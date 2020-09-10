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Lenta.ru
Lenta.ru

Связанные с Россией белорусские банки пошли на экстренные меры

Белорусские «дочки» российских банков пошли на экстренные меры и взвинтили ставки по краткосрочным вкладам в белорусских рублях на фоне политического кризиса в республике.В источнике
С чего всё началось
РБК

«Дочки» российских банков в Белоруссии резко подняли ставки по вкладам

Белгазпромбанк — единственная из российских «дочек», которая в августе—сентябре воздержалась от резкого повышения ставок по коротким вкладам для населения. Банк с 6 июля увеличил доходность по безотзывному вкладу на 30 дней до 12% годовых и с тех пор не пересматривал условия.
РБК04:30
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Телеканал 360°

«Дочки» российских банков в Белоруссии резко подняли ставки по вкладам

Телеканал 360°08:51
РБК

«Дочки» российских банков в Белоруссии резко подняли ставки по вкладам

РБК04:30
Ведомости

«Дочки» российских банков в Белоруссии подняли ставки по вкладам

Ведомости07:51
РИА Новости

«Дочки» российских банков в Белоруссии резко подняли ставки по вкладам

РИА Новости07:44
Lenta.ru

Связанные с Россией белорусские банки пошли на экстренные меры

Lenta.ru06:36
Коммерсантъ

Белорусские «дочки» российских банков подняли ставки по вкладам

Коммерсантъ06:09
Национальная служба новостей

«Дочки» российских банков в Белоруссии резко подняли ставки

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