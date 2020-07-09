с чего всё началось

В Подмосковной Рузе при проведении работ по прокладке обводного канала прорвало техническую дамбу. В результате оказались подтопленными 29 приусадебных участков с домами, два деревянных дома смыло. Погибших и пострадавших нет, сообщает региональное управление МЧС.

Общество Новосибирский минздрав объяснил рост смертности в регионе Число смертей в июне 2020 года в Новосибирской области по сравнению с маем выросло на 400 и составило 3606, следует из официальной статистики органов ЗАГС региона. 33

Космос Российский космонавт Иванишин посетил корабль Crew Dragon Посещение пристыкованного к МКС корабля Crew Dragon совершил совместно с американскими астронавтами российский космонавт Анатолий Иванишин. 1

Политика Украинский политик признала, что Крым навсегда покинул Украину Украина навсегда потеряла Крым из-за действий Киева в отношении жителей полуострова, считает экс-депутат Верховной рады Анна Герман.

Происшествия На Сахалине начальника поискового отряда МЧС поймали на взятках Южно-Сахалинск, 9 июля 2020, 03:48 — REGNUM На Сахалине завершено расследование уголовного дела в отношении начальника Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России имени В.А. Полякова.

Здоровье В Новосибирской области увеличат объемы тестирования на коронавирус Текущие цифры - порядка 150 анализов на 100 000 населения - позволяют нам полностью обеспечивать все необходимые исследования для населения Новосибирской области, - уверен министр. 8

Наука Двойное тестирование снизит смертность от коронавируса По словам эксперта, внедрение двойного тестирования будет особенно актуально для пожилых пациентов, которые находятся в группе риска.

Футбол Наставник «Ростова» Карпин назвал причины поражения «Уфе» Наставник "Ростова" Валерий Карпин назвал причины поражения "Уфе" в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Экономика Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля. 356

Общество Кинотеатры в Алтайском крае не откроют 15 июля Кинотеатрам Алтайского края не разрешат возобновить работу с 15 июля.

Общество В Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса будет добровольной Вакцинация против коронавирусной инфекции будет добровольной, на сегодняшний день в России в разработке 17 перспективных вакцин, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. 962

Экономика Дефицит бюджета США в июне подошел к показателям всего 2019 года Дефицит бюджета США в июне приблизился к показателю за весь прошлый финансовый год.

Наука Запрограммировали на съемки: искусственный интеллект впервые исполнит роль в кино Робот Эрика, обладающий искусственным интеллектом, исполнит роль в фильме под названием «Б». Это первый подобный случай в кинематографе.

Гаджеты Samsung откажется от комплектования смартфонов зарядным устройством Компания может прекратить обязательное комплектование зарядками устройств вслед за американской Apple, которая также в 2020 году намерена перестать включать в комплект новых устройств зарядное устройство. 21

Экономика Швеция стала назидательным примером для всего мира – The New York Times Стокгольм, 8 июля 2020, 16:10 — REGNUM В своей статье от 7 июля журналист The New York Times Питер Гудмен обращает внимание своих читателей на тот факт, что с начала пандемии коронавирусной инфекции в Европе Швеции выбрала «неортодоксальный эксперимент на открытом воздухе», где власти не налагали на своих граждан строгих запретов.

Политика Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению Китай присоединится к переговорам по вооружениям, если США сократят свои арсеналы до уровня, который имеется в распоряжении КНР, заявил в ходе брифинга директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун. 167