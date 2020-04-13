Общество
РБК«Связной» назвал самые популярные в России смартфоны в первом квартале
Самым продаваемым в России смартфоном по итогам первого квартала 2020 года стал Honor 8A. Об этом говорится в сообщении «Связного», поступившем в РБК. На втором по популярности месте оказался Samsung Galaxy A10, а на третьем — Honor 10i.
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Общество
Тюменские семьи с детьми до трех лет получат президентские выплаты
Ежемесячная выплата в размере пяти тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет установлена на период с апреля по июнь российским семьям, имеющим или имевшим право на материнский капитал.
Тюменская линия 04:25
Происшествия
Мосгорсуд начал слушать дело Пола Уилана, несмотря на карантин
Мосгорсуд приступил к рассмотрению дела обвиняемого в шпионаже гражданина США Пола Уилана, несмотря на то, что по решению Верховного суда разбирательства по большинству дел в российских судах приостановлены.
BFM.ru 06:53
Транспорт
ГИБДД начнет проверять пропуска на въездах в Москву 15 апреля
Столичные полицейские начнут проверять наличие специальных пропусков у водителей на въездах в Москву 15 апреля.
Вечерняя Москва 07:12
Здоровье
Минздрав рекомендовал рассматривать ОРВИ как подозрение на коронавирус
Минздрав рекомендовал медицинским работникам рассматривать любой случай ОРВИ как подозрение на коронавирус нового типа, говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.
Ведомости 06:09
Политика
Байдена обвинили в сексуальных домогательствах
Вашингтон, 11 апреля 2020, 20:05 — REGNUM Обвинения в сексуальных домогательствах предъявили претенденту на президентский пост от демократов США Джо Байдену, сообщает 11 апреля Business Insider.
REGNUM 11 апреля в 13:05
Общество
Голикова назвала «не очень приятными» цифры по заражению коронавирусом
Абсолютные цифры по числу заразившихся в России вирусом COVID-19 «не очень приятные», заявила в эфире телеканала «Россия 24» вице-премьер Татьяна Голикова.
Коммерсантъ 06:05
Экономика
Кудрин спрогнозировал рост числа безработных в России в три раза
Из-за нынешнего кризиса в России может в три раза вырасти число безработных, заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью телеканалу РБК.
Ведомости 05:59
Общество
В Кремле призвали не сгущать краски вокруг роста преступности
"Совсем сгущать краски не нужно", - считает представитель Кремля. При этом он признал, что рост преступности "требует повышенного внимания".
ТАСС 05:53
Общество
Порядок наказания за нарушение правил самоизоляции оспорен в суде
Поправка была принята Мосгордумой 31 марта и вступила в силу с 1 апреля.
Ведомости вчера в 09:25
Происшествия
В Твери возбудили уголовное дело за фейк о коронавирусе
Следователи возбудили уголовное дело по факту ложной информации в соцсети о множестве летальных случаев в одной из больниц Твери в связи с коронавирусом, сообщает в понедельник следственное управление СК РФ по региону.
РИА Новости 07:11
Кино
Умер заразившийся коронавирусом французский актер Морис Барье
Актер Морис Барье, работавший практически со всеми столпами французского кино, заразился новым коронавирусом и умер на 88-м году жизни в ночь с 11 на 12 апреля в госпитале в Монбаре, коммуны в Бургундии.
Российская газета 07:09
Общество
Голикова рассказала о возможности продления режима самоизоляции
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ответила на вопрос о возможности продления ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции после 30 апреля.
ФАН вчера в 07:16
Общество
Врач раскрыл последние слова умирающего пациента с коронавирусом
Анестезиолог Деррик Смит (Derrick Smith), работающий в одной из нью-йоркских больниц, раскрыл последние слова пациента, зараженного коронавирусом SARS-CoV-2.
Lenta.ru вчера в 22:00
Происшествия
Мосгорсуд смягчил приговор участнику незаконной акции в Москве Чирцову
Мосгорсуд в понедельник смягчил приговор и освободил Никиту Чирцова, осужденного на один год колонии за нападение на полицейского в ходе несанкционированного митинга 27 июля 2019 года в Москве.
ТАСС 04:26
Политика
Пушков заявил об угасающей гегемонии США в мире
Ранее Пушков писал в Twitter, что ситуация с распространением коронавируса подтвердила уход гегемонии США в прошлое.
Газета.Ru 07:21
Политика
Лукашенко обратился к больным коронавирусом в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к белорусским гражданам, заражённым коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 07:05
Политика
Трамп объявил во всех 50 штатах США режим крупного бедствия
"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал представитель Белого дома Джадд Дир в Twitter.
РИА Новости 11 апреля в 21:42
Общество
Из-за коронавируса в доме престарелых ограничили въезд в Вязьму
В вяземском доме-интернате для престарелых у 86 человек заподозрили коронавирус.
Аргументы недели вчера в 14:46
Финансы
Рубль продолжит рекордное за последние два года укрепление
Рубль на этой неделе показал уверенный рост на торгах Московской бирже. Инвесторы не исключают дальнейшего укрепления.
Российская газета 11 апреля в 23:00
Финансы
Рубль укрепляется к доллару и евро в начале торгов
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.06 мск понедельника снижался на 25 копеек – 73,5 рубля, курс евро — на 20 копеек, до 80,55 рубля.
ПРАЙМ 03:13
Авто
Arctic Trucks Ford F-150 AT44: автомобиль для покорения снежных вершин
По сообщению представителей совместного «Arctic Trucks» и «Nokian», в пикапе была также модернизирована подвеска.
ГЛАС.RU 11 апреля в 12:17
Политика
Путин поручил рассмотреть возможность поддержки сервисов доставки еды
Президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки онлайн-сервисов доставки еды, в том числе путем частичного субсидирования стоимости такой доставки в период пандемии коронавируса.
ТАСС 06:51
Общество
Уткин жестко ответил на обвинения Соловьева
Известный журналист и телекомментатор Василий Уткин жестко ответил на обвинения Владимира Соловьева, который назвал его "психически больным".
Газета.Ru 04:50
Экономика
АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15%
Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%.
BFM.ru 10 апреля в 06:21
Здоровье
В Китае предсказали сроки начала второй волны коронавируса
12 апреля главный эпидемиолог Китая Чжун Наньшань оценил вероятность второй волны вспышки коронавируса в стране.
Lenta.ru 02:08
Общество
В Ростовской области выявлено 26 новых больных коронавирусом
По данным сайта стопкоронавирус.рф (13.04.2020 в 10.45) за прошедшие сутки 13 апреля в Ростовской области вирус COVID-19 выявлен еще у 26 человек.
Батайское время 04:00