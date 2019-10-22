Общество

РБКРБКСвязанный с РПЦ телеканал запустит реалити-шоу в монастыре

Телеканал «Спас» объявил о запуске шоу «Остров», «первого реалити со смыслом», участникам которого предлагается провести месяц послушником в Нило-Столобенской пустыни на озере Селигер.
Читать в источнике
Комментировать9

Подробнее о событии

Протоиерей Смирнов прокоментировал реалити-шоу в монастыре: «В странное время живем»

Московский Комсомолец13:47

Первое православное реалити-шоу в монастыре появится в России

Телеканал 360°12:17

Россиянам предлагают на месяц стать послушниками в Ниловой пустыни

АиФ Тверь04:28

Телеканал «Спас» объявил о запуске реалити-шоу в монастыре

Ведомости12:03

Связанный с РПЦ телеканал запустит реалити-шоу в монастыре

РБК11:20

В России покажут первое православное реалити-шоу на острове

Lenta.ru10:59

Телеканал «Спас» объявил о запуске реалити-шоу. Его участники будут жить в монастыре

Дождь12:14
Показать все источники
Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 14:13, Ашберн
Политика

Путин: Россия и Турция нашли решение ситуации на границе с Сирией

Судьбоносные решения по ситуации на сирийско-турецкой границе достигнуты в Сочи на переговорах президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.
Вести.Ru 13:09
Армия и оружие

В Минске готовят ответ на размещение американских танков в Литве

Александр Лукашенко поручил 22 октября государственному секретарю СБ и министру обороны в самое ближайшее время представить план мероприятия по адекватному реагированию на действия, связанные с размещением у границы суверенного государства контингента вооруженных сил США.
Российская газета 14:08
Происшествия

В Ростовской области пять человек погибли в перестрелке

ТАСС 11:13
Происшествия

Российское судно подало сигнал бедствия у берегов Норвегии

У берегов Норвегии российский ледокол подал сигнал бедствия, сообщает 22 октября Центральное управление службы спасения Норвегии на своей странице в Twitter.
REGNUM 03:13
Шоу-бизнес

Звезда «Дома-2» Евгения Феофилактова показала фото с возлюбленным

Звезда «Дома-2» Евгения Феофилактова опубликовала первую фотографию со своим возлюбленным.
News.ru 06:50
Общество

В Японии прошла интронизация нового императора

В Токио состоялась торжественная церемония провозглашения нового императора Японии Нарухито.
RT на русском 06:17
Кино

Новый «Терминатор» привел в восторг первых зрителей

Первые зрители уже посмотрели фильм «Терминатор: темные судьбы», который выйдет в России 31 октября.
Sibnet Новости 01:16
Происшествия

В ходе массовых беспорядков в Чили погибли десять человек

Десять человек стали жертвами массовых протестов в Чили, следует из официального заявления властей, распространенного в ночь на 21 октября по московскому времени.
DP.RU вчера в 01:45
Армия и оружие

Шойгу: У США осталось полтора часа на выполнение обязательств по Сирии

У Вашингтона остается 1 час и 31 минута, чтобы выполнить все обязательства, взятые на себя по Сирии, заявил министр обороны России Сергей Шойгу после переговоров российского и турецкого лидеров.
Взгляд.ру 13:46
Общество

Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента

Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента Серверы стримингового плеера Moonwalk, который доставлял контент для 80% пиратских сайтов в России, отключены усилиями голландских правообладателей.
Коммерсантъ 10:56
Общество

Число заключенных в России достигло исторического минимума

Пресс-бюро ФСИН России сообщило, что число осужденных, содержащихся в исправительных колониях, за 2019 года снизилось на 6%, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:03
Общество

Диетолог рассказала, с чем нельзя пить чай

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о пользе чая и объяснила, как его следует пить. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
РИА Новости 08:00
Футбол

«Манчестер Юнайтед» пожизненно дисквалифицировал болельщика за расизм

Болельщик «Манчестер Юнайтед» получил пожизненный запрет на посещение матчей клуба за расистские оскорбления защитника «Ливерпуля» Трента Александер-Арнолда в матче 9-го тура чемпионата Англии (1:1), сообщает Daily Mail.
Чемпионат 13:55
Игры

The Outer Worlds получила высокие оценки критиков

За несколько дней до релиза The Outer Worlds появились первые оценки критиков.
CyberSport.ru 10:39
Экономика

Вложения граждан в страхование жизни застрахуют в АСВ

По мнению регулятора, введение системы гарантирования позволит повысить уровень доверия населения к институту формирования долгосрочных накоплений через страховые компании, поскольку граждане будут уверены в сохранности своих вложений.
Российская газета 07:03
Финансы

Сбербанк ожидает снижения ключевой ставки до 6% до конца года

Сбербанк ожидает, что ЦБ снизит ключевую ставку с нынешних 7% на 0,5 п. п. 25 октября и, возможно, еще на 0,5 п. п. в декабре, сообщил «РИА Новости» главный экономист банка Антон Струченевский.
Коммерсантъ 08:39
Армия и оружие

Минобороны отправит в ЮАР два стратегических бомбардировщика Ту-160

Капитал страны вчера в 16:11
Экономика

Налоговики заблокировали банковские счета киностудии «Ленфильм»

20 сентября были заблокированы первые два счета в ВТБ и Райффайзенбанке, 8 октября — еще два в тех же банках.
РБК 05:40
Здоровье

В Архангельск прибыл полпред президента РФ в СЗФО Александр Гуцан

Полпред президента в СЗФО Александр Гуцан и губернатор Архангельской области Игорь Орлов осмотрели перинатальный центр.
Невские Новости 08:15
Происшествия

В Москве умерла дочь иранского посла

RT на русском 06:16
Игры

Инсайдер: новый «Бэтмен» называется Batman: Arkham Legacy

Известный инсайдер Sabi, который перед Е3 2019 и gamescom 2019 выдал ряд неанонсированных проектов, сообщил, что новая часть «Бэтмена» носит подзаголовок Arkham Legacy.
Игромания.ру вчера в 12:28
Фигурное катание

«Трусову будут придерживать судьи, вопрос — беспардонно или в меру». Дмитриев — о «Гран-при» Канады

«Гран-при» Канады рискует разразиться еще большим количеством событий.
Спорт-Экспресс 11:30
Экономика

Гордума Екатеринбурга отклонила новые ставки налога на квартиры

Депутаты городской думы в Екатеринбурге не стали утверждать новые ставки налога на жильё горожан.
Вестник 05:10
Политика

МИД Норвегии: Осло не считает Россию экзистенциальной угрозой

МИД Норвегии заявил, что Осло не рассматривает Москву в качестве угрозы своему существованию.
RT на русском 13:32
Футбол

«Ювентус» опубликовал заявку на матч с «Локомотивом»

РБК 09:37
Происшествия

Суд отменил приговор водителю автобуса, въехавшему в переход в Москве

Коммерсантъ 09:01
Шоу-бизнес

40-летняя Светлана Хоркина второй раз стала мамой

Гимнастка уже воспитывает 14-летнего сына. Олимпийская чемпионка Светлана Хоркина во второй раз стала мамой.
Экспресс газета 08:13
Экономика

Выручка ГСС за девять месяцев снизилась в пять раз

Коммерсантъ вчера в 15:47
Общество

В Гидрометцентре предупредили о похолодании в Центральной России

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» предупредила о похолодании в центральных регионах страны.
RT на русском 06:33
Происшествия

В Подмосковье обнаружены тела депутата и ее семьи, убитых в 2012 году

Газета.Ru вчера в 07:33
Как работают Яндекс.Новости?
Главное