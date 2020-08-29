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Газета.Ru
Газета.Ru

Свыше 30 тыс. машин пересекли трассу «Таврида» после открытия

Дорога соединяет Керчь и Севастополь. Ранее в четверг, 27 августа, президент России Владимир Путин прибыл в Крым на открытие "Тавриды", во время которого сам проехался по автодороге на автомобиле Aurus.В источнике
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Известия

По трассе «Таврида» за первые сутки проехало более 30 тыс. машин

Известиявчера в 14:49
РИА Новости

30 тысяч автомобилей проехали по трассе «Таврида» за первые сутки

РИА Новости19:06
РБК

Через день после открытия по «Тавриде» проехали более 30 тыс. машин

РБК17:31
Телеканал 360°

30 тысяч машин проехало по трассе «Таврида» за первые сутки

Телеканал 360°вчера в 15:32
ИА Крыминформ

Минтранс РФ опубликовал первые данные о трафике на трассе «Таврида»

ИА Крыминформ00:59
ТАСС

За сутки после открытия трассой «Таврида» воспользовались более 30 тыс. автомобилистов

ТАССвчера в 14:21
Интерфакс

30 тысяч машин проехали по трассе «Таврида» за сутки после открытия

Интерфаксвчера в 14:50

Кравчук заявил о готовности посетить ДНР

Глава украинской делегации в Контактной группе Леонид Кравчук согласился посетить неподконтрольные Киеву территории на Донбассе вместе со своим заместителем Витольдом Фокиным, если им будут предоставлены гарантии безопасности.
Газета.Ru06:29
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Навальный остается в немецкой клинике в коме и на ИВЛ

Блогер Алексей Навальный в клинике Charite остается в стабильном состоянии в искусственной коме на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ), его состояние оценивается как стабильно тяжелое, без острой угрозы для жизни.
МонаВиста28 августа в 15:46
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Путин поздравил режиссера Леонида Шварцмана со столетним юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил со 100-летним юбилеем художника анимационного кино и режиссёра Леонида Шварцмана, отметив, что он создал богатейшую галерею знаменитых мультипликационных персонажей, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
РИА Новости03:31

Четыре сына Кадырова заявлены на боксерский турнир в Грозном

В октябре 2017 года телеканал «Матч ТВ» опубликовал трансляцию финала чемпионата России по боксу из Грозного, перед началом боев участников чемпионата на ринг вышли дети главы Чечни Рамзана Кадырова — Адам, Эли и Ахмад.
РБК спорт06:56

Путин заявил о начале учебного года 1 сентября

Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что 1 сентября школьники и студенты пойдут в учебные заведения, и призвал сделать все для того, чтобы исполнять требования санитарных врачей, насколько это возможно, признав при этом, что носить маски иногда бывает и тяжело и нужно иметь это ввиду.
РИА Новостивчера в 04:11
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В Гидрометцентре рассказали, когда ждать «бабьего лета» в России

Москва, 30 августа 2020, 08:54 — REGNUM Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что «бабье лето» в РФ может наступить в любой день в период с сентябра по начало октября и народные приметы тут не работают.
REGNUM01:54
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Штаб Тихановской рассказал о планах оппозиции после передачи ей власти

Экс-кандидат на пост президента Белоруссии и глава оппозиции в республике Светлана Тихановская хочет восстановить Конституцию страны от 1994 года, а также сформировать временное переходное правительство на основе действующего в настоящее время кабмина.
Комсомольская правда07:16