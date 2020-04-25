По состоянию на вечер субботы в мире умерли 201 502 человека, заразившихся коронавирусом COVID-19, выявлено 2 868 539 инфицированных, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. Лидируют по числу умерших от коронавируса США - 52,7 тыс. человек.

Свыше 200 тыс. человек в мире умерли от коронавируса

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