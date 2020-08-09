Свыше 5,7 тысячи избирательных участков открылись в Белоруссии
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Свыше 5,7 тыс. избирательных участков открыты на президентских выборах в Белоруссии. Об этом информировали в ЦИК государства. В настоящий момент образовано 5767 участков для голосования.В источнике
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