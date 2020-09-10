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Lenta.ru
Lenta.ru

Связанные с Россией белорусские банки пошли на экстренные меры

Белорусские «дочки» российских банков пошли на экстренные меры и взвинтили ставки по краткосрочным вкладам в белорусских рублях на фоне политического кризиса в республике.В источнике
С чего всё началось
РБК

«Дочки» российских банков в Белоруссии резко подняли ставки по вкладам

Белгазпромбанк — единственная из российских «дочек», которая в августе—сентябре воздержалась от резкого повышения ставок по коротким вкладам для населения. Банк с 6 июля увеличил доходность по безотзывному вкладу на 30 дней до 12% годовых и с тех пор не пересматривал условия.
РБК04:30
Подробнее о событии
Телеканал 360°

«Дочки» российских банков в Белоруссии резко подняли ставки по вкладам

Телеканал 360°08:51
Национальная служба новостей

«Дочки» российских банков в Белоруссии резко подняли ставки

Национальная служба новостей07:57
Lenta.ru

Связанные с Россией белорусские банки пошли на экстренные меры

Lenta.ru06:36
РИА Новости

«Дочки» российских банков в Белоруссии резко подняли ставки по вкладам

РИА Новости07:44
Ведомости

«Дочки» российских банков в Белоруссии подняли ставки по вкладам

Ведомости07:51
Коммерсантъ

Белорусские «дочки» российских банков подняли ставки по вкладам

Коммерсантъ06:09
РБК

«Дочки» российских банков в Белоруссии резко подняли ставки по вкладам

РБК04:30

Адвокат Ефремова Пашаев признал нарушение Кодекса адвокатской этики

Квалификационная комиссия адвокатской палаты Республики Северная Осетия усмотрела в публичной активности адвоката Эльмана Пашаева нарушения Кодекса этики, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru04:37
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Грызлов: Киев сорвал договорённость об инспекции в Донбассе

Полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что Киев сорвал договорённость об инспекции в Донбассе, не допустив представителей самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в район создания новых украинских позиций.
RT на русском10:21

Власти Москвы изменили условия карантина для больных ОРВИ

Все люди с симптомами ОРВИ обязательно должны сдавать тест на коронавирус, но в случае отрицательного результата ПЦР двухнедельного карантина и обязательной изоляции не будет, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости09:58
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Губернатор Тверской области потребовал выполнить в полном объеме поручения по ремонту ЦРБ и станции СМП в Ржеве

10 сентября губернатор Игорь Руденя в Ржеве посетил местную центральную районную больницу и станцию скорой медицинской помощи, чтобы проверить исполнение поручений, данных во время предыдущих поездок в муниципалитет.
Tverigrad.ru09:51

Суд изъял имущество экс-главы Марий Эл и его соответчиков

«Ленинским районным судом Ульяновска удовлетворён второй иск заместителя генерального прокурора Российской Федерации о взыскании в государственную казну приобретённого коррупционным путём имущества бывшего главы Республики Марий Эл Леонида Маркелова и других соответчиков», — заявили в надзорном ведомстве.
RT на русском08:17
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Постпред России выразил готовность изучить ситуацию с Навальным в ОЗХО

Ранее официальный представитель немецкого Минобороны Арне Коллатц-Йоханнсен заявил, что результаты исследования, согласно которым в биоматериалах Навального обнаружены следы яда из группы «Новичок», переданы в ОЗХО.
РБК09:55
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Глава района в Челябинской области заявил о нападении на него

"Заявление [о нападении] зарегистрировано, в настоящее время по данному факту проводится проверка", - сообщили в пресс-службе в ответ на вопрос о том, поступало ли от главы Кусинского района Юрия Лысякова заявление о нападении.
ТАСС07:35
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Колесникова пожаловалась на действия силовиков в СК Белоруссии

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова обратилась с заявлением в Следственный комитет Белоруссии с требованием привлечь к ответственности силовиков, оказывавших на неё давление в ходе задержания.
RT на русском04:28
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В Минздраве выступили за повышение возраста продажи алкоголя

Заместитель главы Минздрава России Олег Салагай в ходе пресс-конференции, приуроченной ко Всероссийскому дню трезвости, выступил за запрет продажи крепких спиртных напитков лицам моложе 21 года.
RT на русском08:44
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