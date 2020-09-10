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Lenta.ru
Lenta.ru

Связанные с Россией белорусские банки пошли на экстренные меры

Белорусские «дочки» российских банков пошли на экстренные меры и взвинтили ставки по краткосрочным вкладам в белорусских рублях на фоне политического кризиса в республике.В источнике
С чего всё началось
РБК

«Дочки» российских банков в Белоруссии резко подняли ставки по вкладам

Белгазпромбанк — единственная из российских «дочек», которая в августе—сентябре воздержалась от резкого повышения ставок по коротким вкладам для населения. Банк с 6 июля увеличил доходность по безотзывному вкладу на 30 дней до 12% годовых и с тех пор не пересматривал условия.
РБК04:30
Подробнее о событии
Lenta.ru

Связанные с Россией белорусские банки пошли на экстренные меры

Lenta.ru06:36
Национальная служба новостей

«Дочки» российских банков в Белоруссии резко подняли ставки

Национальная служба новостей07:57
Ведомости

«Дочки» российских банков в Белоруссии подняли ставки по вкладам

Ведомости07:51
РИА Новости

«Дочки» российских банков в Белоруссии резко подняли ставки по вкладам

РИА Новости07:44
Телеканал 360°

«Дочки» российских банков в Белоруссии резко подняли ставки по вкладам

Телеканал 360°08:51
Коммерсантъ

Белорусские «дочки» российских банков подняли ставки по вкладам

Коммерсантъ06:09
РБК

«Дочки» российских банков в Белоруссии резко подняли ставки по вкладам

РБК04:30

Лишенный сана уральский схимонах Сергий отлучен от церкви

Бывшего схиигумена Сергия (Романова), который своевольно удерживает Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области, отлучили от церкви, потому что он сам поставил себя вне общения с ней, написал в Telegram-канале заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
Лишенный сана уральский схимонах Сергий отлучен от церкви
Газета.Ru07:22
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Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

Минюст предлагает прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева, который защищал актера Михаила Ефремова, а также возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката стороны потерпевших по делу о смертельном ДТП Александра Добровинского, сообщили в пресс-службе министерства.
Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова
Ведомости12:04
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Вирусолог предупредил о подъеме заболеваемости коронавирусом

Бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектор» Александр Чепурнов предупредил о подъеме заболеваемости коронавирусом в России по причине снятия ограничений и завершения сезона отпусков.
Телеканал 360°10:59

В правительстве заявили об отсутствии планов вводить новые ограничения по COVID

В последние дни некоторые СМИ и Telegram-каналах публикуют ложные сведения о том, что после единого дня голосования, который намечен на 13 сентября, в России будут введены новые ограничительные меры в связи с ростом заболеваемости COVID-19.
Известия05:28
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FT: Евросоюз может подать в суд на Великобританию

Брюссель рассматривает возможность инициирования судебного иска в отношении Лондона в связи с новым законопроектом Великобритании о внутренних рынках, который допускает нарушение двустороннего соглашения об условиях ее выхода из сообщества (Brexit).
ТАСС06:24

В Epic Games Store началась раздача Railway Empire и Where The Water Tastes Like Wine

Epic Games начала очередную раздачу бесплатных игр в своём магазине — до 17 сентября здесь можно забрать: Railway Empire, где игрокам предстоит построить тщательно продуманную и слаженную железнодорожную систему; Where The Water Tastes Like Wine, приключение с глубоким сюжетом, повествующее о путешествиях, жизни людей и борьбе с судьбой в антураже Америки времён Великой депрессии.
Игромания.ру11:02