Общество
КоммерсантъСвязанную с Собчак крабовую компанию исключили из системообразующих
Группа компаний «Монерон», связанная с Ксений Собчак, 20 мая исчезла из списка системообразующих компаний на сайте Минсельхоза, а 21 мая — из перечня Минэкономики (на момент публикации новости страница не отображалась). На изменения обратили внимание «Ведомости».
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с чего всё началось
КУК и «Монерон» в числе 18 компаний Сахалинской области предлагала включить в этот список член Совета Федерации от Республики Тыва Людмила Нарусова, мать Собчак. Она ссылалась на обратившуюся к ней Ассоциацию рыбопромышленных предприятий Сахалинской области.Ведомости04:51
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Здоровье
В Саратовской области выявили 97 новых случаев заражения коронавирусом
Девять детей есть в числе 97 новых выявленных зараженных коронавирусом в Саратовской области, общее число заболевших этой инфекцией выросло до 2418, сообщил областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 02:13
Политика
Лукашенко потребовал у белорусской оборонки создать «свою ракету»
Белорусской армии необходимо мощное ракетное вооружение, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, побывавший в пятницу на полигоне неподалеку от Минска.
РБК 22 мая в 06:49
Авто
Новый Genesis G80 догнал в цене BMW 5-Series и Audi A6
Изучив прайс-лист, эксперты выяснили, что в базовой версии новинка на 10-12 % уступает своим конкурентам из «большой немецкой тройки», а в топовой комплектации сравнялась по стоимости с BMW 5-Series и Audi A6 в таких же исполнениях.
Letnews.ru вчера в 14:42
Армия и оружие
75 лет назад Черчилль хотел напасть на СССР
Как появилась идея операции "Немыслимое" 22 мая 1945 года по инициативе премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля был подготовлен наступательный план в рамках операции под кодовым названием "Немыслимое".
Газета.Ru 22 мая в 02:16
Общество
Глава Подмосковья рассказал о следующем этапе смягчения ограничений
Красногорск, 24 мая 2020, 12:58 — REGNUM В Московской области в рамках следующего этапа смягчения ограничений могут открыться некоторые объекты сферы услуг.
REGNUM 05:58
Технологии
Концерн «Калашников» разработал уникальный тип беспилотника
Группа компаний «ZALA AERO» (входит в концерн «Калашников») разработала уникальный гибрид беспилотного летательного аппарата самолетного и вертолетного типа.
Деловой квадрат 21 мая в 07:00
Общество
В Свердловской области ожидаются сильные ливни, грозы и град
Как указано на сайте Уральского гидрометцентра, днем 25 мая и ночью 26 мая местами в Свердловской, Курганской областях и Пермском крае ожидаются грозы, крупный град, сильные и очень сильные дожди, сильные ливни.
Коммерсантъ Екатеринбург 05:57
Здоровье
Сергей Морозов рассказал о вспышках коронавируса в больницах Ульяновской области
На сегодня по области проведено 47047 исследований на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 44302 человека.
Ульяновск.Экспресс 01:42
Общество
Приезжающих в Крым россиян начнут помещать в обсерваторы за их счет
Россиян, которые приезжают в Крым «бесцельно», теперь будут помещать в обсерваторы за их счет.
Lenta.ru 05:06
Общество
Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым
Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым.
REGNUM вчера в 16:34
Здоровье
В Минздраве оценили мощность второй волны коронавируса
Вторая волна коронавируса в России окажется слабее первой.
Мойка78 22 мая в 23:36
Политика
Алиханов ответил на слова советника Трампа о «ноже в сердце Европы»
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление советника президента США Роберта О’Брайена о регионе.
РИА Новости 06:05
Шоу-бизнес
«Слишком поздно для ухаживаний», — выразилась Елена Проклова
Татарстан Сегодня вчера в 02:41
Общество
Baza: Кадыров находится в тяжелом состоянии
Znak.com 22 мая в 12:20
Общество
Всероссийский последний звонок проведут онлайн 25 мая
RT на русском вчера в 04:47
Происшествия
В Петербурге проверят работу неотложки из-за смерти девушки
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил провести проверку работы отделения неотложной медицинской помощи в Калининском районе города, сообщается на официальном сайте Смольного.
Российская газета 03:54
Армия и оружие
США показали испытание лазерного оружия против беспилотников
США показали испытание американскими военными в Тихом океане лазерного оружия против беспилотников.
Lenta.ru вчера в 15:27
Политика
Савченко рассказала НТВ, как Порошенко мародерствовал в Донбассе
Официальное интервью запрещенному на Украине НТВ Надежда Савченко отважилась дать после того, как на прошлой неделе Зеленскому и Порошенко передал горячий привет «узник фрау Меркель» украинский олигарх Александр Онищенко прямо из немецкой тюрьмы.
НТВ 05:00
Единоборства
Нурмагомедов отреагировал на рейтинг лучших бойцов ММА от Макгрегора
Российский боец смешанного стиля, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал рейтинг лучших бойцов ММА, составленный бывшим чемпионом UFC ирландцем Конором Макгрегором.
Известия 01:05
Общество
В Бельгии число заражений коронавирусом превысило 57 тысяч
В Бельгии за сутки число заражений коронавирусом увеличилось на 283, достигнув 57 092, пишет минздрав страны.
Газета.Ru 06:05
Здоровье
На предприятии в Малмыжском районе произошла вспышка коронавируса
Предприятию рекомендовано срочно перейти на вахтовый метод работы.
Бизнес-новости в Кирове вчера в 04:48
Футбол
Муса: остался бы в ЦСКА, если бы знал, что Марез не покинет «Лестер»
Бывший футболист московского ЦСКА Ахмед Муса заявил, что не перешел бы в "Лестер" в 2016 году, если бы знал, что английский клуб не покинет Рияд Марез.
РИА Новости 06:44
Происшествия
Задержанный за захват заложников в Москве признал вину
Задержанный за захват заложников в московском отделении Альфа-банка Алексей Барышников признал вину в совершенном преступлении.
Коммерсантъ вчера в 19:33
Общество
В Нижегородской области подтвержден 221 новый случай коронавируса
За последние сутки в Нижегородской области по официальным данным подтвержден 221 новый случай заболевания COVID-19, общее число зараженных превысило 8 тыс. человек, 2 443 пациента выздоровели, 60 скончались.
Коммерсантъ Нижний Новгород 05:17
Общество
Опубликована актуальная карта коронавируса Тульской области
Оперативная группа по борьбе с коронавирусом в Тульской области опубликовала актуальные данные о зараженных.
Московский Комсомолец Тула 21 мая в 09:44
Здоровье
Число случаев коронавируса на Кубани достигло 2974
Всего на 23 мая в Краснодарском крае у 3155 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция, включая 181 ребенка.
Kursk.com вчера в 07:45
Политика
МИД КНР заявил о готовности вместе с Россией отстаивать итоги войны
"Китай готов вместе с Россией решительно защищать итоги Второй мировой войны, придерживаться принципов Устава ООН и базовых норм международных отношений, противостоять любым формам односторонности", — приводит его слова ТАСС.
RT на русском 03:57
Общество
Москвичей предупредили об экстремальной жаре этим летом
Российская газета 00:47
Общество
Жители Самары поддержали медсестру в бикини флешмобом
Московский Комсомолец вчера в 20:52