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ПолитРоссия
ПолитРоссия

Свыше 5,7 тысячи избирательных участков открылись в Белоруссии

Свыше 5,7 тыс. избирательных участков открыты на президентских выборах в Белоруссии. Об этом информировали в ЦИК государства. В настоящий момент образовано 5767 участков для голосования.В источнике
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Коммерсантъ

Выборы в Белоруссии. Главное

Коммерсантъ09:16
Известия

«Батькивщина–2020»: что ждет Белоруссию 9 августа

Известия7 августа в 11:49
Союзное Вече

Кандидат Светлана Тихановская: Я хочу честных выборов

Союзное Вече07:53
Политическая Экспертиза

ЦИК Белоруссии: открыты более 5,7 тысячи участков для голосования

Политическая Экспертиза02:23
Российская газета

В Беларуси открылись участки для голосования на президентских выборах

Российская газета01:17
ТАСС

В Белоруссии открылись участки для голосования на президентских выборах

ТАСС01:06
RT на русском

В Белоруссии проходят выборы президента

RT на русском09:10
КП - Беларусь

Утром 9 августа стартовало голосование в основной день выборов президента Беларуси

КП - Беларусь01:41

Россиянам посоветовали привиться от гриппа и пневмококка к сентябрю

Брико отметил, что сезонное повышение заболеваемости связано не только с погодой, но и со снижением неспецифической резистентности организма, прежде всего уязвимости для инфекции верхних дыхательных путей.
Интерфакс7 августа в 08:56
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В Госдуме оценили разработку в ЕС механизма санкций против США

Зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновациям и предпринимательству Владимир Гутенев оценил слова посла Евросоюза в России Маркуса Эдерера о разработке в Брюсселе механизма противодействия экстерриториальным санкциям третьих стран - в первую очередь, американским санкциям в отношении компаний, работающих на строительстве газопровода "Северный поток - 2".
Газета.Ru08:34
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«Томь» проиграла «Чертаново» во втором туре первенства ФНЛ

«Томь» сегодня, 8 августа, пропустила два «сухих» мяча от команды «Чертаново» в матче второго тура Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ 2020–2021, который состоялся на стадионе спортивного городка «Лужники» в Москве.
НИА-Томсквчера в 11:43