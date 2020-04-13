Общество

РБКРБК«Связной» назвал самые популярные в России смартфоны в первом квартале

Самым продаваемым в России смартфоном по итогам первого квартала 2020 года стал Honor 8A. Об этом говорится в сообщении «Связного», поступившем в РБК. На втором по популярности месте оказался Samsung Galaxy A10, а на третьем — Honor 10i.
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Названы самые популярные смартфоны в России. Топ-1— не iPhone

Life.ru06:29

Назван самый популярный в начале года бренд смартфонов в России. Это не Samsung или Apple

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«Связной» назвал самые популярные в России смартфоны в первом квартале

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Россияне увеличили траты на смартфоны

Вести.Ru04:17

Назван самый продаваемый в России смартфон

Rambler News Service02:58

В «Связном» назвали самый популярный бренд смартфонов в I квартале

РИА Новости02:40

«Связной» назвал самые популярные в России смартфоны в первом квартале

РБК02:00
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Общество

Тюменские семьи с детьми до трех лет получат президентские выплаты

Ежемесячная выплата в размере пяти тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет установлена на период с апреля по июнь российским семьям, имеющим или имевшим право на материнский капитал.
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Мосгорсуд начал слушать дело Пола Уилана, несмотря на карантин

Мосгорсуд приступил к рассмотрению дела обвиняемого в шпионаже гражданина США Пола Уилана, несмотря на то, что по решению Верховного суда разбирательства по большинству дел в российских судах приостановлены.
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ГИБДД начнет проверять пропуска на въездах в Москву 15 апреля

Столичные полицейские начнут проверять наличие специальных пропусков у водителей на въездах в Москву 15 апреля.
Вечерняя Москва 07:12
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Минздрав рекомендовал рассматривать ОРВИ как подозрение на коронавирус

Минздрав рекомендовал медицинским работникам рассматривать любой случай ОРВИ как подозрение на коронавирус нового типа, говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.
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Политика

Байдена обвинили в сексуальных домогательствах

Вашингтон, 11 апреля 2020, 20:05 — REGNUM Обвинения в сексуальных домогательствах предъявили претенденту на президентский пост от демократов США Джо Байдену, сообщает 11 апреля Business Insider.
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Футбол

Федор Смолов оказал помощь московской станции скорой помощи

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Общество

Голикова назвала «не очень приятными» цифры по заражению коронавирусом

Абсолютные цифры по числу заразившихся в России вирусом COVID-19 «не очень приятные», заявила в эфире телеканала «Россия 24» вице-премьер Татьяна Голикова.
Коммерсантъ 06:05
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Экономика

Кудрин спрогнозировал рост числа безработных в России в три раза

Из-за нынешнего кризиса в России может в три раза вырасти число безработных, заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью телеканалу РБК.
Ведомости 05:59
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Общество

В Кремле призвали не сгущать краски вокруг роста преступности

"Совсем сгущать краски не нужно", - считает представитель Кремля. При этом он признал, что рост преступности "требует повышенного внимания".
ТАСС 05:53
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Статую Христа в Рио-де-Жанейро «одели» в халат врача

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Порядок наказания за нарушение правил самоизоляции оспорен в суде

Поправка была принята Мосгордумой 31 марта и вступила в силу с 1 апреля.
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Происшествия

В Твери возбудили уголовное дело за фейк о коронавирусе

Следователи возбудили уголовное дело по факту ложной информации в соцсети о множестве летальных случаев в одной из больниц Твери в связи с коронавирусом, сообщает в понедельник следственное управление СК РФ по региону.
РИА Новости 07:11
Футбол

Немецкий футболист «Динамо» раскритиковал русских девушек

Pravda.Ru 06:26
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Умер заразившийся коронавирусом французский актер Морис Барье

Актер Морис Барье, работавший практически со всеми столпами французского кино, заразился новым коронавирусом и умер на 88-м году жизни в ночь с 11 на 12 апреля в госпитале в Монбаре, коммуны в Бургундии.
Российская газета 07:09
Общество

Голикова рассказала о возможности продления режима самоизоляции

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ответила на вопрос о возможности продления ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции после 30 апреля.
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Общество

Врач раскрыл последние слова умирающего пациента с коронавирусом

Анестезиолог Деррик Смит (Derrick Smith), работающий в одной из нью-йоркских больниц, раскрыл последние слова пациента, зараженного коронавирусом SARS-CoV-2.
Lenta.ru вчера в 22:00
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Происшествия

Мосгорсуд смягчил приговор участнику незаконной акции в Москве Чирцову

Мосгорсуд в понедельник смягчил приговор и освободил Никиту Чирцова, осужденного на один год колонии за нападение на полицейского в ходе несанкционированного митинга 27 июля 2019 года в Москве.
ТАСС 04:26
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Пушков заявил об угасающей гегемонии США в мире

Ранее Пушков писал в Twitter, что ситуация с распространением коронавируса подтвердила уход гегемонии США в прошлое.
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Политика

Лукашенко обратился к больным коронавирусом в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к белорусским гражданам, заражённым коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 07:05
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Общество

Стас Михайлов сообщил о заражении коронавирусом

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Политика

Трамп объявил во всех 50 штатах США режим крупного бедствия

"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал представитель Белого дома Джадд Дир в Twitter.
РИА Новости 11 апреля в 21:42
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Общество

Из-за коронавируса в доме престарелых ограничили въезд в Вязьму

В вяземском доме-интернате для престарелых у 86 человек заподозрили коронавирус.
Аргументы недели вчера в 14:46
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Финансы

Рубль продолжит рекордное за последние два года укрепление

Рубль на этой неделе показал уверенный рост на торгах Московской бирже. Инвесторы не исключают дальнейшего укрепления.
Российская газета 11 апреля в 23:00
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Финансы

Рубль укрепляется к доллару и евро в начале торгов

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.06 мск понедельника снижался на 25 копеек – 73,5 рубля, курс евро — на 20 копеек, до 80,55 рубля.
ПРАЙМ 03:13
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Авто

Arctic Trucks Ford F-150 AT44: автомобиль для покорения снежных вершин

По сообщению представителей совместного «Arctic Trucks» и «Nokian», в пикапе была также модернизирована подвеска.
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Политика

Путин поручил рассмотреть возможность поддержки сервисов доставки еды

Президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки онлайн-сервисов доставки еды, в том числе путем частичного субсидирования стоимости такой доставки в период пандемии коронавируса.
ТАСС 06:51
Общество

Уткин жестко ответил на обвинения Соловьева

Известный журналист и телекомментатор Василий Уткин жестко ответил на обвинения Владимира Соловьева, который назвал его "психически больным".
Газета.Ru 04:50
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АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15%

Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%.
BFM.ru 10 апреля в 06:21
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Здоровье

В Китае предсказали сроки начала второй волны коронавируса

12 апреля главный эпидемиолог Китая Чжун Наньшань оценил вероятность второй волны вспышки коронавируса в стране.
Lenta.ru 02:08
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Общество

В Ростовской области выявлено 26 новых больных коронавирусом

По данным сайта стопкоронавирус.рф (13.04.2020 в 10.45) за прошедшие сутки 13 апреля в Ростовской области вирус COVID-19 выявлен еще у 26 человек.
Батайское время 04:00
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