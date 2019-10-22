Телеканал «Спас» объявил о запуске шоу «Остров», «первого реалити со смыслом», участникам которого предлагается провести месяц послушником в Нило-Столобенской пустыни на озере Селигер.

Связанный с РПЦ телеканал запустит реалити-шоу в монастыре

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