Свыше 100 тысяч человек протестуют против Лукашенко в Минске
Смотрите также
Навального доставили в Германию как «гостя канцлера»
Появилось видео прибытия Лукашенко в резиденцию с автоматом в руках
Российский боксёр Поветкин нокаутом победил британца Уайта
В Госдуме оценили появление Лукашенко с автоматом в Минске
В Воронежской области пять человек погибли, упав в выгребную яму
Собянин заявил, что коронавирус в Москве не отступает
Кабмин разрешил строить жилье на Байкале без госэкоэкспертизы
Россия может возобновить авиасообщение еще с рядом стран
Маркировка домашних животных может стать обязательной в РФ с 2021 года
Дочь Юлии Зиминой на свадьбе матери появилась в платье принцессы
В Новокузнецке кондуктор трамвая напал на женщину из-за маски
Появилось видео прибытия Лукашенко в резиденцию с автоматом в руках
В Белоруссии взяли под защиту военные монументы и памятники
Сторонники оппозиции отошли от Дворца Независимости в Минске
В Минске протестующие заняли часть проспекта Независимости
Жители Минска почтили погибших в ходе протестов минутой молчания
Появилось видео прибытия Лукашенко в резиденцию с автоматом в руках
В России вступили в силу поправки в закон об ОСАГО
Россия может возобновить авиасообщение еще с рядом стран
Маркировка домашних животных может стать обязательной в РФ с 2021 года
В Гидрометцентре спрогнозировали теплую погоду в сентябре в России
В Воронежской области пять человек погибли, упав в выгребную яму
Собравшиеся скандируют "Уходи!" Более сотни тысяч людей собрались в столице Белоруссии на акции протеста против результатов президентских выборов, сообщает белорусское издание tut.by.В источнике
Подробнее о событии
Колючая проволока и солдаты. Военные оцепили стелу «Минск — город-герой» — видео
Life.ruвчера в 10:07
Фотофакт 23 августа 2020. Стела у музея ВОВ оцеплена колючей проволокой, по периметру - военные
КП - Беларусьвчера в 11:42