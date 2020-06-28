Коронавирус
Би-портСвыше 6,5 тысяч новых заболевших COVID-19 обнаружено в России
За последние сутки был также зафиксирован низкий уровень смертности больных COVID-19 относительно прошедших дней – всего 104 летальных исхода. Побороли инфекцию ещё 5 735 человек.
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Здоровье
В России за сутки значительно выросло число смертей от коронавируса
Полностью выздоровел 10 281 человек, всего — 422 931 — это 64,6% от общего числа случаев коронавируса в РФ.
BFM.ru 03:42
Космос
В Канаде назвали новый вид пчелы в честь астронавта
МИР 24 вчера в 15:29
Здоровье
Главный инфекционист США предупредил о риске 100 тыс. заражений в день
США могут столкнуться с ситуацией, при которой количество выявленных за день зараженных вырастет до 100 тыс. Об этом заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США доктор Энтони Фаучи, передает CNN.
РБК 00:12
Происшествия
Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских
Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду.
Известия вчера в 11:41
Общество
Волочкова прокомментировала скандал с посещением монастыря в Дивеево
Нижегородские власти пытаются перекладывать свои проблемы на других, заявила балерина Анастасия Волочкова после скандала, вызванного посещением монастыря в Дивеево.
РИА Новости вчера в 14:08
Политика
Путин передал записку ветерану на открытии мемориала во Ржеве
Ветеран Великой Отечественной войны Николай Черных после участия в церемонии открытия мемориала во Ржеве получил записку из рук президента страны Владимира Путина.
Pravda.Ru вчера в 11:23
Культура
Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет.
Газета.Ru 03:52
Шоу-бизнес
Принц Уильям советовал принцу Гарри не жениться на Меган Маркл
Принц Уильям и принц Гарри с детства были очень близки, однако после появления Меган Маркл братья стали отдалятся друг от друга.
Pravda.Ru 03:56
Общество
Тарифы за услуги ЖКХ проиндексируют в России с 1 июля
Тарифы за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) проиндексируют в России с 1 июля 2020 года.
ТАСС вчера в 17:11
Футбол
Президент «Урала» заявил, что матч с «Оренбургом» состоится
Президент екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов заявил, что матч 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом» состоится.
RT на русском 03:49
Происшествия
Адвокат Ефремова удивился появлению нового потерпевшего в деле
РИА Новости вчера в 23:17
Транспорт
Злостным нарушителям ПДД хотят запретить пользоваться каршерингом
Водителям, которые систематически нарушают правила дорожного движения, следует запретить пользоваться услугами каршеринга.
Известия 03:19
Политика
ЦИК: Явка на голосовании по Конституции составила 55,22% за шесть дней
Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ указом президента РФ Владимира Путина было назначено на 1 июля.
Российская газета 03:30
Гаджеты
Huawei снова стал мировым лидером по продаже смартфонов
Смартфоны Huawei снова вырвались в ТОПы продаж по всему миру.
OAnews 01:50
Экономика
Жители России стали реже покупать квас и мороженое
Россияне в начале лета 2020 года стали меньше покупать квас и мороженое.
Газета.Ru 01:07
Политика
Общественная палата сообщила о DDoS-атаке на свой сайт
На сайт Общественной палаты (ОП) РФ и сайт проекта «фейкам.нет» совершена DDoS-атака, сообщил руководитель экспертно-консультативной группы ОП по общественному контролю за дистанционным электронным голосованием Александр Малькевич.
Коммерсантъ вчера в 15:56
Политика
Путин намерен лично проголосовать по поправкам к Конституции РФ
Президент России Владимир Путин планирует принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ 1 июля, об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
ФАН вчера в 19:50
Армия и оружие
В США не исключают военных действий против Ирана из-за ядерного оружия
Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави заявил, сто спасти ядерную сделку можно только при условии возвращения всех сторон к СВПД.
REGNUM 01:56
Общество
В Москве выявлено самое низкое число новых случаев COVID-19 с апреля
В Москве за сутки выявлено самое низкое число новых случаев COVID-19 за три месяца, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с вирусом.
RT на русском 03:59
Космос
В США перенесли дату запуска марсохода Perseverance
Вашингтон, 1 июля 2020, 08:11 — REGNUM Запуск миссии «Марс-2020» перенесён на 30 июля, сообщает пресс-служба американского аэрокосмического агентства NASA.
REGNUM 01:11
Происшествия
Журналисту сломали руку при попытке вывести с избирательного участка
Корреспондент «Медиазоны» Давид Френкель сообщил РБК, что на избирательном участке № 2219 в Санкт-Петербурге у него произошел конфликт с полицейскими.
РБК вчера в 10:10
Происшествия
В Подмосковье в ДТП с участием автобуса пострадали восемь человек
В результате ДТП с участием рейсового автобуса и автомобиля такси в Подмосковье пострадали восемь человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД России.
RT на русском 01:55
Общество
За сутки в России выявлено 6556 заболевших коронавирусом в 83 регионах
За последние сутки в России выявлено 6 556 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID – 19 в 83 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 2 091 (31,9%).
Стерлеград 03:34
Общество
ВЦИОМ сообщил, что парад Победы смотрели 61% россиян 24 июня
Воодушевление, надежду и симпатию вызвал парад Победы у россиян. Зрители парада отметили, что им больше всего понравилось.
Слово и Дело 03:50
Политика
В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии
Соединенные Штаты потрясены решением России прекратить участие в механизме деконфликтинга в Сирии в рамках ООН.
Известия 29 июня в 23:57
Происшествия
В Пермском крае за сутки умерли два пациента с коронавирусом
По данным минздрава, за время эпидемии в Пермском крае зарегистрирован 3691 случай заражения COVID-19, выздоровели 2598 человек, на домашнем карантине остаются около 2,6 тысячи жителей.
РИА Новости 03:27
Авто
Новые ограничения на ввоз в Россию праворульных машин вступили в силу
Новые ограничения на ввоз праворульных машин в РФ вступают в силу с 1 июля.
ТАСС вчера в 17:24
Футбол
«Сельта» продлила аренду Смолова до конца сезона
Испанский футбольный клуб "Сельта" продлил аренду российского нападающего Федора Смолова, права на которого принадлежат московскому "Локомотиву", до фактического окончания сезона.
Вести.Ru 02:38