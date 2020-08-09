Участки для голосования на выборах президента открылись в Белоруссии
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В Белоруссии в воскресенье открылись более 5,7 тыс. избирательных участков на президентских выборах, сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК). «На выборах главы государства образовано 5 тыс. 767 участков для голосования, все они готовы принять избирателей», – сообщили ТАСС в ЦИК.В источнике
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