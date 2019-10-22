Общество
РБКСвязанный с РПЦ телеканал запустит реалити-шоу в монастыре
Телеканал «Спас» объявил о запуске шоу «Остров», «первого реалити со смыслом», участникам которого предлагается провести месяц послушником в Нило-Столобенской пустыни на озере Селигер.
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Протоиерей Смирнов прокоментировал реалити-шоу в монастыре: «В странное время живем»
Московский Комсомолец13:47
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Политика
Путин: Россия и Турция нашли решение ситуации на границе с Сирией
Судьбоносные решения по ситуации на сирийско-турецкой границе достигнуты в Сочи на переговорах президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.
Армия и оружие
В Минске готовят ответ на размещение американских танков в Литве
Александр Лукашенко поручил 22 октября государственному секретарю СБ и министру обороны в самое ближайшее время представить план мероприятия по адекватному реагированию на действия, связанные с размещением у границы суверенного государства контингента вооруженных сил США.
Происшествия
Российское судно подало сигнал бедствия у берегов Норвегии
У берегов Норвегии российский ледокол подал сигнал бедствия, сообщает 22 октября Центральное управление службы спасения Норвегии на своей странице в Twitter.
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Евгения Феофилактова показала фото с возлюбленным
Звезда «Дома-2» Евгения Феофилактова опубликовала первую фотографию со своим возлюбленным.
Общество
В Японии прошла интронизация нового императора
В Токио состоялась торжественная церемония провозглашения нового императора Японии Нарухито.
Кино
Новый «Терминатор» привел в восторг первых зрителей
Первые зрители уже посмотрели фильм «Терминатор: темные судьбы», который выйдет в России 31 октября.
Происшествия
В ходе массовых беспорядков в Чили погибли десять человек
Десять человек стали жертвами массовых протестов в Чили, следует из официального заявления властей, распространенного в ночь на 21 октября по московскому времени.
Армия и оружие
Шойгу: У США осталось полтора часа на выполнение обязательств по Сирии
У Вашингтона остается 1 час и 31 минута, чтобы выполнить все обязательства, взятые на себя по Сирии, заявил министр обороны России Сергей Шойгу после переговоров российского и турецкого лидеров.
Общество
Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента
Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента Серверы стримингового плеера Moonwalk, который доставлял контент для 80% пиратских сайтов в России, отключены усилиями голландских правообладателей.
Общество
Число заключенных в России достигло исторического минимума
Пресс-бюро ФСИН России сообщило, что число осужденных, содержащихся в исправительных колониях, за 2019 года снизилось на 6%, передает РИА "Новости".
Общество
Диетолог рассказала, с чем нельзя пить чай
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о пользе чая и объяснила, как его следует пить. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
Футбол
«Манчестер Юнайтед» пожизненно дисквалифицировал болельщика за расизм
Болельщик «Манчестер Юнайтед» получил пожизненный запрет на посещение матчей клуба за расистские оскорбления защитника «Ливерпуля» Трента Александер-Арнолда в матче 9-го тура чемпионата Англии (1:1), сообщает Daily Mail.
Игры
The Outer Worlds получила высокие оценки критиков
За несколько дней до релиза The Outer Worlds появились первые оценки критиков.
Экономика
Вложения граждан в страхование жизни застрахуют в АСВ
По мнению регулятора, введение системы гарантирования позволит повысить уровень доверия населения к институту формирования долгосрочных накоплений через страховые компании, поскольку граждане будут уверены в сохранности своих вложений.
Финансы
Сбербанк ожидает снижения ключевой ставки до 6% до конца года
Сбербанк ожидает, что ЦБ снизит ключевую ставку с нынешних 7% на 0,5 п. п. 25 октября и, возможно, еще на 0,5 п. п. в декабре, сообщил «РИА Новости» главный экономист банка Антон Струченевский.
Армия и оружие
Минобороны отправит в ЮАР два стратегических бомбардировщика Ту-160
Экономика
Налоговики заблокировали банковские счета киностудии «Ленфильм»
20 сентября были заблокированы первые два счета в ВТБ и Райффайзенбанке, 8 октября — еще два в тех же банках.
Здоровье
В Архангельск прибыл полпред президента РФ в СЗФО Александр Гуцан
Полпред президента в СЗФО Александр Гуцан и губернатор Архангельской области Игорь Орлов осмотрели перинатальный центр.
Происшествия
В Москве умерла дочь иранского посла
Игры
Инсайдер: новый «Бэтмен» называется Batman: Arkham Legacy
Известный инсайдер Sabi, который перед Е3 2019 и gamescom 2019 выдал ряд неанонсированных проектов, сообщил, что новая часть «Бэтмена» носит подзаголовок Arkham Legacy.
Фигурное катание
«Трусову будут придерживать судьи, вопрос — беспардонно или в меру». Дмитриев — о «Гран-при» Канады
«Гран-при» Канады рискует разразиться еще большим количеством событий.
Экономика
Гордума Екатеринбурга отклонила новые ставки налога на квартиры
Депутаты городской думы в Екатеринбурге не стали утверждать новые ставки налога на жильё горожан.
Политика
МИД Норвегии: Осло не считает Россию экзистенциальной угрозой
МИД Норвегии заявил, что Осло не рассматривает Москву в качестве угрозы своему существованию.
Шоу-бизнес
40-летняя Светлана Хоркина второй раз стала мамой
Гимнастка уже воспитывает 14-летнего сына. Олимпийская чемпионка Светлана Хоркина во второй раз стала мамой.
Экономика
Выручка ГСС за девять месяцев снизилась в пять раз
Общество
В Гидрометцентре предупредили о похолодании в Центральной России
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» предупредила о похолодании в центральных регионах страны.
Происшествия