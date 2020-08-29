Свыше 30 тыс. машин пересекли трассу «Таврида» после открытия
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Дорога соединяет Керчь и Севастополь. Ранее в четверг, 27 августа, президент России Владимир Путин прибыл в Крым на открытие "Тавриды", во время которого сам проехался по автодороге на автомобиле Aurus.В источнике
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