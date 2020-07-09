Свыше 50 человек эвакуировали из-за прорыва дамбы в Подмосковье
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Спасатели оперативно эвакуировали свыше 50 жителей города Руза в Подмосковье после разлива реки Городенка и прорыва дамбы. Об этом написал в Instagram глава Рузского городского округа Московской области Николай Пархоменко.В источнике
С чего всё началось
Режим чрезвычайной ситуации объявлен в подмосковном городе Руза, где после дождей разлилась река Городянка и прорвало дамбу, сообщил в Instagram мэр городского округа Николай Пархоменко.
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