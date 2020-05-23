Общество

КоммерсантъКоммерсантъСвязанную с Собчак крабовую компанию исключили из системообразующих

Группа компаний «Монерон», связанная с Ксений Собчак, 20 мая исчезла из списка системообразующих компаний на сайте Минсельхоза, а 21 мая — из перечня Минэкономики (на момент публикации новости страница не отображалась). На изменения обратили внимание «Ведомости».
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с чего всё началось

Связанная с Собчак крабовая компания лишилась статуса системообразующей

КУК и «Монерон» в числе 18 компаний Сахалинской области предлагала включить в этот список член Совета Федерации от Республики Тыва Людмила Нарусова, мать Собчак.
Ведомостивчера в 04:51

Подробнее о событии

Связанную с Собчак крабовую компанию лишили статуса системообразующей

Forbesвчера в 06:17

Крабовая компания, которая была связана с телеведущей Ксенией Собчак, лишилась статуса системообразующей

Эхо Москвывчера в 12:32

Связанную с Собчак крабовую компанию вычеркнули из списка системообразующих

Фонтанка.Рувчера в 09:16

Связанная с Собчак крабовая компания исчезла из списка системообразующих

РБКвчера в 11:54

Связанную с Собчак крабовую компанию исключили из системообразующих

Коммерсантъвчера в 05:50

Связанная с Собчак крабовая компания лишилась статуса системообразующей

Ведомостивчера в 04:51

СМИ: крабовую компанию Собчак вывели из списка системообразующих

Московский Комсомолец23 мая в 12:03
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Общество

Глава Тувы заразился коронавирусом

Кызыл, 25 мая 2020, 07:17 — REGNUM Глава Тувы Шолбан Кара-оол госпитализирован в Республиканскую инфекционную больницу после выявления коронавируса.
REGNUM 00:17
91
Общество

В Госдуме оценили идею снижения пенсионного возраста

В Госдуме оценили предложение снизить пенсионный возраст в России.
Пятый канал 23 мая в 23:03
1,5K
Общество

Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений

Заммэра добавил, что следующая на очереди - сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий, и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости вчера в 20:04
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Политика

США перенесли дату проведения саммита G7 на конец июня

Перед проведением саммита Вашингтон намерен убедиться в безопасности обстановки.
Evo-rus.com вчера в 13:46
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Фигурное катание

Алина Загитова признана олимпийской иконой стиля

Российская газета вчера в 16:14
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Происшествия

В Петербурге умерла девушка, к которой отказалась ехать «скорая»

Позже стало известно, что девушка неоднократно звонила в «скорую», но диспетчер сообщила, что везти её некуда – все больницы переполнены.
Поребрик.Медиа 23 мая в 11:38
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Общество

Где в Кузбассе за сутки выявили случаи коронавируса

Кемеровскую область продолжает лихорадить от коронавируса. На этой недели выявлено больше всего случаев заболевания — 67.
ВашГород.ру вчера в 00:42
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Здоровье

В Подмосковье от коронавируса умер 33-летний хирург

На сайте Ступинской больницы сообщается, что Мартынов скончался в ночь на 22 мая.
Говорит Москва вчера в 15:14
283
Политика

Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования

В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
RT на русском вчера в 15:47
623
Политика

Иначе война: После «порохоботского» шабаша у Зеленского два выхода

Известный украинский юрист Андрей Портнов заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского после сегодняшней акции «Стоп реванш» всего два выхода из сложившейся ситуации.
Rusvesna.su вчера в 18:00
Происшествия

Под Астраханью перевернулась маршрутка с пассажирами

В Астраханской области перевернулось маршрутное такси с пассажирами. Об этом 24 мая сообщили в региональном управлении МЧС.
Известия вчера в 12:01
6
Общество

Ограничения в Челябинской области решили смягчить

В Челябинской области приступили к снятию режима ограничений, сообщил в инста-посте глава региона Алексей Текслер.
Вести.Ru вчера в 07:30
45
Общество

В России предупредили о росте смертности от коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что вслед за пройденным пиком ожидается рост смертности среди россиян с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 17:39
38
Общество

Россиянам предсказали возвращение тепла

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд обозначил россиянам сроки возвращения тепла в европейскую часть России.
Lenta.ru вчера в 21:49
44
Происшествия

СК отчитался о том, что находит 99% пропавших детей

Следственный комитет вместе с МВД и МЧС создали систему, которая позволяет находить почти 99% пропавших в России детей.
РБК вчера в 19:26
16
Экономика

Пенсионеры, чьи пенсии менее 24 тыс. рублей, получат новую льготу

В России некоторые пенсионеры получат новую льготу. Однако есть условия – их пенсия должна быть меньше 24 тыс. рублей.
ToDay News Ufa вчера в 13:03
17
Политика

Посольство РФ потребовало извинений от Bloomberg из-за рейтинга Путина

Посольство России в США призывает американское агентство Bloomberg извиниться перед читателями и исправить недостоверную информацию, касающуюся рейтинга российского президента.
BFM.ru вчера в 01:38
9,8K
Общество

Девочку, пять лет жившую в московском роддоме, забрали из больницы

Девочка, которая пять лет жила в перинатальном медицинском центре «Мать и дитя» в Москве, больше там не находится, сообщила в интервью «РИА Новости» уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
Коммерсантъ вчера в 20:44
1
Общество

Лео Бокерия назвал сроки победы над коронавирусом

«Думаю, что к концу лета мы эту заразу победим», — заявил Бокерия.
РБК 00:24
135
Происшествия

Полиция нашла организаторов массовой вечеринки в Новосибирске

РИА Новости вчера в 11:50
Происшествия

Трое жителей Екатеринбурга обвинены в надругательствах над детьми

Екатеринбург, 25 мая 2020, 07:37 — REGNUM В Екатеринбурге трое граждан 1980−1986 года рождения обвинены в совершении действий сексуального характера в отношении малолетних.
REGNUM 00:37
38
Футбол

Дортмундская «Боруссия» подтвердила, что Гетце покинет клуб летом

Sport24.ru 23 мая в 09:16
Общество

В Свердловской области объявили штормовое предупреждение: ливень, град

Московский Комсомолец Екатеринбург вчера в 23:43
5
Шоу-бизнес

Сестра Ким Кардашьян Хлои кардинально сменила имидж

Сестра американской бизнесвумен и светской львицы Ким Кардашьян Хлои на странице в Instagram продемонстрировала кардинально изменившийся имидж.
Дни24 вчера в 01:53
Происшествия

Задержание подозреваемых в перестрелке на юге Москвы попало на видео

Телеканал "360" опубликовал видео, на котором запечатлен момент задержания подозреваемых в перестрелке, устроенной в жилищном комплексе "Ясный" на юге Москвы.
РИА Новости вчера в 20:19
9
Экономика

Серьезную финансовую поддержку получат муниципалитеты Хакасии

Глава Таштыпского района Алексей Дьяченко в свою очередь отметил, что финансовая помощь позволит разблокировать счета всех бюджетных организаций и начать думать о будущем: - Благодаря дополнительной помощи у нас разблокируются счета абсолютно всех бюджетных учреждений, и мы сможем спокойно начать финансирование подготовки к отопительному сезону, подготовки школ и социальных объектов.
Республиканская Телевизионная Сеть 00:34
Экономика

Правительство выделило 100 млрд рублей на помощь регионам

Правительство выделило 100 млрд руб. на поддержку регионов, сообщается на сайте Белого дома.
Коммерсантъ вчера в 04:31
1,4K
Здоровье

Больше половины регионов России готовы к первому этапу снятия ограничений

"44 субъекта - больше половины в РФ - уже имеют основания переходить к первому этапу [снятия ограничений] сегодня или завтра", - заверила она, отметив, что 11 мая, в день выхода из режима нерабочих дней, только девять российских субъектов могли приступить к этому процессу.
Газета.Ru вчера в 16:11
1
Футбол

Футболист сборной Франции продал золотую медаль ЧМ-2018

Vprognoze.ru 23 мая в 02:54
Армия и оружие

Истребители НАТО сопроводили российские Ту-22М3 над Черным морем

Актуальные Новости 22 мая в 10:43
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Монерон
Остров
Остров в Татарском проливе в 43 километрах от юго-западного побережья Сахалина площадью около 16 км². В 1905-1945 годах Монерон входил в состав японского губернаторства Карафуто, Сейчас, в административном отношении, остров входит в состав Невельского городского округа Сахалинской области РФ и Японией не оспаривается его принадлежность России.
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Людмила Нарусова
Российский депутат
Российский сенатор и политический деятель. Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Тывы с 8 октября 2002 года.
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