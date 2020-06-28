За последние сутки был также зафиксирован низкий уровень смертности больных COVID-19 относительно прошедших дней – всего 104 летальных исхода. Побороли инфекцию ещё 5 735 человек.

Свыше 6,5 тысяч новых заболевших COVID-19 обнаружено в России

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