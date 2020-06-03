Общество

Газета.RuГазета.RuСвыше половины торговых сетей в России могут закрыть часть магазинов

Свыше половины торговых сетей в России закроют часть своих магазинов в 2020 году из-за вызванного пандемией коронавируса кризиса. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источники. Так, 65% всех сетей в России планируют закрыть в среднем по 15 торговых точек.
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Более половины торговых сетей в РФ намерены закрыть часть магазинов

Известиявчера в 19:40

Свыше половины торговых сетей в России могут закрыть часть магазинов

Газета.Ru02:36

Более половины ретейлеров планируют закрывать часть своих магазинов

Комсомольская правда01:29

Две трети ритейлеров планируют сократить число магазинов

Телеканал 360°вчера в 20:47

СМИ: Более половины ритейлеров будут закрывать магазины в России

Московский Комсомолец03:20

Коронавирус опустошит торговые центры. 65% сетей закроют магазины

URA.Ruвчера в 19:28

В России более половины ритейлеров закроют часть магазинов

РЕН ТВвчера в 18:08
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Дочь Любови Успенской резко высказалась о недоброжелателях и собственной матери.
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Коммерсантъ 05:13
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Создатель бренда «Довгань» объявлен в международный розыск

Следствие объявило в международный розыск создателя брендов «Довгань» и «Смак» Германа Лиллевяли, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.
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«В утреннее время в протоке реки Енисей недалеко от Октябрьского моста рыбак обнаружил в воде тело мальчика», — говорится в сообщении.
РБК 02:45
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Паломники все же пошли в Великорецкий крестный ход

Паломники все же пошли в Великорецкий крестный ход.
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Общество

Больше трети российских компаний планируют оптимизировать штат

Москва, 3 июня 2020, 07:38 — REGNUM Изменить численность сотрудников в ближайшие полгода планируют 36% российских компаний, показало исследование портала HeadHunter.
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Шоу-бизнес

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова живут раздельно

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова живут раздельно Стало известно, что Петросян и Брухунова живут в разных квартирах.
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ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы.
Вести.Ru 02:32
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Бывший пилот команды «Уильямс» Ральф Шумахер выразил мнение, что сэру Фрэнку Уильямсу и его дочери Клэр стоит уйти из Формулы-1, чтобы спасти собственный гоночный коллектив.
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В ведомстве добавили, что экстренную информацию через системы оповещения к 2030 году должно гарантировано получать не менее 90% населения.
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Армия Хафтара попала в засаду у Триполи

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ВОЗ дала оценку ситуации с коронавирусом в России

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге дал оценку ситуации с распространением коронавируса в России.
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К концу недели Сбербанк перейдет на новую систему переводов

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