Экономика

НТА-ПриволжьеНТА-ПриволжьеСвыше 2,3 млрд рублей выделено Ульяновской области из резервного фонда РФ на устранение последствий коронавирусной инфекции

НТА-Приволжье – Свыше 2,3 млрд рублей выделено Ульяновской области из резервного фонда РФ на устранение последствий коронавирусной инфекции.
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На устранение последствий пандемии. Ульяновская область получила из резервного фонда России более 2,3 млрд рублей

Ульяновск сегодня03:00

Ульяновской области выделено 2,3 млрд рублей из-за спада бюджетных доходов

REGNUMвчера в 12:36

Ульяновская область получила 2,3 млрд рублей на устранение последствий пандемии

ТАССвчера в 09:00

Свыше 2,3 млрд рублей выделено Ульяновской области из резервного фонда РФ на устранение последствий коронавирусной инфекции

НТА-Приволжьевчера в 06:58
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Контракт на транзит российского газа через территорию Польши истек 16 мая, и с 17 мая прокачка по польскому отрезку Ямал—Европа проходит только по результатам аукционов.
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Здоровье

В Японии заявили об опасности медицинских масок для маленьких детей

Ассоциация педиатров Японии предупредила родителей об опасности ношения медицинских масок детьми младше двух лет.
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Происшествия

В Пензе задержали подозреваемого в убийстве школьницы

В Пензе задержали подозреваемого в убийстве 14-летней девочки, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
РИА Новости 03:12
Общество

Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы

Стокгольм, 25 мая 2020, 22:32 — REGNUM Сильный экономический спад и рост безработицы, несмотря на отказ от карантинных мер в период пандемии коронавируса, наблюдается в Швеции.
REGNUM вчера в 15:32
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Финансы

Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты

В марте на фоне пандемии коронавируса и падения финансовых рынков российские банки ввезли в страну почти пять миллиардов наличных долларов и более миллиарда евро.
Lenta.ru 00:00
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Происшествия

На Чукотке совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, есть жертвы

26 мая, около пяти утра мск при выполнении учебно-тренировочного полета в районе аэродрома «Угольные копи» совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 ВКС России, сообщили в Минобороны.
Коммерсантъ вчера в 23:52
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Общество

Глава СПЧ предложил отменить штрафы от приложения «Социальный мониторинг»

Приложение «Социальный мониторинг», с помощью которого ведется контроль передвижения заразившихся коронавирусом, дает недопустимое количество сбоев.
РБК вчера в 21:50
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Общество

Власти Москвы планируют смягчение ограничений

Власти Москвы планируют постепенное смягчение ограничений, введенных в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 09:47
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Шоу-бизнес

Возлюбленный Бузовой купил автомобиль за 10 млн рублей

Блогер Давид Манукян, ставший известным благодаря роману с певицей Ольгой Бузовой, заявил в Instagram, что приобрел новую машину.
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В Кронштадте неизвестные пожарили шашлык на Вечном огне

Кронштадт, Санкт-Петербург, 26 мая 2020, 09:35 — REGNUM В Кронштадте неизвестные лица жарили шашлыки на Вечном огне над Братской могилой рабочих и матросов.
REGNUM 02:35
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Общество

Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений

Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости 24 мая в 20:04
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Общество

Коронавирус выявили у 42 сотрудников Смоленской АЭС

Коронавирусная инфекция обнаружена у 42 сотрудников Смоленской АЭС и предприятий "Росатома" в Десногорске, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
РИА Новости 02:34
Экономика

Для мегапроекта «Газпрома» хотят привлечь деньги россиян

Одним из способов финансирования газохимического проекта "Русгаздобычи" в Усть-Луге может стать привлечение инвестиций населения, считает глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.
РИА Новости вчера в 08:27
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Наука

Поможет избежать переедания и бороться с ожирением белковый завтрак

ToDay News Ufa вчера в 14:41
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Здоровье

Пандемия отступает. Ситуация с коронавирусом в мае

Кстати, обе страны, находятся в числе лидеров по летальности — у англичан она 14,2% у голландцев 12,9%. Впрочем, в Нидерландах число заболевших неуклонно снижается шестую неделю подряд и сейчас там заболело в 6 раз меньше, чем на пике эпидемии.
Украина.ру вчера в 23:11
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Общество

Борис Джонсон пожаловался на ухудшившееся из-за коронавируса зрение

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пожаловался на ухудшение зрения.
Lenta.ru вчера в 16:49
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Футбол

Артур хочет остаться в «Барселоне». Им интересуется «Ювентус»

Полузащитник «Барселоны» Артур хочет остаться в команде. Об этом сообщил источник, близкий к игроку.
Спорт-Экспресс 02:34
Общество

Беглов не стал снимать ограничения из-за коронавируса в Петербурге

Губернатор заявил, что это не меняет общей картины и в Петербурге по-прежнему за сутки заболевают больше людей, чем выздоравливают.
РБК вчера в 13:23
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Экономика

Россияне с пенсией менее 24 тысяч рублей получат новую льготу

Для пенсионеров предусмотрена аналогичная льгота, но при условии, если у них нет иного источника дохода, а размер пенсии не превышает двух МРОТ.
СургутИнтерНовости 00:21
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Общество

Российские авиакомпании обрушили цены на перелеты

В связи с эпидемиологической обстановкой в стране количество рейсов заметно сократилось, но крупнейшие авиакомпании Росси вроде «Аэрофлота», S7, «Уральских авиалиний» и Utair значительно снизили цены на перелеты из столицы в крупнейшие города России в июне.
Рамблер вчера в 07:35
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Здоровье

ВОЗ предупредила о втором пике коронавируса

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что мир находится в середине первой волны коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:52
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Общество

За сутки в Москве от коронавируса вылечилось рекордное число человек

Московские врачи вылечили за сутки от COVID-19 рекордное количество человек - 8 033 пациента, передает РИА "Новости" со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
Газета.Ru 03:05
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Армия и оружие

НАТО не стало отказываться от учений на время пандемии

В Североатлантическом альянсе не согласились с предложением России ограничить военную деятельность на время пандемии коронавируса и отказаться от военных учений в Восточной Европе.
РБК 03:04
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Происшествия

В Самарской области загорелись 11 жилых домов

В поселке Яицкое Волжского района Самарской области загорелись 11 частных жилых домов, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
РИА Новости 01:36
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Происшествия

В Оренбуржье нашли тело трехлетнего ребенка, потерявшегося на рыбалке

Спасатели нашли на берегу реки в Оренбургской области тело трехлетнего мальчика, который пошел с отцом на рыбалку, а затем пропал, сообщили РИА Новости в поисково-спасательном отряде "ОренСпас".
РИА Новости 01:38
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Игры

Геймеры оценили Mafia II: Definitive Edition

Vevby.ru вчера в 08:57
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Общество

Роспотребнадзор просит наказать соучредителя сети «Красное и белое»

В Железнодорожный районный суд Екатеринбурга поступил иск от Роспотребнадзора с требованием привлечь к ответственности соучредителя сети магазинов «Красное и белое».
Kursk.com вчера в 05:44
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Технологии

Российская сельхозтехника переходит на систему беспилотного управления

Сбербанк, разработчик систем искусственного интеллекта для беспилотных транспортных средств Cognitive Pilot (дочерняя компания Сбербанка и группы Cognitive Technologies) и российский агрохолдинг «Русагро» приступили к промышленному внедрению системы автономного управления сельскохозяйственной техникой.
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Экономика

В России могут сократить срок моратория на пени за неуплату услуг ЖКХ

Москва, 26 мая 2020, 10:06 — REGNUM Ранее введённый до конца 2020 года запрет на начисление и взимание пеней за неоплату за услуги ЖКХ может быть отменён раньше срока.
REGNUM 03:06
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