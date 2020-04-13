Общество
РБК«Связной» назвал самые популярные в России смартфоны в первом квартале
Самым продаваемым в России смартфоном по итогам первого квартала 2020 года стал Honor 8A. Об этом говорится в сообщении «Связного», поступившем в РБК. На втором по популярности месте оказался Samsung Galaxy A10, а на третьем — Honor 10i.
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Общество
Медиков в Москве с 14 апреля начнут тестировать на антитела к CОVID-19
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что с завтрашнего дня, 14 апреля, ведомство запустит в Москве тестирование на наличие антител к коронавирусу COVID-19.
Коммерсантъ 11:07
Общество
В ВОЗ высказались о пике эпидемии коронавируса в России
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович высказалась о пике эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в стране.
RT на русском 08:11
Политика
Путин назвал разгильдяйством вспышки коронавируса в некоторых регионах
Путин добавил, что ситуация с распространением коронавируса в регионах отстаёт от Москвы на 3-4 недели.
Говорит Москва 10:29
Здоровье
Диетолог Гинзбург назвал дешевые заменители имбиря
Имбирь обладает массой полезных свойств, однако есть и другие укрепляющие иммунитет продукты.
Народные новости 01:54
Здоровье
Около 40% новых заболевших коронвирусом в РФ не имели симптомов
Глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании в виде видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным сообщила, что у примерно 40% пациентов с коронавирусом не наблюдались клинические симптомы.
Московский Комсомолец 11:33
Общество
В Чернобыле огонь достиг хранилищ с радиоактивными отходами
РИА Новости 10:22
Общество
Лукашенко: от коронавируса в Белоруссии не умер ни один человек
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что никто в стране не умрет от коронавируса.
РИА Новости 08:30
Общество
Собянин объяснил рост числа выявленных случаев коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил, что число выявленных случаев заражения коронавирусом в столице увеличивается, поскольку тесты стали лучше.
Lenta.ru 11:19
Общество
Минздрав заявил о рисках дефицита лекарств в России
В Минздраве заявили о рисках дефицита некоторых лекарств в России.
Lenta.ru 11:25
Общество
Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России
Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 23:51
Общество
Оперштаб выявил в сети призывы «положить» сайт пропусков в Москве
В оперативном штабе Москвы по борьбе с коронавирусом выявили злоумышленников, которые предлагают в сети «положить» сайт для выдачи цифровых пропусков для передвижения по столице.
RT на русском 10:17
Общество
Голикова назвала цифры по коронавирусу в России «не очень приятными»
Вице-премьер Татьяна Голикова прокомментировала ситуацию с ростом числа заболевших коронавирусом в России.
РЕН ТВ 07:40
Общество
Москвичи не справились с получением пропуска по СМС
В ведомстве уточнили, что некоторые пользователи отправляют СМС со свободным текстом, например «дайте мне пропуск», однако для его получения надо оформлять сообщение по шаблону.
Lenta.ru 07:28
Финансы
Сбербанк открыл в ЦБ кредитную линию на 500 млрд рублей
Банк России из-за коронавируса предоставил банкам льготный режим соблюдения показателя краткосрочной ликвидности, чтобы у них было больше возможностей кредитовать экономику: с 1 апреля этого года по 31 марта 2021 г. увеличен совокупный максимальный лимит по БКЛ с 1,5 трлн до 5 трлн руб. и снижена плата за право пользования с 0,5 до 0,15% от величины лимита.
Ведомости 08:31
Общество
Кабмин определил список имеющих право наказывать за нарушение ЧС лиц
Правительство определило список госслужащих, которые имеют право составлять протоколы об административном правонарушении за невыполнение правил поведения при чрезвычайных ситуациях.
РБК 08:51
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
Происшествия
Мосгорсуд смягчил приговор участнику незаконной акции в Москве Чирцову
Мосгорсуд в понедельник смягчил приговор и освободил Никиту Чирцова, осужденного на один год колонии за нападение на полицейского в ходе несанкционированного митинга 27 июля 2019 года в Москве.
ТАСС 04:26
Экономика
Лукашенко призвал Россию снизить цену на газ до «мировой»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия в качестве помощи республике в условиях пандемии коронавируса могла бы снизить цену на поставляемый в страну газ до "мировой".
Газета.Ru 10:04
Экономика
В России могут временно запретить импорт дешевого бензина
Москва, 13 апреля 2020, 08:19 — REGNUM Правительство России может временно ограничить ввоз дешевого бензина в страну, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM 01:19
Наука
Какие типы коронавируса «путешествуют» в Европе и Азии
В Восточной Азии же самым частым стал тип B, а в Европе и США – А и С (исключение - Швейцария, Германия, Бельгия и Нидерланды).
НИА-Новосибирск 02:58
Экономика
ВТБ дал кредитные каникулы 40 тысячам россиян
ВТБ за первые десять дней апреля одобрил кредитные каникулы для 40 тысяч россиян и получил заявки на кредитные каникулы от малого и микробизнеса на 226 миллиардов рублей, одобрив обращений на 160 миллиардов, сообщил глава ВТБ Андрей Костин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
РИА Новости 07:18
Здоровье
В Китае предсказали вторую волну коронавируса
Новая волна заражений коронавирусом может начаться в ноябре.
URA.Ru 05:35
Общество
Названы наиболее востребованные профессии после пандемии
В ближайшем будущем без работы не останутся онлайн-специалисты, а также представители рабочих профессий, рассказал "Российской газете" директор центра занятости населения "Моя работа" Роман Шкут.
РИА Новости 09:02
Политика
Google объяснил причину блокировки видео обращения Путина на YouTube
Google признал, что решение о блокировке видео было ошибочным и вызвано ограниченностью ресурсов, сообщает ТАСС.
RuNews24.ru 10:14
Политика
Владимир Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в России
По последним данным, коронавирусом в России заразились 18 328 человек, 148 пациентов умерли, 1 470 выздоровели.
Говорит Москва 08:46
Экономика
Экономист Гуриев назвал возможный размер выплаты каждому россиянину
Россия имеет Фонд национального благосостояния (ФНБ), из которого можно взять необходимые средства для прямой помощи гражданам в условиях распространения коронавируса COVID-19, заявил экономист Сергей Гуриев.
Экономика сегодня 02:35
Общество
Испания и Италия начали смягчение карантинного режима
Власти двух европейских стран, наиболее пострадавших от коронавируса, приступили к смягчению строгих мер изоляции.
Газета Metro 09:15
Общество
В Италии зафиксирован минимум смертей с 19 марта
За минувшие сутки в Италии умер 431 человек с COVID-19. Этот показатель стал самым низким с 19 марта.
Вести.Ru вчера в 12:55
Шоу-бизнес
Друг попавшей в реанимацию Булановой рассказал о ее самочувствии
Друг певицы Тани Булановой, попавшей в реанимацию в предынсультном состоянии, рассказал о ее самочувствии.
Культуромания 10:37