Происшествия
КоммерсантъВ подмосковной Рузе из-за прорыва дамбы смыло несколько домов
В Подмосковной Рузе при проведении работ по прокладке обводного канала прорвало техническую дамбу. В результате оказались подтопленными 29 приусадебных участков с домами, два деревянных дома смыло. Погибших и пострадавших нет, сообщает региональное управление МЧС.
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с чего всё началось
Режим чрезвычайной ситуации объявлен в подмосковном городе Руза, где после дождей разлилась река Городянка и прорвало дамбу, сообщил в Instagram мэр городского округа Николай Пархоменко.Ведомости17:41
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Скорость изменения магнитного поля Земли ускорилась в 10 раз
ToDay News Ufa 13:02
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Ролик «Ленинграда» на YouTube-канале группировки выложили в ночь на 3 июля. За это время его успели оценить более 1,2 млн пользователей.
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Посещение пристыкованного к МКС корабля Crew Dragon совершил совместно с американскими астронавтами российский космонавт Анатолий Иванишин.
ИА Красная Весна 16:47
Политика
Украинский политик признала, что Крым навсегда покинул Украину
Украина навсегда потеряла Крым из-за действий Киева в отношении жителей полуострова, считает экс-депутат Верховной рады Анна Герман.
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Текущие цифры - порядка 150 анализов на 100 000 населения - позволяют нам полностью обеспечивать все необходимые исследования для населения Новосибирской области, - уверен министр.
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Симоньян рассказала, что периодически сидит на диетах, чтобы сбросить несколько лишних кг, из-за которых она не может носить любимую одежду.
Shraibikus News 07:53
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Как сообщает «Общественная служба новостей», профессиональный фигурист, тренер по фигурному катанию Илья Авербух прокомментировал свой роман с звездой «Папиных дочек» Елизаветой Арзамасовой.
CT news 17:29
Наука
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По словам эксперта, внедрение двойного тестирования будет особенно актуально для пожилых пациентов, которые находятся в группе риска.
Известия 19:38
Шоу-бизнес
Ивлеева и Элджей отпраздновали годовщину свадьбы стрельбой из автомата
Напомним, Ивлеева и Элджей долго держали в тайне дату своей свадьбы.
ФАН вчера в 20:57
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МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Газета.Ru вчера в 13:45
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Наставник «Ростова» Карпин назвал причины поражения «Уфе»
Наставник "Ростова" Валерий Карпин назвал причины поражения "Уфе" в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 22:10
Экономика
Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму
Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM вчера в 04:30
Общество
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Кинотеатрам Алтайского края не разрешат возобновить работу с 15 июля.
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Следственный комитет объявил в розыск мужчину, который разделся перед семилетней девочкой в Иркутске.
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Интерфакс 14:06
Происшествия
Семья погибшего в ДТП настаивает на открытом процессе по делу Ефремова
REGNUM вчера в 09:01
Экономика
Дефицит бюджета США в июне подошел к показателям всего 2019 года
Дефицит бюджета США в июне приблизился к показателю за весь прошлый финансовый год.
Российская газета 22:20
Наука
Запрограммировали на съемки: искусственный интеллект впервые исполнит роль в кино
Робот Эрика, обладающий искусственным интеллектом, исполнит роль в фильме под названием «Б». Это первый подобный случай в кинематографе.
Вечерняя Москва 09:54
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РЕН ТВ 19:07
Экономика
Швеция стала назидательным примером для всего мира – The New York Times
Стокгольм, 8 июля 2020, 16:10 — REGNUM В своей статье от 7 июля журналист The New York Times Питер Гудмен обращает внимание своих читателей на тот факт, что с начала пандемии коронавирусной инфекции в Европе Швеции выбрала «неортодоксальный эксперимент на открытом воздухе», где власти не налагали на своих граждан строгих запретов.
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Политика
Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению
Китай присоединится к переговорам по вооружениям, если США сократят свои арсеналы до уровня, который имеется в распоряжении КНР, заявил в ходе брифинга директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
Газета.Ru 05:03
Политика
Матвиенко: Медведев не станет пожизненным сенатором автоматически
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что действующее законодательство не предполагает автоматического наделения статусом пожизненного сенатора бывших президентов, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:47