Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксСвыше 200 тыс. человек в мире умерли от коронавируса

По состоянию на вечер субботы в мире умерли 201 502 человека, заразившихся коронавирусом COVID-19, выявлено 2 868 539 инфицированных, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. Лидируют по числу умерших от коронавируса США - 52,7 тыс. человек.
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В Москве от коронавируса за месяц умерли более 400 человек

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ИА Красная Весна14:41

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Аргументы и Факты23 апреля в 21:20
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Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России

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В Бурятии медики-пенсионеры вышли на работу для борьбы с коронавирусом

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