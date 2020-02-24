Происшествия
Вести.RuМашина въехала в толпу зрителей на карнавале в Германии
По меньшей мере 12 человек получили травмы в результате наезда автомобиля на группу зрителей карнавала в немецком городе Фолькмарзен (земля Гессен), сообщает WLZ-online.de. ЧП произошло днем 24 февраля, когда водитель универсала Mercedes-Benz пытался проехать по тесной улице.
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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 14:26, Ашберн
Политика
Захарова назвала «балаганом» заявление о свидетеле запуска «Бука»
Комментарий опубликован на странице Захаровой в Facebook.
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Харви Вайнштейн признан судом присяжных виновным в изнасиловании и сексуальных действиях преступного характера по двум пунктам обвинения из пяти.
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«Нафтогаз» объявил о снижении цен на газ для украинцев
Цена на газ для украинского населения в феврале снизилась на 15% по сравнению с январём 2020 года и стала самой низкой с апреля 2016 года, заявили в «Нафтогазе».
Общество
ВОЗ призвала готовиться к пандемии коронавируса
Нужно подготовиться к возможной пандемии коронавируса, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на странице ВОЗ в "Твиттер" Чиновник добавил, что универсального лекарства от вируса нет.
Политика
На Украине захотели пересмотреть закон о языке
Закон о функционировании украинского языка как государственного разработан правительством бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Общество
Посол Китая в России заявил о наличии вакцины против коронавируса
По словам дипломата, в Китае коронавирусом ежедневно заражаются несколько сотен человек, а выздоравливают порядка 2 тыс. Смертность от COVID-19 снизилась и сегодня составляет менее 3% в провинции Хубэй, откуда началось распространение заболевания, и 0,55% в других провинциях, пишет ТАСС.
Политика
Белый дом назвал сообщения о «вмешательстве» России в выборы абсурдом
Заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли назвал новости с последнего брифинга разведслужб по "вмешательству" России в американские выборы абсурдом и желанием демократов навредить президенту США Дональду Трампу.
Футбол
АПЛ. «Ливерпуль» и «Вест Хэм» объявили составы на матч 27-го тура
В заключительном матче 27-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» на своём поле примет «Вест Хэм».
Происшествия
Маршрутка столкнулась с грузовиком в Киеве
В Киеве маршрутка влетела в грузовик, в результате чего пострадали 12 человек.
Происшествия
В Одессе женщина погибла из-за падения дерева
Как говорится на сайте ведомства, дерево на улице Нежинской было повалено сильным ветром. Серьезные травмы получила 69-летняя женщина.
Киберспорт
Инсайдер раскрыл возможное название и дату начала бета-теста шутера от Riot Games
Шутер от Riot Games, известный как Project A, может выйти под названием Valorant.
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Павел Прилучный и Агата Муцениеце разводятся после восьми лет брака
Павел Прилучный и Агата Муцениеце разводятся после восьми лет брака И Павел, и Агата неоднократно говорили, что между ними кипят "итальянские страсти".
Армия и оружие
Армия Израиля нанесла удары по объектам в секторе Газа и в Сирии
Целью стали боевики одной из палестинских группировок, говорят в Иерусалиме. Это стало ответом на ракетный обстрел с территории Газы.
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Сборная России впервые в истории проиграла в финале Кубка Легенд
Сборная России потерпела поражение от сборной звезд в финальном матча Кубка легенд. Встреча завершилась со счетом 6:5.
Гаджеты
Sony представила флагманский смартфон Xperia 1 II с поддержкой 5G
Корпорация Sony презентовала свой новый флагманский смартфон Xperia 1 II, который стал первым девайсом компании, поддерживающим стандарты связи пятого поколения (5G).
Хоккей
Хоккеисты «Рейнджерс» Шестёркин и Бучневич попали в аварию
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно изменило маршрут
Принадлежащее «Газпрому» судно «Академик Черский», которое, по словам министра энергетики Александра Новака, может быть использовано для прокладки труб «Северного потока-2», сменило пункт назначения.
Гаджеты
Huawei представила складной смартфон, поддерживающий 5G
Шоу-бизнес
Ксения Собчак ответила на обвинения Успенской
Себе в заслугу, как журналисту, Собчак ставит, что могла вытащить из Успенской слова и реакции, который та не хотела бы обнародовать.
Политика
Грузинский генерал заявил о просьбе не признавать снайперов на майдане
Грузинский генерал армии, экс-командир батальона «Аваза» («Пантера») Тристан Цителашвили заявил, что сторонники бывшего президента Украины Петра Порошенко просили, чтобы тот опроверг утверждения России, что грузинские снайперы вели огонь по протестующим во время протестов на майдане Незалежности в Киеве в 2014 году.
Политика
Путин исключил изменение фундаментальных прав человека в Конституции
В ходе внесения поправок в Конституцию России президент Путин исключил любые изменения фундаментальных прав человека.
Армия и оружие
ВКС РФ продолжают уничтожать боевиков в сирийском Идлибе
По данным источников российские военно-космические силы (ВКС) обстреливают боевиков сразу в 18 населенных пунктах провинции Идлиб, а также на западе Алеппо (провинция Халаб).
Политика
Рейтинг партии Зеленского упал ниже сорока процентов
Рейтинг пропрезидентской партии "Слуга народа" на Украине всего за месяц рухнул почти на десять процентов.
Происшествия
СК опубликовал видео последствий обрушения в строящемся доме в Ижевске
Следственный комитет России опубликовал на своём канале в YouTube видео следственных действий на строящемся объекте в Ижевске, где при обрушении лестничного марша погиб один строитель, ещё один пострадал.