Общество
КоммерсантъСвязанную с Собчак крабовую компанию исключили из системообразующих
Группа компаний «Монерон», связанная с Ксений Собчак, 20 мая исчезла из списка системообразующих компаний на сайте Минсельхоза, а 21 мая — из перечня Минэкономики (на момент публикации новости страница не отображалась). На изменения обратили внимание «Ведомости».
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с чего всё началось
КУК и «Монерон» в числе 18 компаний Сахалинской области предлагала включить в этот список член Совета Федерации от Республики Тыва Людмила Нарусова, мать Собчак.Ведомостивчера в 04:51
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Общество
Глава Тувы заразился коронавирусом
Кызыл, 25 мая 2020, 07:17 — REGNUM Глава Тувы Шолбан Кара-оол госпитализирован в Республиканскую инфекционную больницу после выявления коронавируса.
REGNUM 00:17
Общество
В Госдуме оценили идею снижения пенсионного возраста
В Госдуме оценили предложение снизить пенсионный возраст в России.
Пятый канал 23 мая в 23:03
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Заммэра добавил, что следующая на очереди - сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий, и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости вчера в 20:04
Политика
США перенесли дату проведения саммита G7 на конец июня
Перед проведением саммита Вашингтон намерен убедиться в безопасности обстановки.
Evo-rus.com вчера в 13:46
Фигурное катание
Алина Загитова признана олимпийской иконой стиля
Российская газета вчера в 16:14
Происшествия
В Петербурге умерла девушка, к которой отказалась ехать «скорая»
Позже стало известно, что девушка неоднократно звонила в «скорую», но диспетчер сообщила, что везти её некуда – все больницы переполнены.
Поребрик.Медиа 23 мая в 11:38
Общество
Где в Кузбассе за сутки выявили случаи коронавируса
Кемеровскую область продолжает лихорадить от коронавируса. На этой недели выявлено больше всего случаев заболевания — 67.
ВашГород.ру вчера в 00:42
Здоровье
В Подмосковье от коронавируса умер 33-летний хирург
На сайте Ступинской больницы сообщается, что Мартынов скончался в ночь на 22 мая.
Говорит Москва вчера в 15:14
Политика
Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования
В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
RT на русском вчера в 15:47
Политика
Иначе война: После «порохоботского» шабаша у Зеленского два выхода
Известный украинский юрист Андрей Портнов заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского после сегодняшней акции «Стоп реванш» всего два выхода из сложившейся ситуации.
Rusvesna.su вчера в 18:00
Происшествия
Под Астраханью перевернулась маршрутка с пассажирами
В Астраханской области перевернулось маршрутное такси с пассажирами. Об этом 24 мая сообщили в региональном управлении МЧС.
Известия вчера в 12:01
Общество
Ограничения в Челябинской области решили смягчить
В Челябинской области приступили к снятию режима ограничений, сообщил в инста-посте глава региона Алексей Текслер.
Вести.Ru вчера в 07:30
Общество
В России предупредили о росте смертности от коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что вслед за пройденным пиком ожидается рост смертности среди россиян с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 17:39
Общество
Россиянам предсказали возвращение тепла
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд обозначил россиянам сроки возвращения тепла в европейскую часть России.
Lenta.ru вчера в 21:49
Происшествия
СК отчитался о том, что находит 99% пропавших детей
Следственный комитет вместе с МВД и МЧС создали систему, которая позволяет находить почти 99% пропавших в России детей.
РБК вчера в 19:26
Экономика
Пенсионеры, чьи пенсии менее 24 тыс. рублей, получат новую льготу
В России некоторые пенсионеры получат новую льготу. Однако есть условия – их пенсия должна быть меньше 24 тыс. рублей.
ToDay News Ufa вчера в 13:03
Политика
Посольство РФ потребовало извинений от Bloomberg из-за рейтинга Путина
Посольство России в США призывает американское агентство Bloomberg извиниться перед читателями и исправить недостоверную информацию, касающуюся рейтинга российского президента.
BFM.ru вчера в 01:38
Общество
Девочку, пять лет жившую в московском роддоме, забрали из больницы
Девочка, которая пять лет жила в перинатальном медицинском центре «Мать и дитя» в Москве, больше там не находится, сообщила в интервью «РИА Новости» уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
Коммерсантъ вчера в 20:44
Общество
Лео Бокерия назвал сроки победы над коронавирусом
«Думаю, что к концу лета мы эту заразу победим», — заявил Бокерия.
РБК 00:24
Происшествия
Полиция нашла организаторов массовой вечеринки в Новосибирске
РИА Новости вчера в 11:50
Происшествия
Трое жителей Екатеринбурга обвинены в надругательствах над детьми
Екатеринбург, 25 мая 2020, 07:37 — REGNUM В Екатеринбурге трое граждан 1980−1986 года рождения обвинены в совершении действий сексуального характера в отношении малолетних.
REGNUM 00:37
Футбол
Дортмундская «Боруссия» подтвердила, что Гетце покинет клуб летом
Sport24.ru 23 мая в 09:16
Общество
В Свердловской области объявили штормовое предупреждение: ливень, град
Московский Комсомолец Екатеринбург вчера в 23:43
Шоу-бизнес
Сестра Ким Кардашьян Хлои кардинально сменила имидж
Сестра американской бизнесвумен и светской львицы Ким Кардашьян Хлои на странице в Instagram продемонстрировала кардинально изменившийся имидж.
Дни24 вчера в 01:53
Происшествия
Задержание подозреваемых в перестрелке на юге Москвы попало на видео
Телеканал "360" опубликовал видео, на котором запечатлен момент задержания подозреваемых в перестрелке, устроенной в жилищном комплексе "Ясный" на юге Москвы.
РИА Новости вчера в 20:19
Экономика
Серьезную финансовую поддержку получат муниципалитеты Хакасии
Глава Таштыпского района Алексей Дьяченко в свою очередь отметил, что финансовая помощь позволит разблокировать счета всех бюджетных организаций и начать думать о будущем: - Благодаря дополнительной помощи у нас разблокируются счета абсолютно всех бюджетных учреждений, и мы сможем спокойно начать финансирование подготовки к отопительному сезону, подготовки школ и социальных объектов.
Республиканская Телевизионная Сеть 00:34
Экономика
Правительство выделило 100 млрд рублей на помощь регионам
Правительство выделило 100 млрд руб. на поддержку регионов, сообщается на сайте Белого дома.
Коммерсантъ вчера в 04:31
Здоровье
Больше половины регионов России готовы к первому этапу снятия ограничений
"44 субъекта - больше половины в РФ - уже имеют основания переходить к первому этапу [снятия ограничений] сегодня или завтра", - заверила она, отметив, что 11 мая, в день выхода из режима нерабочих дней, только девять российских субъектов могли приступить к этому процессу.
Газета.Ru вчера в 16:11
Футбол
Футболист сборной Франции продал золотую медаль ЧМ-2018
Vprognoze.ru 23 мая в 02:54
Армия и оружие
Истребители НАТО сопроводили российские Ту-22М3 над Черным морем
Актуальные Новости 22 мая в 10:43