По меньшей мере 12 человек получили травмы в результате наезда автомобиля на группу зрителей карнавала в немецком городе Фолькмарзен (земля Гессен), сообщает WLZ-online.de. ЧП произошло днем 24 февраля, когда водитель универсала Mercedes-Benz пытался проехать по тесной улице.

Машина въехала в толпу зрителей на карнавале в Германии

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