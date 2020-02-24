Происшествия

Вести.RuВести.RuМашина въехала в толпу зрителей на карнавале в Германии

По меньшей мере 12 человек получили травмы в результате наезда автомобиля на группу зрителей карнавала в немецком городе Фолькмарзен (земля Гессен), сообщает WLZ-online.de. ЧП произошло днем 24 февраля, когда водитель универсала Mercedes-Benz пытался проехать по тесной улице.
Читать в источнике
Комментировать55

Подробнее о событии

СМИ сообщили о 30 пострадавших при наезде машины на шествие в Германии

РБК11:40

Водитель намеренно въехал в толпу на карнавале в Германии

Известия11:21

Возросло число пострадавших при наезде автомобиля на толпу в Германии

Lenta.ru11:06

Машина въехала в толпу на карнавале в Германии

Коммерсантъ10:00

В Германии автомобиль въехал в толпу зрителей на карнавале

РИА Новости09:53

В полиции заявили, что водитель умышленно направил машину на людей в Фолькмарзене

ТАСС11:35

В Германии автомобиль въехал в толпу зрителей на карнавале, не менее 10 пострадавших

Интерфакс10:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 14:26, Ашберн

На карнавале в Германии легковушка врезалась в толпу: среди 30 пострадавших дети и старики

КП - Беларусь12:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 14:26, Ашберн
Политика

Захарова назвала «балаганом» заявление о свидетеле запуска «Бука»

Комментарий опубликован на странице Захаровой в Facebook.
Российская газета 12:30
Общество

Умерла запускавшая «Аполлон» старейший математик NASA Кэтрин Джонсон

РБК 14:20
Общество

Суд присяжных признал Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании

Харви Вайнштейн признан судом присяжных виновным в изнасиловании и сексуальных действиях преступного характера по двум пунктам обвинения из пяти.
Газета.Ru 13:12
Энергетика

«Нафтогаз» объявил о снижении цен на газ для украинцев

Цена на газ для украинского населения в феврале снизилась на 15% по сравнению с январём 2020 года и стала самой низкой с апреля 2016 года, заявили в «Нафтогазе».
RT на русском 12:08
Происшествия

Боксер Сергей Ковалев был арестован в США за вождение в нетрезвом виде

Вести.Ru 13:10
Общество

ВОЗ призвала готовиться к пандемии коронавируса

Нужно подготовиться к возможной пандемии коронавируса, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на странице ВОЗ в "Твиттер" Чиновник добавил, что универсального лекарства от вируса нет.
Вести.Ru 12:36
Политика

Федеральный реестр США раскрыл подарок Путина Трампу в 2018 году

РБК 14:03
Общество

Сын Порошенко поднялся на сцену к Face под крики «русские в Лондоне»

Lenta.ru 09:09
Политика

На Украине захотели пересмотреть закон о языке

Закон о функционировании украинского языка как государственного разработан правительством бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Lenta.ru 12:31
Шоу-бизнес

Певица Maruv жестко ответила на критику за поздравление с 23 Февраля

Газета.Ru 12:17
Общество

Посол Китая в России заявил о наличии вакцины против коронавируса

По словам дипломата, в Китае коронавирусом ежедневно заражаются несколько сотен человек, а выздоравливают порядка 2 тыс. Смертность от COVID-19 снизилась и сегодня составляет менее 3% в провинции Хубэй, откуда началось распространение заболевания, и 0,55% в других провинциях, пишет ТАСС.
Известия 02:51
Политика

Белый дом назвал сообщения о «вмешательстве» России в выборы абсурдом

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли назвал новости с последнего брифинга разведслужб по "вмешательству" России в американские выборы абсурдом и желанием демократов навредить президенту США Дональду Трампу.
РИА Новости 13:41
Футбол

АПЛ. «Ливерпуль» и «Вест Хэм» объявили составы на матч 27-го тура

В заключительном матче 27-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» на своём поле примет «Вест Хэм».
Metaratings 13:59
Происшествия

Маршрутка столкнулась с грузовиком в Киеве

В Киеве маршрутка влетела в грузовик, в результате чего пострадали 12 человек.
Газета.Ru 13:20
Происшествия

В Одессе женщина погибла из-за падения дерева

Как говорится на сайте ведомства, дерево на улице Нежинской было повалено сильным ветром. Серьезные травмы получила 69-летняя женщина.
Известия 10:31
Киберспорт

Инсайдер раскрыл возможное название и дату начала бета-теста шутера от Riot Games

Шутер от Riot Games, известный как Project A, может выйти под названием Valorant.
CyberSport.ru 14:08
Шоу-бизнес

Павел Прилучный и Агата Муцениеце разводятся после восьми лет брака

Павел Прилучный и Агата Муцениеце разводятся после восьми лет брака И Павел, и Агата неоднократно говорили, что между ними кипят "итальянские страсти".
Вокруг ТВ 02:37
Армия и оружие

Армия Израиля нанесла удары по объектам в секторе Газа и в Сирии

Целью стали боевики одной из палестинских группировок, говорят в Иерусалиме. Это стало ответом на ракетный обстрел с территории Газы.
Эхо Москвы вчера в 18:04
Футбол

Сборная России впервые в истории проиграла в финале Кубка Легенд

Сборная России потерпела поражение от сборной звезд в финальном матча Кубка легенд. Встреча завершилась со счетом 6:5.
РБК вчера в 10:19
Гаджеты

Sony представила флагманский смартфон Xperia 1 II с поддержкой 5G

Корпорация Sony презентовала свой новый флагманский смартфон Xperia 1 II, который стал первым девайсом компании, поддерживающим стандарты связи пятого поколения (5G).
РБК 12:56
Хоккей

Хоккеисты «Рейнджерс» Шестёркин и Бучневич попали в аварию

Metaratings 11:48
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно изменило маршрут

Принадлежащее «Газпрому» судно «Академик Черский», которое, по словам министра энергетики Александра Новака, может быть использовано для прокладки труб «Северного потока-2», сменило пункт назначения.
Коммерсантъ 09:49
Гаджеты

Huawei представила складной смартфон, поддерживающий 5G

РИА Новости 09:53
Шоу-бизнес

Ксения Собчак ответила на обвинения Успенской

Себе в заслугу, как журналисту, Собчак ставит, что могла вытащить из Успенской слова и реакции, который та не хотела бы обнародовать.
Дни24 22 февраля в 04:57
Политика

Грузинский генерал заявил о просьбе не признавать снайперов на майдане

Грузинский генерал армии, экс-командир батальона «Аваза» («Пантера») Тристан Цителашвили заявил, что сторонники бывшего президента Украины Петра Порошенко просили, чтобы тот опроверг утверждения России, что грузинские снайперы вели огонь по протестующим во время протестов на майдане Незалежности в Киеве в 2014 году.
Известия 10:01
Политика

Путин исключил изменение фундаментальных прав человека в Конституции

В ходе внесения поправок в Конституцию России президент Путин исключил любые изменения фундаментальных прав человека.
РЕН ТВ 13:10
Игры

Microsoft озвучила характеристики Xbox Series X

Astera 12:22
Армия и оружие

ВКС РФ продолжают уничтожать боевиков в сирийском Идлибе

По данным источников российские военно-космические силы (ВКС) обстреливают боевиков сразу в 18 населенных пунктах провинции Идлиб, а также на западе Алеппо (провинция Халаб).
Infox.ru 09:24
Политика

Рейтинг партии Зеленского упал ниже сорока процентов

Рейтинг пропрезидентской партии "Слуга народа" на Украине всего за месяц рухнул почти на десять процентов.
Российская газета 10:07
Происшествия

СК опубликовал видео последствий обрушения в строящемся доме в Ижевске

Следственный комитет России опубликовал на своём канале в YouTube видео следственных действий на строящемся объекте в Ижевске, где при обрушении лестничного марша погиб один строитель, ещё один пострадал.
РИА Новости 10:33
Как работают Яндекс.Новости?
Главное