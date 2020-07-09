Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъВ подмосковной Рузе из-за прорыва дамбы смыло несколько домов

В Подмосковной Рузе при проведении работ по прокладке обводного канала прорвало техническую дамбу. В результате оказались подтопленными 29 приусадебных участков с домами, два деревянных дома смыло. Погибших и пострадавших нет, сообщает региональное управление МЧС.
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с чего всё началось
Режим чрезвычайной ситуации объявлен в подмосковном городе Руза, где после дождей разлилась река Городянка и прорвало дамбу, сообщил
 в Instagram мэр городского округа Николай Пархоменко.
Ведомости17:41

Подробнее о событии

В МЧС прокомментировали информацию о затоплении Рузы

РЕН ТВ17:23

Смыло дома и дороги, затопило огороды. Что известно о прорыве дамбы в Рузе

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В подмосковной Рузе река смыла несколько домов

РБК17:43

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Более 50 человек эвакуировали из-за прорыва дамбы в Рузе

ТАСС17:33

Свыше 50 человек эвакуировали из-за прорыва дамбы в Подмосковье

Газета.Ru20:14
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Происшествия

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Происшествия

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Руза
Город в России
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