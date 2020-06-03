Свыше половины торговых сетей в России закроют часть своих магазинов в 2020 году из-за вызванного пандемией коронавируса кризиса. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источники. Так, 65% всех сетей в России планируют закрыть в среднем по 15 торговых точек.

Свыше половины торговых сетей в России могут закрыть часть магазинов

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