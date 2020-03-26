Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиСвыше 500 россиян привлекли к ответственности за нарушение карантина

В России более пяти сотен человек привлекли к ответственности после нарушений карантина из-за коронавируса, сообщили в МВД.
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 15:32, Ашберн
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