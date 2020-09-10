Связанные с Россией белорусские банки пошли на экстренные меры
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Белорусские «дочки» российских банков пошли на экстренные меры и взвинтили ставки по краткосрочным вкладам в белорусских рублях на фоне политического кризиса в республике.В источнике
С чего всё началось
«Дочки» российских банков в Белоруссии резко подняли ставки по вкладам
Белгазпромбанк — единственная из российских «дочек», которая в августе—сентябре воздержалась от резкого повышения ставок по коротким вкладам для населения. Банк с 6 июля увеличил доходность по безотзывному вкладу на 30 дней до 12% годовых и с тех пор не пересматривал условия.
РБК04:30
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