Общество
ПРАЙМ«Связной» назвал самые популярные в России смартфоны в первом квартале
В первом квартале текущего года в России самым продаваемым смартфоном стал Honor 8A (бренд принадлежит китайской компании Huawei Technologies), пишет РБК со ссылкой на сообщение сети мобильной связи "Связной". Второй по популярности — кореец Samsung Galaxy A10.
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Экономика
Кудрин предупредил о росте числа безработных из-за коронавируса
Число безработных в России временно вырастет с 2,5 до 8 миллионов в 2020 году, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
РИА Новости 04:50
Общество
Власти Москвы предупредили о наказании за спецпропуск с нарушениями
Власти Москвы предупредили о наказании за спецпропуск, оформленный с нарушениями. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 13 апреля.
Lenta.ru 03:51
Общество
Три города закроют на выезд из-за коронавируса в Мурманской области
С 14 апреля ряд городов Мурманской области закрывается на выезд для того, чтобы предупредить распространение опасной коронавирусной инфекции.
ФАН 03:17
Происшествия
В Воронежской области за сутки у 11 человек выявлен коронавирус
Воронеж, 13 апреля 2020, 11:16 — REGNUM 11 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Воронежской области за последние сутки, сообщил региональный оперштаб 13 апреля.
REGNUM 04:16
Здоровье
В Саратовской области коронавирусом женщины болеют чаще мужчин
На территории Саратовской области коронавирус чаще всего поражает женщин.
АиФ Саратов 05:38
Общество
Уткин жестко ответил на обвинения Соловьева
Известный журналист и телекомментатор Василий Уткин жестко ответил на обвинения Владимира Соловьева, который назвал его "психически больным".
Газета.Ru 04:50
Политика
Путин проведет совещание по эпидемиологической обстановке в России
Президент России Владимир Путин в понедельник соберет совещание по развитию ситуации с коронавирусом, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства РФ Дмитрий Песков.
ТАСС 05:47
Футбол
Де Зерби предлагает разрешить делать пять замен
Другим разумным предложением является идея разрешить делать пять замен, поскольку это придаст более качественный характер игры, а также предотвратит травмы.
Soccer.ru вчера в 04:48
Общество
В ВОЗ объяснили рост числа заразившихся коронавирусом в Москве
Рост числа заболевших коронавирусной инфекцией в Москве стал результатом расслабленного поведения горожан в последние дни.
Вечерняя Москва вчера в 09:12
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Вены
РБК вчера в 18:07
Происшествия
В Тульской области рассказали о новых случаях заражения коронавирусом
Ранее оперативный штаб по борьбе с COVID-19 заявил, что за последние сутки в России зарегистрировано 2186 новых случаев, в том числе трое - в Тульской области.
РИА Новости вчера в 04:29
Общество
Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России
Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 23:51
Шоу-бизнес
Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова остались без денег
На днях Рыбин рассказал о плачевном состоянии семейного бюджета, отметив, что у них с Натальей на руках осталось всего-то 31 тысяча рублей. при этом музыкант отмечает, что в долги пара пока не влезла, однако в случае, если ситуация с пандемией не стабилизируется, и придется обращаться к друзьям.
Bimru.ru 03:30
Кино
Disney выпустит ремейк классического мультфильма о Робин Гуде
Студия Disney начала работать над созданием ремейка классического мультфильма «Робин Гуд» 1973 года. Об этом узнало издание Variety.
Афиша Daily вчера в 11:30
Транспорт
РЖД отменяют еще 32 поезда на фоне пандемии коронавируса
В общей сложности с 15 апреля будут временно отменены 32 поезда. Они сейчас не пользуются спросом, отмечается на сайте.
BFM.ru вчера в 12:20
Энергетика
На Change.org появилась петиция с требованием отставки Сечина
На платформе Change.org появилась петиция с требованием отставки главы Роснефти Игоря Сечина.
Znak.com 05:18
Общество
Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля
По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели.
Газета.Ru вчера в 10:10
Авто
Авторынок Германии в марте установил антирекорд
Немецкий авторынок по итогам марта 2020 года упал на 37,7% до 215 199 машин.
Автоновости дня 04:45
Здоровье
В Китае предсказали сроки начала второй волны коронавируса
12 апреля главный эпидемиолог Китая Чжун Наньшань оценил вероятность второй волны вспышки коронавируса в стране.
Lenta.ru 02:08
Общество
Врач раскрыл последние слова умирающего пациента с коронавирусом
Анестезиолог Деррик Смит (Derrick Smith), работающий в одной из нью-йоркских больниц, раскрыл последние слова пациента, зараженного коронавирусом SARS-CoV-2.
Lenta.ru вчера в 22:00
Происшествия
В Курской области выявили еще 15 случаев заражения коронавирусом
Оперативный штаб в понедельник, 13 апреля подтвердил 15 новых случаев заражения COVID-19 в Курской области.
Kursk.com 03:52
Армия и оружие
В Латвии состоятся военные учения НАТО
Ореанда-Новости 10 апреля в 08:01
Происшествия
В России осталось всего два региона, где не выявили коронавирус
Чукотский автономный округ и Республика Алтай остаются единственными регионами России, где официально не зарегистрировано случаев заражения COVID-19, сообщает ТАСС со ссылкой на заявления руководство субъектов.
Газета.Ru 05:41
Общество
Порядок наказания за нарушение правил самоизоляции оспорен в суде
Поправка была принята Мосгордумой 31 марта и вступила в силу с 1 апреля.
Ведомости вчера в 09:25
Шоу-бизнес
Представитель Булановой рассказал о состоянии певицы
Ранее представитель артистки сообщил РИА Новости, что Буланова находится в больнице из-за проблем с сердцем.
РИА Новости 04:54
Общество
Еще одну масштабную дезинфекцию проведут в Москве 12 апреля
В воскресенье, 12 апреля, в Москве проведут третью по счету масштабную дезинфекцию в целях борьбы с коронавирусом.
Газета.Ru 11 апреля в 01:46
Авто
На продажу выставили BMW 325ix 1986 года без пробега
Джеймс Хантли, специалист по продажам SuperVettura рассказывает, что "трешка" цвета Polaris Silver Metallic входила в коллекцию из 32 автомобилей, которую купили у одного датского ценителя.
Авторамблер 03:45
Общество
ГИБДД приостановила прием экзаменов на права из-за коронавируса
Госавтоинспекция из-за ситуации с коронавирусом временно остановила прием экзаменов на право управления транспортными средствами.
Газета.Ru 05:35