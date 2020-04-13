Общество
РБК«Связной» назвал самые популярные в России смартфоны в первом квартале
Самым продаваемым в России смартфоном по итогам первого квартала 2020 года стал Honor 8A. Об этом говорится в сообщении «Связного», поступившем в РБК. На втором по популярности месте оказался Samsung Galaxy A10, а на третьем — Honor 10i.
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Общество
Голикова назвала цифры по коронавирусу в России «не очень приятными»
Вице-премьер Татьяна Голикова прокомментировала ситуацию с ростом числа заболевших коронавирусом в России.
РЕН ТВ 07:40
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
Экономика
Порядок индексации пенсий после увольнения
После прекращения трудовой деятельности, человек начинает получать пенсию в полном размере с учетом всех индексаций.
Новости Василеостровского района Санкт-Петербурга 02:52
Экономика
КПРФ предложила выплатить по 20 тысяч рублей москвичам на самоизоляции
Фракция КПРФ в Мосгордуме отправила письмо мэру Москвы Сергею Собянину, где попросила поддержать москвичей на карантине, в том числе выплатить по 20 тысяч рублей каждому, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:57
Политика
Лукашенко обратился к больным коронавирусом в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к белорусским гражданам, заражённым коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 07:05
Политика
Путин начал совещание по борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин начал совещание по санитарно-эпидемиологической ситуации в России в условиях борьбы с коронавирусом.
URA.Ru 08:48
Общество
Правительство выделило 50 млрд рублей на выплаты медикам
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 50 млрд руб. на дополнительные выплаты медперсоналу, работающему с заразившимися вирусом COVID-19.
Коммерсантъ 02:49
Экономика
Кудрин предложил увеличить МРОТ и пособие по безработице
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин предложил на время кризиса повысить пособие по безработице до величины в полтора или два минимальных размера оплаты труда.
Дождь 08:30
Кино
Галь Гадот может вернуться в роли Жизель в «Форсаже 10»
Popcornnews.ru 06:20
Экономика
ВТБ дал кредитные каникулы 40 тысячам россиян
ВТБ за первые десять дней апреля одобрил кредитные каникулы для 40 тысяч россиян и получил заявки на кредитные каникулы от малого и микробизнеса на 226 миллиардов рублей, одобрив обращений на 160 миллиардов, сообщил глава ВТБ Андрей Костин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
РИА Новости 07:18
Происшествия
Фигурант дела о беспорядках в Москве Чирцов вышел на свободу
Московский городской суд смягчил приговор Никите Чирцову, осужденному на 1 год колонии за нападение на сотрудника правоохранительных органов в ходе несанкционированного митинга 27 июля в Москве.
Интерфакс 04:45
Общество
Кабмин определил список имеющих право наказывать за нарушение ЧС лиц
Правительство определило список госслужащих, которые имеют право составлять протоколы об административном правонарушении за невыполнение правил поведения при чрезвычайных ситуациях.
РБК 08:51
Гаджеты
Apple хочет изменить дизайн новых смартфонов
Корпорация Apple намерена внести изменения в дизайн своих смартфонов. Новые модели планируется представить осенью.
Piter.tv 07:12
Общество
Собянин утвердил правила пропускного режима
Определен формат пропусков для передвижения по Москве Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении специальных цифровых пропусков для поездок по Москве и Московской области.
Lenta.ru 11 апреля в 13:41
Общество
В Ростовской области выявлено 26 новых больных коронавирусом
По данным сайта стопкоронавирус.рф (13.04.2020 в 10.45) за прошедшие сутки 13 апреля в Ростовской области вирус COVID-19 выявлен еще у 26 человек.
Батайское время 04:00
Политика
МИД России осудил сообщение Госдепа о Дне космонавтики
В МИД России осудили сообщение Госдепа США о Международном дне полета человека в космос без упоминания Юрия Гагарина.
Газета.Ru вчера в 12:58
Общество
Академик РАН спрогнозировал пик коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России достигнет пика в последней декаде апреля, считает доктор биологических наук, академик РАН, заведующий лабораторией инженерии белка Института биоорганической химии РАН имени Шемякина и Овчинникова Михаил Кирпичников, сообщает "Парламентская газета".
Газета.Ru 03:29
Политика
Суд вынес приговор бывшему министру обороны Грузии
Тбилиси, 13 апреля 2020, 13:43 — REGNUM Тбилисский городской суд вынес обвинительный приговор бывшему министру обороны Грузии Ираклию Окруашвили и осудил его на 5 лет лишения свободы.
REGNUM 06:43
Шоу-бизнес
Представитель Булановой рассказал о состоянии певицы
Ранее представитель артистки сообщил РИА Новости, что Буланова находится в больнице из-за проблем с сердцем.
РИА Новости 04:54
Финансы
Рубль продолжит рекордное за последние два года укрепление
Рубль на этой неделе показал уверенный рост на торгах Московской бирже. Инвесторы не исключают дальнейшего укрепления.
Российская газета 11 апреля в 23:00
Общество
Песков прокомментировал рост преступности в стране
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не сгущать краски вокруг роста преступности в стране, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 07:47
Общество
ГИБДД ограничила прием экзаменов на права
В условиях распространения коронавируса ГИБДД временно ограничила прием экзаменов на права.
Российская газета 05:35
Наука
Обнаружены древнейшие в мире остатки верёвки
Археологи обнаружили самые древние в мире остатки верёвки. Им 41-52 тысячелетия, и сплели этот шнур неандертальцы.
Вести.Ru 08:40
Энергетика
ОПЕК+ согласовала крупнейшее в истории сокращение добычи
Страны ОПЕК+ подписали соглашение о снижении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки, сообщило в Twitter Министерство нефти Ирана.
Коммерсантъ вчера в 14:46
Общество
Новый тест Джонсона на коронавирус дал отрицательный результат
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после выписки из больницы сдал новый тест на коронавирус, он дал отрицательный результат.
Российская газета 08:55
Кино
Умер заразившийся коронавирусом французский актер Морис Барье
Актер Морис Барье, работавший практически со всеми столпами французского кино, заразился новым коронавирусом и умер на 88-м году жизни в ночь с 11 на 12 апреля в госпитале в Монбаре, коммуны в Бургундии.
Российская газета 07:09