Коронавирус
РИА НовостиСвыше 500 россиян привлекли к ответственности за нарушение карантина
В России более пяти сотен человек привлекли к ответственности после нарушений карантина из-за коронавируса, сообщили в МВД.
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Общество
Глава Минздрава сообщил, что состояние Льва Лещенко улучшилось
78-летний артист больше не нуждается в высокой кислородной поддержке, сказал министр Михаил Мурашко.
Происшествия
В Магнитогорске произошел взрыв в жилом доме
Общество
Власти Москвы могут продлить выходные из-за коронавируса
Власти Москвы решат, продлевать ли нерабочие дни, объявленные из-за ситуации с коронавирусом, в конце следующей недели, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС.
Экономика
«Сбербанк» вводит комиссию за переводы от 50 000 рублей в месяц
Внутренние переводы физических лиц в Сбербанке станут платными для сумм свыше 50 тысяч рублей за один месяц.
Общество
Рост безработицы в США побил все рекорды
Количество поданных первичных заявок на пособие выросло на три миллиона, что почти в два раза выше уровня, который ожидали аналитики, сообщает РИА Новости.
Политика
Губернатор Ломбардии раскритиковал недовольных помощью РФ
Губернатор итальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом и раскритиковал тех, кто занимается политическими спекуляциями на эту тему.
Общество
В России введут штрафы за нарушение карантина
Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.
Спорт
Бритни Спирс «побила» рекорд Усейна Болта
Общество
Путин предоставил россиянам дополнительные выходные из-за коронавируса
Президент РФ Владимир Путин в своем обращении к россиянам объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей.
Общество
Собянин заявил о завезенном из Куршевеля в Москву «чемодане вирусов»
«Многие побывали в Куршевеле, привезли просто чемодан вирусов оттуда», — отметил Собянин.
Экономика
Налог на проценты по вкладам в 1 млн и более введут в 2021 году
Ввести налог 13% на процентные доходы по вкладам свыше 1 млн рублей планируется только с 2021 года, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
Общество
Писатель Борис Акунин сообщил о заражении коронавирусом
Писатель Борис Акунин сообщил, что заразился коронавирусом. Об этом говорится в посте, опубликованном на его странице в Facebook.
Общество
В Москве из-за коронавируса закроют непродуктовые магазины
В Москве в нерабочую неделю, с 28 марта по 5 апреля, закроют большинство торговых точек, будут открыты только аптеки и магазины с товарами первой необходимости.
Общество
Сланцевой индустрии США предрекли долгий спад
В ближайшие несколько кварталов ожидается серьезный спад производства сланцевой нефти в США в связи с низкими ценами на нефть, считает глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль.
Политика
Зеленский объявил о закрытии границы Украины для своих граждан
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с пятницы, 27 марта, границы страны будут закрыты, в том числе и для её граждан, в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Политика
Правительству могут дать право вводить режим ЧС в России
«Предлагается наделить правительство России правом на введение режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории России либо на её части, а также правом на установление обязательных для исполнения правил поведения», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Футбол
Слуцкий дал рекомендации по профилактике заражения коронавирусом
«Рубин» выпустил ролик, в котором главный тренер Леонид Слуцкий дает советы по профилактике заражения коронавирусом.
Здоровье
Путин подписал закон о возможности ограничения цен на лекарства
Президент России Владимир Путин подписал в четверг закон, который позволяет правительству ограничивать цены на лекарства и медицинские изделия при режиме ЧС и угрозе эпидемии.
Политика
Правительство Сербии попросило Россию помочь в борьбе с коронавирусом
Сербское правительство призвало Россию оказать помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Шоу-бизнес
54-летняя Марина Зудина восхитила поклонников стройными ногами
Помолодевшая 54-летняя Марина Зудина продемонстрировала фанатам стройные ноги.
Общество
Князь Монако рассказал о необычном симптоме коронавируса
Князь Монако Альбер II рассказал о нетипичном симптоме заболевания коронавирусом.
Энергетика
«Газпром» ударил по конкурентам в Европе
Российская компания «Газпром» ударила по конкурентам в Европе, продавая дешевый газ.
Общество
Вирусолог назвал примерные сроки окончания пандемии коронавируса
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Китае оценили сроки окончания пандемии коронавируса.
Армия и оружие
Российская колонна с военными медиками в Италии попала на видео
Общество
Минздрав назвал сроки начала испытаний вакцины от коронавируса
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире Первого канала заявил, что клинические испытания вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 в стране начнутся через пять-шесть месяцев.
Происшествия
Задержан еще один участник нападения на псковских десантников в Чечне
Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно со Следственным комитетом РФ (СКР) задержала во Владимирской области уроженца Чечни, участвовавшего в нападении на псковских десантников под селом Улус-Керт в марте 2000 года.
Политика
США отреагировали на запрет иностранцам владеть землей в Крыму
Посольство США в Украине заявило, что запрет иностранцам владеть землей на полуострове "усиливает основу для международных санкций" В ведомстве напомнили, что не признают Крым территорией России.
Футбол
Кокорин нашел плюсы в переносе Евро-2020
Нападающий "Сочи" Александр Кокорин высказался о переносе чемпионата Европы на 2021 год из-за коронавируса.