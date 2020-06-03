Общество
Газета.RuСвыше половины торговых сетей в России могут закрыть часть магазинов
Свыше половины торговых сетей в России закроют часть своих магазинов в 2020 году из-за вызванного пандемией коронавируса кризиса. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источники. Так, 65% всех сетей в России планируют закрыть в среднем по 15 торговых точек.
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Происшествия
В Нижневартовске учитель физкультуры несколько лет насиловал школьниц
Вести.Ru вчера в 14:52
Шоу-бизнес
Охлобыстин отреагировал на слова Пригожина о «бедствующих» артистах
Российский актёр Иван Охлобыстин прокомментировал недавнее заявление продюсера Иосифа Пригожина о бедствующем положении артистов.
Аргументы и Факты вчера в 15:29
Здоровье
В ЯНАО умер еще один пациент с коронавирусом
Всего в ЯНАО подтверждено 2479 случаев COVID-19. Число скончавшихся пациентов выросло до 11 человек.
URA.Ru 04:44
Происшествия
МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой
Полиция просит установить административный надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости вчера в 11:20
Политика
Суд арестовал украинского военного, нарушившего госграницу в Крыму
Ранее сообщалось, что пограничники в Крыму задержали украинского военного Евгения Добринского за нарушение госграницы России, он был пьян.
РИА Новости 05:42
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской обратилась к матери с посланием
Дочь Любови Успенской резко высказалась о недоброжелателях и собственной матери.
Uznayvse.ru 04:18
Происшествия
Возбуждено уголовное дело о злоупотреблениях в Российской венчурной компании
После обысков, по некоторым данным, Александру Повалко предстоит допрос в следственном департаменте (СД) МВД.
Коммерсантъ 05:13
Происшествия
Создатель бренда «Довгань» объявлен в международный розыск
Следствие объявило в международный розыск создателя брендов «Довгань» и «Смак» Германа Лиллевяли, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.
RT на русском 04:51
Происшествия
В Красноярске нашли тело пропавшего мальчика
«В утреннее время в протоке реки Енисей недалеко от Октябрьского моста рыбак обнаружил в воде тело мальчика», — говорится в сообщении.
РБК 02:45
Общество
Паломники все же пошли в Великорецкий крестный ход
Паломники все же пошли в Великорецкий крестный ход.
Эхо Москвы в Кирове 04:30
Общество
Больше трети российских компаний планируют оптимизировать штат
Москва, 3 июня 2020, 07:38 — REGNUM Изменить численность сотрудников в ближайшие полгода планируют 36% российских компаний, показало исследование портала HeadHunter.
REGNUM 00:38
Шоу-бизнес
Евгений Петросян и Татьяна Брухунова живут раздельно
Евгений Петросян и Татьяна Брухунова живут раздельно Стало известно, что Петросян и Брухунова живут в разных квартирах.
Экспресс газета 03:42
Происшествия
Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали
ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы.
Вести.Ru 02:32
Автоспорт
Ральф Шумахер считает, что Фрэнку Уильямсу и его дочери нужно уйти из Формулы-1
Бывший пилот команды «Уильямс» Ральф Шумахер выразил мнение, что сэру Фрэнку Уильямсу и его дочери Клэр стоит уйти из Формулы-1, чтобы спасти собственный гоночный коллектив.
Чемпионат 04:25
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Здоровье
Два отделения онкодиспансера в Красноярске закрыли на карантин
Наш Красноярский край 05:30
Общество
В России впервые комплексно проверят системы оповещения населения
В ведомстве добавили, что экстренную информацию через системы оповещения к 2030 году должно гарантировано получать не менее 90% населения.
REGNUM 05:03
Армия и оружие
Армия Хафтара попала в засаду у Триполи
Lenta.ru 05:45
Здоровье
10850 человек заразились коронавирусом в Нижегородской области
По информации на 3 июня, за последние сутки число подтвержденных диагнозов в Нижегородской области увеличилось на 347.
ТаракаНН 04:37
Происшествия
В Индии похороненный заживо сам выбрался из могилы
Газета.Ru 02:56
Общество
В России выявили 8536 новых случаев заражения коронавирусом
За сутки в России выявили 8536 человек с подтвержденным COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 03:54
Общество
ВОЗ дала оценку ситуации с коронавирусом в России
Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге дал оценку ситуации с распространением коронавируса в России.
Lenta.ru 05:01
Политика
Белорусы жестоко высказались о Лукашенко накануне выборов: достал
Александр Лукашенко руководит страной уже 25 лет и, как говорят сами белорусы, "он всех достал".
Московский Комсомолец 02:43
Экономика
К концу недели Сбербанк перейдет на новую систему переводов
К концу недели Сбербанк завершит переход на новую систему переводов с подпиской, рассказала РИА Новости зампред правления Сбербанка Светлана Кирсанова.
Невские Новости 02:03
Политика
Парламент ЛНР сделал русский единственным государственным языком
Русский язык официально признан единственным государственным в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР).
Известия 05:23
Игры
Rockstar Games может выпустить ремейк Red Dead Redemption
Rockstar Games, возможно, планирует выпустить ремейк оригинальной Red Dead Redemption.
CyberSport.ru 04:46
Космос
Планетологи выяснили, что раньше у Марса были кольца
Американские планетологи из Института SETI и Университета Пердью предположили, что необычный наклон орбиты Деймоса может быть объяснен присутствием в прошлом у Марса массивного кольца.
РИА Новости 05:05
Шоу-бизнес
Дэниел Рэдклифф рассказал об отношениях с друзьями из «Гарри Поттера»
Британский актер Дэниел Рэдклифф рассказал об отношениях с Рупертом Гринтом и Эммой Уотсон, с которыми снимался в фильмах о "Гарри Поттере", сообщает Mirror.
РИА Новости 00:04
Здоровье
Владимирцам разрешили лечить больные зубы и острые заболевания
Во Владимирской области разрешили работу стоматологических клиник для оказания плановой помощи.
ПроВладимир 04:14