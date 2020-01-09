Общество
Москва 24Более миллиарда животных погибло из-за лесных пожаров в Австралии
В результате сильнейших лесных пожаров в Австралии погибло свыше миллиарда животных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные университета Сиднея. Отмечается, что только в штате Новый Южный Уэльс погибли 800 миллионов животных.
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«Помогаем друг другу чем можем»: австралиец рассказал, как спасает пострадавших от пожаров животных
Телеканал 360°вчера в 11:31
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Белоруска из Сиднея - о пожарах в Австралии: «По прогнозу у нас солнечно, но из-за дыма не вижу неба»
КП - Беларусьвчера в 02:48
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