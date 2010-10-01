НТА-Приволжье – Свыше 2,3 млрд рублей выделено Ульяновской области из резервного фонда РФ на устранение последствий коронавирусной инфекции.

Свыше 2,3 млрд рублей выделено Ульяновской области из резервного фонда РФ на устранение последствий коронавирусной инфекции

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