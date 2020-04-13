В первом квартале текущего года в России самым продаваемым смартфоном стал Honor 8A (бренд принадлежит китайской компании Huawei Technologies), пишет РБК со ссылкой на сообщение сети мобильной связи "Связной". Второй по популярности — кореец Samsung Galaxy A10.

«Связной» назвал самые популярные в России смартфоны в первом квартале

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