Общество

Москва 24Москва 24Более миллиарда животных погибло из-за лесных пожаров в Австралии

В результате сильнейших лесных пожаров в Австралии погибло свыше миллиарда животных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные университета Сиднея. Отмечается, что только в штате Новый Южный Уэльс погибли 800 миллионов животных.
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Миллиарды в огне

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«Помогаем друг другу чем можем»: австралиец рассказал, как спасает пострадавших от пожаров животных

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Более 1 млрд животных погибли в Австралии из-за лесных пожаров

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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 01:53, Ашберн

Белоруска из Сиднея - о пожарах в Австралии: «По прогнозу у нас солнечно, но из-за дыма не вижу неба»

КП - Беларусьвчера в 02:48
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Другой фолловер исполнительницы заявил, что ее интересуют деньги Илона Маска.
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Телеканал "Звезда" опубликовал видео пусков ракет "Калибр" на учениях в Черном море.
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Возникает ощущение, что человек точно знал что снимать и где. И «попадание ракеты» не вызывает у него никаких эмоций.
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