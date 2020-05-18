с чего всё началось

Больше 108 млн жителей китайской провинции Цзилинь отправили на карантин из-за новой вспышки коронавируса. Об этом 18 мая сообщило агентство Bloomberg. По его данным, эпицентром новой вспышки COVID-19 считается город Шулань.

Политика Путин объяснил отсутствие единого тарифа на транзит газа в ЕАЭС Президент РФ Владимир Путин заявил, что единый тариф на транспортировку газа может существовать только на едином рынке, однако пока такой интеграции в Евразийском экономическом союзе нет. 97

Общество Студент Егор Жуков пожаловался в ЕСПЧ Студент НИУ ВШЭ Егор Жуков, которого приговорили к трем годам условно по делу об экстремизме, пожаловался в ЕСПЧ. 8

Энергетика Чубайс сравнил нефтяной рынок с дохлой лошадью Председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс, вспоминая о недавнем обвале цен на нефтяном рынке, вспомнил известную ковбойскую поговорку о дохлой лошади. 1,3K

Общество Петербуржец подал иск на Смольный против масочного режима Петербургский городской суд принял заявление горожанина, который просит признать недействительным пункт постановления Смольного о введении в городе обязательного масочного режима. 44

Общество Китай выделит $2 млрд пострадавшим от коронавируса странам Китай в ближайшие два года предоставит пострадавшим от коронавируса странам помощь в размере $2 млрд, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая в понедельник на открытии 73-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 204

Политика Гордон объяснил интервью с Поклонской и Стрелковым заданием спецслужб Украинский журналист Дмитрий Гордон в обращении на своем YouTube-канале заявил, что интервью с депутатом Госдумы Натальей Поклонской и бывшим министром обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорем Гиркиным (Стрелковым) были сделаны в сотрудничестве со спецслужбами Украины.

Политика Медведев заявил, что нынешнему кризису «пока не видно конца» Кризис, вызванный пандемией коронавируса, затягивается, а службы занятности в этих условиях работают недостаточно эффективно, считает председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.

Наука Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди Ученые США и Швейцарии нашли антитела, нейтрализующие SARS-CoV-2, в организме людей, переболевших SARS в 2003 году. 90

Общество Жители Красноярского края сняли на видео падение метеорита На юге Красноярского края упал метеорит. Видео этого явления было опубликовано в сообществе «ЧП Канск» в социальной сети «ВКонтакте». 20

Общество В Петербурге вновь заработала станция метро «Беговая» Станцию "Беговая" Невско-Василеостровской (третьей) линии петербургского метрополитена открыли на вход и выход после временного закрытия по техническим причинам, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе ГУП "Петербургский метрополитен". 3

Гаджеты Apple для покупки iPhone предлагает сдавать смартфоны на Android Apple для покупки iPhone предлагает сдавать смартфоны не только смартфоны на Android, но и собственные устройства, за которые скидка будет приличной. 22

Футбол «Химки» могут оказаться в ПФЛ вместо РПЛ «Химки», получившие право на выход в РПЛ, могут отказаться от возможности повышения в классе. Об этом информирует Telegram-канал K/On/Off.

Общество Совет Федерации порекомендует повысить возраст продажи алкоголя Совет Федерации планирует порекомендовать правительству повысить возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года. 46

Общество Российские активы арестовали за рубежом из-за дела ЮКОСа Бренды водки Stolichnaya и Moskovskaya, которые принадлежат России через федеральное казенное предприятие «Союзплодоимпорт», арестованы в юрисдикции Нидерландов в пользу бывших акционеров нефтяной компании ЮКОС. 2,2K

Общество Уральские туристы обнаружили пирамиду больше пирамиды Хеопса Туристы из уральского клуба экспедиций «Дикий Север» обнаружили на Приполярном Урале огромную пирамиду, в несколько раз превышающую египетскую пирамиду Хеопса. 9