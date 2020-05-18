Коронавирус
ИзвестияСвыше 108 млн китайцев попали под новый карантин из-за коронавируса
Больше 108 млн жителей китайской провинции Цзилинь отправили на карантин из-за новой вспышки коронавируса. Об этом 18 мая сообщило агентство Bloomberg. По его данным, эпицентром новой вспышки COVID-19 считается город Шулань.
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с чего всё началось
Около 108 миллионов человек в северо-восточных районах Китая возвращаются обратно в условия локализации из-за коронавируса COVID-19, сообщает Bloomberg.Газета.Ruвчера в 15:10
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Десятки миллионов китайцев возвращаются на карантин: чего опасаются власти
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