Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Lenta.ru
Lenta.ru

Связанные с Россией белорусские банки пошли на экстренные меры

Белорусские «дочки» российских банков пошли на экстренные меры и взвинтили ставки по краткосрочным вкладам в белорусских рублях на фоне политического кризиса в республике.В источнике
С чего всё началось
РБК

«Дочки» российских банков в Белоруссии резко подняли ставки по вкладам

Белгазпромбанк — единственная из российских «дочек», которая в августе—сентябре воздержалась от резкого повышения ставок по коротким вкладам для населения. Банк с 6 июля увеличил доходность по безотзывному вкладу на 30 дней до 12% годовых и с тех пор не пересматривал условия.
РБК04:30
Подробнее о событии
Телеканал 360°

«Дочки» российских банков в Белоруссии резко подняли ставки по вкладам

Телеканал 360°08:51
Национальная служба новостей

«Дочки» российских банков в Белоруссии резко подняли ставки

Национальная служба новостей07:57
РБК

«Дочки» российских банков в Белоруссии резко подняли ставки по вкладам

РБК04:30
РИА Новости

«Дочки» российских банков в Белоруссии резко подняли ставки по вкладам

РИА Новости07:44
Lenta.ru

Связанные с Россией белорусские банки пошли на экстренные меры

Lenta.ru06:36
Коммерсантъ

Белорусские «дочки» российских банков подняли ставки по вкладам

Коммерсантъ06:09
Ведомости

«Дочки» российских банков в Белоруссии подняли ставки по вкладам

Ведомости07:51

В Петербурге собака помешала самолету приземлиться

Выбежавшая на взлетно-посадочную полосу собака помешала приземлиться в аэропорту Пулково самолету Москва - Санкт-Петербург, после чего борт сделал второй круг и успешно осуществил посадку, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Воздушные ворота Северной столицы".
РИА Новости10:02

Итоги переговоров РФ и Украины назвали дипломатическим провалом Киева

Киев, 10 сентября 2020, 06:25 — REGNUM Невыполнение обещаний которые дал глава Украины Владимир Зеленский президенту РФ Владимиру Путину в рамках саммита «нормандской четверки» в Париже являются «дипломатическим провалом» Киева, считает бывший глава офиса украинского лидера Андрей Богдан.
REGNUM23:25
86

Пассажиропоток российских авиакомпаний в августе сократился на 36%

На борту самолета Дарья Антонова (c) ИА REGNUM Следите за развитием событий в трансляции: "Страны возобновляют авиасообщение и открывают границы — трансляция" "По оперативным данным в августетекущего года российские перевозчики обслужили 9,15 млн пассажиров, что составляет минус 36,6% по сравнению с объёмами за аналогичный период прошлого года", — говорится в сообщении.
REGNUM10:59

Постпред России выразил готовность изучить ситуацию с Навальным в ОЗХО

Ранее официальный представитель немецкого Минобороны Арне Коллатц-Йоханнсен заявил, что результаты исследования, согласно которым в биоматериалах Навального обнаружены следы яда из группы «Новичок», переданы в ОЗХО.
РБК09:55
184

Колесникова пожаловалась на действия силовиков в СК Белоруссии

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова обратилась с заявлением в Следственный комитет Белоруссии с требованием привлечь к ответственности силовиков, оказывавших на неё давление в ходе задержания.
RT на русском04:28
834

Кравцов и Родненков захотели вернуться в Белоруссию «ярко»

Представители Координационного совета белорусской оппозиции Иван Кравцов и Антон Родненков заявили, что не намерены просить на Украине политического убежища и собираются в течение двух-трёх недель вернуться на родину.
News.ru10:10
4