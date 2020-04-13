Самым продаваемым в России смартфоном по итогам первого квартала 2020 года стал Honor 8A. Об этом говорится в сообщении «Связного», поступившем в РБК. На втором по популярности месте оказался Samsung Galaxy A10, а на третьем — Honor 10i.

«Связной» назвал самые популярные в России смартфоны в первом квартале

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Экономика В России могут временно запретить импорт дешевого бензина Москва, 13 апреля 2020, 08:19 — REGNUM Правительство России может временно ограничить ввоз дешевого бензина в страну, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1». 3,1K

Наука Какие типы коронавируса «путешествуют» в Европе и Азии В Восточной Азии же самым частым стал тип B, а в Европе и США – А и С (исключение - Швейцария, Германия, Бельгия и Нидерланды). 6

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