Коронавирус
ИнтерфаксСвыше 200 тыс. человек в мире умерли от коронавируса
По состоянию на вечер субботы в мире умерли 201 502 человека, заразившихся коронавирусом COVID-19, выявлено 2 868 539 инфицированных, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. Лидируют по числу умерших от коронавируса США - 52,7 тыс. человек.
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Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 23:40, Ашберн
Общество
Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына
Lenta.ru 16:36
Шоу-бизнес
Татьяна Навка ради романа с Маратом Башаровым бросила Жулина
Татьяна Навка ради романа с Маратом Башаровым бросила Жулина Актер два года встречался с нынешней супругой пресс-секретаря президента РФ.
Экспресс газета 17:21
Политика
Путин предостерег чиновников от госзакупок иностранных лимузинов
Президент поручил правительству проконтролировать, чтобы органы власти и госкомпании закупали авто, необходимые для работы, а не иностранные лимузины.
Российская газета вчера в 09:45
Политика
Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости вчера в 05:51
Происшествия
Власти Петербурга объяснили смерть четырех медсестер во время пандемии
Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга пояснил возможные обстоятельства смерти четырех медсестер, чьи имена приводятся в неофициальном списке российских медиков, якобы умерших в период пандемии коронавируса.
РИА Новости 16:44
Футбол
Форвард «Эвертона» Мойзе Кин устроил вечеринку во время карантина
Клуб АПЛ "Эвертон" публично раскритиковал своего нападающего Мойзе Кина за то, что тот устроил у себя дома вечеринку с девушками во время карантина по коронавирусу.
ProstoProSport 23:13
Общество
В России за сутки выявили 5966 случаев заражения коронавирусом
За сутки в России зафиксировано 5966 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в 83 регионах.
RT на русском 06:19
Здоровье
Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России
Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, заявил РБК глава Центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
РИА Новости вчера в 22:23
Общество
Чехия открыла границы для выезда за рубеж
Правительство Чехии объявило о снятии запрета на свободное перемещение по стране и даже за её пределами: гражданам разрешили выезжать за границу.
Ореанда-Новости 07:39
Культура
Депутат пожаловался в прокуратуру на сериал «Зулейха открывает глаза»
Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов (КПРФ) обратился в Генпрокуратуру с просьбой начать проверку сериала "Зулейха открывает глаза".
Москва 24 22:25
Общество
Коронавирусная Антипасха ждет россиян в последнее воскресенье апреля
Пандемия коронавируса, по всей видимости, сделала Красную горку не такой популярной у российских молодоженов Первое воскресенье после Пасхи в церковном календаре носит название Антипасхи или Фоминого воскресенья.
SM News 23:28
Авто
Появились первые изображения обновленной Toyota Hilux
Премьера обновленного Toyota Hilux ожидается до конца 2020 года. Первой его получит Австралия, там продажи должны начаться уже в июле.
Автоновости дня вчера в 07:11
Общество
Депутат Госдумы Калашников госпитализирован с коронавирусом
Глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что находится в больнице с двусторонним воспалением легких, вызванным коронавирусом.
Российская газета 06:53
Общество
МЧС назвало условия нарушения режима самоизоляции
МЧС рекомендует строго соблюдать режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса, покидать место изоляции можно только в исключительных случаях при угрозе жизни.
РИА Новости 20:13
Общество
Помощник Путина выделил три особенности кризиса из-за коронавируса
Помощник главы государства Максим Орешкин выделил три особенности мирового кризиса, который возник из-за пандемии коронавируса.
Газета.Ru 10:31
Происшествия
Адвокат Винника Тимофей Мусатов погиб в Москве
Российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, погиб в Москве в результате несчастного случая, сообщили в адвокатской конторе.
Коммерсантъ вчера в 15:21
Авто
Автомобили Toyota останутся без мотора V8
В ближайшие три года компания Toyota прекратит выпуск атмосферного мотора V8 5.7, который устанавливается на внедорожники Land Cruiser 200, Lexus GX 460 и LX 570, и ряд других моделей.
Motor вчера в 10:06
Общество
Максима Леонидова задержала полиция за прогулку в парке
АиФ Санкт-Петербург 07:17
Общество
Глава Роспотребнадзора предложила продлить изоляцию на две недели
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что для борьбы c распространением коронавируса необходимы еще две недели самоизоляции.
Известия вчера в 23:40
Гаджеты
GPU с архитектурой RDNA2 получат мобильные Ryzen 5000
Совсем недавно появились мобильные процессоры Renoir. Устройства представлены в виде моделей с высокой производительностью.
ГЛАС.RU вчера в 15:11
Авто
Автоэксперты дали советы, как выбирать шины
МедиаПоток 08:03
Общество
Кабмин поручил подготовить предложения о поэтапном снятии ограничений
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить до 30 апреля предложения по поэтапному снятию ограничений деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей, введённых из-за ситуации с распространением в стране коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 12:49
Культура
Традиционная игровая выставка PC Gaming Show пройдёт 6 июня
Вашингтон, 25 апреля 2020, 09:52 — REGNUM Игровая выставка PC Gaming Show пройдёт 6 июня 2020 года.
REGNUM 02:52
Общество
ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами
Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений.
Коммерсантъ вчера в 11:51