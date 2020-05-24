Экономика
BFM.ruКабмин выделил регионам 100 млрд рублей
Правительство РФ выделило 100 млрд рублей на поддержку 56 регионов. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте кабинета министров.
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Алтайский край получит почти 450 миллионов рублей в связи с эпидемией COVID-19
vRubcovske.ruвчера в 05:21
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Экономика
Германия выкупит долю в Lufthansa в рамках господдержки компании
Экономический стабилизационный фонд Германии (WSF) и авиакомпания Lufthansa договорились об условиях предоставления господдержки, сообщает компания.
Ведомости 12:06
Шоу-бизнес
Пригожин ответил на критику Шнурова
Москва, 24 мая 2020, 07:18 — REGNUM Отвечая на критику российского музыканта Сергея Шнурова, продюсер Иосиф Пригожин призвал подписчиков не бить никого сапогами, взять себя в руки и быть добрее.
REGNUM вчера в 00:18
Общество
Российские ЛГБТ-активисты подали заявление в Следственный комитет
Авыторы обращения и правозащитники сказали интернет-изданию The Insider, что опасаются угроз.
Эхо Москвы 21:07
Армия и оружие
Источник рассказал об испытаниях первого носителя «Посейдонов»
Испытания атомной подводной лодки (АПЛ) проекта 09852 "Белгород", которая станет первым опытным носителем подводных беспилотных аппаратов "Посейдон", продлятся еще полтора года, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
РИА Новости 20:03
Происшествия
Отец с тремя детьми прятался в приморском лесу от коронавируса
Отец с тремя детьми прятался в лесу Кавалеровского района Приморья, чтобы спастись от коронавируса, сообщил источник.
Интерфакс вчера в 23:39
Общество
Стали известны сроки начала массовой вакцинации от коронавируса
Массовая вакцинация от коронавируса в России может начаться в начале осени.
Рифей-Пермь 06:05
Общество
Число выздоровевших от коронавируса впервые вдвое превысило число заболевших в Приморье
"Количество выздоровевших за сутки впервые превысило количество заболевших - причем более чем в два раза, составив 89 человек", - говорится в сообщении.
Интерфакс - Россия 20:58
Здоровье
224 алтайских медика пожаловались на проблемы с получением выплат
224 медика обратились в Минздрав Алтайского края по поводу проблем выплаты коронавирусной компенсации.
АМИТЕЛ 10:47
Здоровье
Врач Мясников назвал признаки нарушенной работы щитовидной железы
Российский доктор и телеведущий Мясников назвал признаки нарушенной работы щитовидной железы. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 12:17
Происшествия
Два человека пали жертвами урагана на Урале
Обрушившийся на Свердловскую область ураган унес по меньшей мере две жизни.
Вести.Ru 11:09
Авто
Автозавод «Соллерс» во Владивостоке сократит рабочую неделю и зарплаты из-за пандемии
Единственный на Дальнем Востоке автомобильный завод "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус" во Владивостоке планирует сократить количество рабочих дней в неделю до четырех и пропорционально уменьшить зарплаты сотрудников, сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.
ТАСС 21:07
Авто
Renault и Nissan могут сократить расходы еще на 5 млрд долларов
Французский Renault и японский Nissan, входящие в альянс Renault-Nissan, на этой неделе объявят о дополнительном сокращении расходов более чем на 5 млрд долларов.
Автоновости дня 03:13
Общество
В Иркутске около ста вахтовиков заразились коронавирусом
Около 100 вахтовиков, проживающих в общежитии и работающих в Иркутске на стройке, заболели COVID-19, сообщает пресс-служба областного правительства.
РИА Новости 04:38
Общество
Минпросвещения назвало даты проведения пробного ЕГЭ
Пробный единый госэкзамен (ЕГЭ) в России решено провести 29 и 30 июня.
Известия 11:37
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова опровергла информацию о примирении с Джиганом
Оксана и Джиган живут под одной крышей, а рэпер регулярно публикует фото детей и признается в любви семье и жене.
Вокруг ТВ 14:48
Политика
Украина захотела «выбить» Россию из космических программ США
Украина может "выбить" Россию из американских космических проектов, только для этого сначала придется наладить производство ракетных двигателей, заявил глава космического агентства страны Владимир Усов в интервью изданию "Левый берег".
РИА Новости 15:37
Армия и оружие
В Крыму построят универсальные десантные корабли
Минобороны России подписало с керченским судостроительным заводом «Залив» контракт, по которому в Крыму построят универсальные десантные корабли.
Ferra вчера в 07:52
Политика
Америке припомнили 70 операций по смене неугодных режимов
США во время холодной войны провели в различных странах 70 операций, направленных на смену режима.
Lenta.ru 20:13
Кино
Пятая часть «Джона Уика» станет финальной
Сам понятия не имею на сколько продолжений еще нас хватит, но думаю, что план сейчас заключается в том, чтобы остановиться на четвертом или в крайнем случае пятом фильме.
Piter.tv 02:58
Происшествия
Арестованных генералов МВД уволили со службы
Два заместителя начальника следственного департамента МВД генералы Александр Краковский и Александр Бирюков, обвиняемые в превышении должностных полномочий, уволены со службы по отрицательным мотивам.
Lenta.ru 09:51
Наука
Возможное местоположение Эдемского сада нашли на Земле
Палеонтологи выдвинули предположение о том, что возможное местоположения Эдемского сада может быть в Южной Африке в местечке Пиннакл-Пойнт.
Live24 16:20
Энергетика
Названы возможные сценарии нефтяного кризиса до 2025 года
Кризис на нефтяном рынке может сохраниться до 2025 года.
Lenta.ru 19:06
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости вчера в 20:04
Общество
Бокерия спрогнозировал сроки завершения эпидемии коронавируса в России
Эпидемия коронавирусной инфекции в России может завершиться к концу лета, заявил президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, академик РАН Лео Бокерия.
Rambler News Service 00:53
Общество
В России зафиксирован пятилетний рекорд по загрязнению воздуха
Planet Today 07:01
Общество
В Москве умерли ещё 76 пациентов с коронавирусом
«В Москве скончались 76 пациентов с подтверждённой пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении в Telegram.
RT на русском 16:54
Общество
Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы
Стокгольм, 25 мая 2020, 22:32 — REGNUM Сильный экономический спад и рост безработицы, несмотря на отказ от карантинных мер в период пандемии коронавируса, наблюдается в Швеции.
REGNUM 15:32