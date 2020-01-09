В результате сильнейших лесных пожаров в Австралии погибло свыше миллиарда животных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные университета Сиднея. Отмечается, что только в штате Новый Южный Уэльс погибли 800 миллионов животных.

Более миллиарда животных погибло из-за лесных пожаров в Австралии

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