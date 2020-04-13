Общество

РБКРБК«Связной» назвал самые популярные в России смартфоны в первом квартале

Самым продаваемым в России смартфоном по итогам первого квартала 2020 года стал Honor 8A. Об этом говорится в сообщении «Связного», поступившем в РБК. На втором по популярности месте оказался Samsung Galaxy A10, а на третьем — Honor 10i.
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