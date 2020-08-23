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АМИТЕЛ
АМИТЕЛ

Свыше 100 тысяч человек протестуют против Лукашенко в Минске

Собравшиеся скандируют "Уходи!" Более сотни тысяч людей собрались в столице Белоруссии на акции протеста против результатов президентских выборов, сообщает белорусское издание tut.by.В источнике
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АМИТЕЛ

Свыше 100 тысяч человек протестуют против Лукашенко в Минске

АМИТЕЛвчера в 11:38
Life.ru

Колючая проволока и солдаты. Военные оцепили стелу «Минск — город-герой» — видео

Life.ruвчера в 10:07
РЕН ТВ

Стелу «Минск — город-герой» закрыли от протестующих колючей проволокой

РЕН ТВвчера в 07:57
Московский Комсомолец

Военные окружили стелу «Минск» колючей проволокой

Московский Комсомолецвчера в 07:49
КП - Беларусь

Фотофакт 23 августа 2020. Стела у музея ВОВ оцеплена колючей проволокой, по периметру - военные

КП - Беларусьвчера в 11:42

Баринов и Алексей Миранчук получили травмы в матче со «Спартаком»

Сразу два игрока «Локомотива» получили травмы в первом тайме встречи четвертого тура чемпионата России со «Спартаком»: на 18-й минуте поле покинул полузащитник железнодорожников Дмитрий Баринов, а на 36-й – Алексей Миранчук.
Советский спортвчера в 12:46

В Госдуме оценили появление Лукашенко с автоматом в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим появлением с автоматом в руках хотел показать готовность бороться за страну против организаторов «оранжевых революций», выразил мнение первый зампред комитета по делам СНГ Виктор Водолацкий.
Взгляд.рувчера в 15:36
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Японский журналист посетовал на исчезновение на Сахалине «следов» страны

Японский журналист Юси Коянаги прокомментировал в своей статье в газете Tokyo Shimbun модернизацию железнодорожных путей на Сахалине до общероссийских параметров, посетовав на исчезновение на острове "следов" Японии.
РИА Новости20:10

Маркировка домашних животных может стать обязательной в РФ с 2021 года

Минсельхоз РФ осенью внесет в Госдуму законопроект об обязательной маркировке домашних животных за счет их владельцев с января 2021 года, штраф за отсутствие маркировки составит от 500 до 1 тыс. рублей, сообщает газета "Известия" со ссылкой на министерство.
Интерфакс21:39
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Первый комплекс ПВО С-400 поступит в Индию в 2021 году

Первый комплекс системы ПВО С-400 «Триумф» поступит в Индию в 2021 году, заявила представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Мария Воробьева, 23 августа передает Интерфакс.
ИА Красная Веснавчера в 05:55

В России разработают альтернативный скафандр для космонавтов

Специалисты Национального исследовательского технологического университета МИСиС примут участие в разработке дизайна альтернативного скафандра для экипажа нового российского пилотируемого космического корабля «Орел».
Известия21:55
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У Индии пробудился аппетит ко всему коксующемуся

У Индии пробудился аппетит ко всему коксующемуся Индия планирует скупать почти весь российский коксующийся уголь и антрацит, поставляемые на экспорт: Дели и Москва обсуждают поставки до 40 млн тонн сырья в год стоимостью около $4,5 млрд по текущим ценам.
Коммерсантъ18:31
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