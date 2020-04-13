Общество
РБК«Связной» назвал самые популярные в России смартфоны в первом квартале
Самым продаваемым в России смартфоном по итогам первого квартала 2020 года стал Honor 8A. Об этом говорится в сообщении «Связного», поступившем в РБК. На втором по популярности месте оказался Samsung Galaxy A10, а на третьем — Honor 10i.
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Общество
Россия не успеет полностью выйти из ограничительных мер к 9 мая
Снять все ограничительные меры, введенные в последнее время в связи с распространением коронавирусной инфекции, к празднованию Дня Победы вряд ли получится, считает вице-премьер правительства России Татьяна Голикова.
Российская газета вчера в 13:27
Общество
В Москве начнут тестировать медиков на антитела к коронавирусу
В Москве начнут тестировать медиков на иммунитет к коронавирусу с 14 апреля.
РБК 12:46
Общество
Собянин объяснил рост числа выявленных случаев коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил, что число выявленных случаев заражения коронавирусом в столице увеличивается, поскольку тесты стали лучше.
Lenta.ru 11:19
Общество
В Москве выдали уже 1,8 млн цифровых пропусков
Количество цифровых пропусков, оформленных жителями Москвы для передвижения по городу на личном или общественном транспорте, достигло к вечеру понедельника 1,8 млн.
ТАСС 11:50
Общество
Лукашенко: в Белоруссии ни один человек не умер от коронавируса
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране нет умерших от коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 08:47
Интернет
Сбербанк провел масштабное обновление интернет-банка
Сбербанк представил масштабное обновление сайта интернет-банка.
ТАСС 06:01
Общество
В Саратовской области выявили два новых случая COVID-19
Два новых случая коронавирусной инфекции COVID-19 выявлены в понедельник в Саратовской области, число зараженных достигло 46 человек, сообщил вице-губернатор - председатель правительства области Александр Стрелюхин.
РИА Новости 13:11
Политика
В Минздраве сообщили о разработке в РФ препарата от коронавируса
Российская компания разработала препарат для лечения новой коронавирусной инфекции.
Российская газета 11:50
Религия
Свердловский епископ призвал идти в храмы, несмотря на пандемию
Екатеринбург, 13 апреля 2020, 17:18 — REGNUM Епископ Каменский и Камышловский Мефодий призвал приходить в храм, невзирая на пандемию коронавирусной инфекции.
REGNUM 10:18
Политика
Лукашенко упрекнул российские СМИ в предвзятости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул российские СМИ, в частности, телеканал "Россия 1" и телеведущего "Первого канала" Кирилла Клейменова в предвзятом освещении принимаемых в республике мер по борьбе с COVID-19, при этом не сказав, в каких именно эфирах он слышал такие заявления.
РИА Новости 12:48
Политика
Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в стране
Президент России Владимир Путин заявил о ежедневно меняющейся ситуации с распространением коронавирусной инфекции в стране в ходе очередного совещания о мерах по борьбе с коронавирусом.
Арбуз 09:06
Футбол
Смольников может продолжить карьеру в MLS
Защитник санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Игорь Смольников может продолжить карьеру в североамериканской лиге MLS.
ProstoProSport 13:30
Общество
В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски
Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными.
Российская газета 02:10
Экономика
Появилась петиция с требованием отставки Сечина
На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти".
Pravda.Ru 05:52
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
Экономика
Приток иностранных инвестиций в Россию остановился
Прямые иностранные инвестиции в небанковском секторе составили $0,2 млрд по сравнению с $10,3 млрд в первом квартале прошлого года, следует из данных ЦБ.
РБК 11:32
Шоу-бизнес
Лидия Федосеева-Шукшина не включила своих дочерей в завещание
Артистка честно заявила, что дочерей в завещание она не включила, но якобы по их же просьбе.
Городовой 07:53
Кино
Французский актер из фильмов «Папаши» и «Беглецы» умер от коронавируса
ToDay News Ufa 09:10
Политика
Кадыров обвинил «Газпром» в финансировании «диверсионной газеты»
Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил «Газпром» в финансировании «диверсионной» «Новой газеты». По его мнению, это «общеизвестный факт».
Ведомости 13:12
Здоровье
Главный санврач Дона объяснил причину запрета на посещение лесов и дач
Главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалёв объяснил причины запрета охоты, посещения лесов и дач в регионе во время всеобщей самоизоляции.
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону 08:40
Экономика
Бюджет Ростовской области переводят на режим экономии
Губернатор распорядился отменить все закупки, введя режим экономии.
Наше время (г. Ростов-на-Дону) 12:00
Хоккей
Хоккеист Голдобин заявил о недоверии к менеджерам и тренерам НХЛ
Российский нападающий Николай Голдобин, последние три года проведший в системе клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер Кэнакс», заявил, что разочарован своим положением в команде.
РБК вчера в 09:44
Здоровье
Врач передал последние слова пациента, умирающего от коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa, американский врач Деррик Смит оказался в последние минуты с больным, когда он подключал к нему аппарат искусственной вентиляции лёгких.
ToDay News Ufa 04:35
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 03:27
Энергетика
Саудовская Аравия продолжает ценовую войну
Несмотря на сделку ОПЕК+, Саудовская Аравия, похоже, решила продолжить ценовую войну.
Вести.Ru 08:15
Общество
В Чернобыле огонь достиг хранилищ с радиоактивными отходами
РИА Новости 10:22
Энергетика
В Кремле прокомментировали соглашение ОПЕК+ о снижении добычи нефти
Кремль положительно оценивает достигнутые ОПЕК+ договорённости по снижению добычи нефти, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 05:54
Общество
В Москве впервые оштрафовали группу людей за нарушение самоизоляции
Солнцевский суд Москвы оштрафовал компанию людей за нарушение режима самоизоляции. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.
РБК 11:05