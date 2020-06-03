Общество

Газета.RuГазета.RuСвыше половины торговых сетей в России могут закрыть часть магазинов

Свыше половины торговых сетей в России закроют часть своих магазинов в 2020 году из-за вызванного пандемией коронавируса кризиса. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источники. Так, 65% всех сетей в России планируют закрыть в среднем по 15 торговых точек.
Читать в источнике
Комментировать282
с чего всё началось

Больные точки: более половины ритейлеров будут закрывать магазины

Более половины торговых сетей в России закроют часть своих магазинов в 2020 году из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

СМИ: Более половины ритейлеров будут закрывать магазины в России

Московский Комсомолец03:20

Свыше половины торговых сетей в России могут закрыть часть магазинов

Газета.Ru02:36

Более половины ретейлеров планируют закрывать часть своих магазинов

Комсомольская правда01:29

Две трети ритейлеров планируют сократить число магазинов

Телеканал 360°вчера в 20:47

Коронавирус опустошит торговые центры. 65% сетей закроют магазины

URA.Ruвчера в 19:28

Более половины торговых сетей в РФ намерены закрыть часть магазинов

Известиявчера в 19:40

В России более половины ритейлеров закроют часть магазинов

РЕН ТВвчера в 18:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 05:30, Ашберн
Армия и оружие

Россия определила главные угрозы в стратегии ядерного сдерживания

"Российская Федерация рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой, и предпринимает все необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы и недопущения обострения межгосударственных отношений, способного спровоцировать военные конфликты, в том числе ядерные", - отмечается в документе.
Газета.Ru вчера в 12:12
1,8K
Путешествия

Туроператоры запустят более 20 новых направлений для отдыха в России

Туроператоры совместно с Ростуризмом планируют запустить более 20 новых чартерных направлений для путешествий внутри страны, чтобы сделать поездки россиян безопасными и равномерно распределить спрос, сообщила начальник управления безопасности туристских проектов и безопасности туризма ведомства Елена Лысенкова.
Интерфакс 04:10
Общество

ВОЗ предупредила об угрозе «разрушительной» волны коронавируса

Угроза повторного всплеска COVID-19 сохраняется. Если вирус не купировать, вторая волна эпидемии может стать «разрушительной».
BFM.ru 05:15
252
Происшествия

Создателя бренда «Довгань» объявили в международный розыск

Создателя брендов «Довгань» и «Смак» Германа Лиллевяли, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, объявили в международный розыск, сообщили РБК в пресс-службе Хорошевского суда Москвы.
РБК 04:56
Происшествия

Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали

ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы.
Вести.Ru 02:32
1K
Спорт

Авторы Frostpunk поделились первыми подробностями расширения On The Edge

Остальными подробностями разработчики поделятся ближе к релизу.
Игромания.ру 04:13
Общество

Роскосмос начнет производить лифты

Газета.Ru вчера в 19:42
5
Здоровье

В Кировской области выявлено 99 новых случаев заражения коронавирусом

За прошедшие сутки на коронавирус было протестировано 1840 человек.
Киров.RU 04:51
13
Общество

В России впервые комплексно проверят системы оповещения населения

В ведомстве добавили, что экстренную информацию через системы оповещения к 2030 году должно гарантировано получать не менее 90% населения.
REGNUM 05:03
3
Здоровье

В Оренбуржье на 1 июня зарегистрировано 1979 случаев коронавируса

По состоянию на 1 июня в Оренбургской области зарегистрировано 1979 случаев заболевания коронавирусной инфекции.
Orenonline.ru 01 июня в 07:57
25
Экономика

Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
RT на русском вчера в 07:58
3,2K
Общество

Мишустин поручил проанализировать указы по коронавирусу в Москве

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору изучить применение нормативных актов, принятых московскими властями для борьбы с COVID-19.
РИА Новости 02:30
1,9K
Экономика

Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов

Россию в 2020-2021 годах могут покинуть 10-15 тыс. специалистов, работающих в IT-сфере, сообщили в письме премьер-министру Михаилу Мишустину глава правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров.
Известия 03:45
1K
Авто

В России введут штраф за брошенные автомобили

Согласно статье 16.10 проекта нового КоАП, размер штрафа за оставление разукомплектованных и (или) брошенных транспортных средств в нарушение установленных требований благоустройства территории составит от 1 до 3 тысяч рублей.
Автоновости дня 31 мая в 02:46
399
Культура

Юрий Лоза раскритиковал Киркорова за шутку про аппендицит

Российский музыкант Юрий Лоза ответил Филиппу Киркорову, назвавшему его никому не нужным аппендицитом.
iReactor 03:08
54
Армия и оружие

Военные переброшены в Мурманскую область для восстановления моста

REGNUM 04:31
3
Шоу-бизнес

Юлия Ковальчук поделилась редким фото с подросшей дочерью

Юлия Ковальчук поделилась с подписчиками своего Instagram-аккаунта редким фото с подросшей дочерью от Алексея Чумакова.
Дни24 вчера в 02:49
11
Армия и оружие

Турция заявила о неспособности Хафтара выиграть войну в Ливии

В настоящее время армия фельдмаршала Халифы Хафтара борется с силами ПНС, на стороне которых выступает Турция, снабжая ПНС техникой, боеприпасами и поддержкой с воздуха.
Lenta.ru 04:58
1
Происшествия

При пожаре в Боткинской больнице Петербурга погиб пациент

Пожар быстро потушили, однако погиб один пациент 1981 года рождения. Он отравился продуктами горения.
BFM.ru 03:35
200
Происшествия

В Златоусте задержали топ-менеджера крупной дорожной фирмы

Как сообщает "URA.RU" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, его задержали вчера, 2 июня, в Златоусте.
Челябинск Сегодня 03:54
2
Общество

Вице-премьер Чернышенко назвал дату открытия кинотеатров

Кинотеатры в России, возможно, откроются в середине июля, этого не исключил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
BFM.ru вчера в 06:40
170
Общество

В Татарстане выявлено 54 новых случая заражения коронавирусом

За прошедшие сутки в Татарстане выявлено 54 новых случая заражения вирусом COVID-19, в числе заразившихся двое детей.
Новый Век 03:45
Наука

Раскрыта выживаемость коронавируса при жаре

Специалисты смоделировали разные температурные диапазоны и проверили выживаемость коронавируса при каждом из них: отрицательная температура, от 1 до 4, от 4 до 10, от 10 до 16 и более 16 градусов по Цельсию.
Lenta.ru вчера в 08:33
7
Экономика

Польша начала расследование против «Газпрома»

«Глава Управления по охране конкуренции и потребителей возбудил дело против «Газпрома» за отказ от сотрудничества в ходе антимонопольного расследования», — говорится в сообщении.
BFM.ru 03:11
350
Общество

Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих

Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
1,8K
Футбол

«Химки» останутся в ФНЛ в следующем сезоне

Министр спорта Московской области Роман Терюшков в интервью агентству ТАСС рассказал, какие изменения произойдут в подмосковных "Химках" в новом сезоне.
Piter.tv 04:46
Гаджеты

Microsoft нашла 9 уязвимостей в Windows 10 May 2020 Update

Еще одна проблема связана с ошибками в системе, которые приводят к перезагрузкам на Microsoft Surface Pro 7 и Surface Laptop 3. В связи с этим, чтобы снизить число негативных откликов до момента устранения проблем Microsoft ограничила доступность Windows 10 May 2020 Update через Центр обновления Windows.
TechFusion вчера в 03:25
501
Здоровье

В Архангельской области фиксируют рост заболеваемости в Северодвинске

Власти Архангельской области продолжают фиксировать рост заболеваемости в Северодвинске – городе, где находятся ведущие отечественные предприятия судостроения, в том числе, оборонного.
Деловое.ТВ 05:10
4
Здоровье

Число больных коронавирусом в Алтайском крае превысило 2 тысячи

Число инфицированных новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в Алтайском крае превысило 2 тысячи человек.
Kursk.com 02:15
185
Общество

Еще 8,5 тысячи россиян заболели коронавирусом

Всего в России с начала эпидемии скончались 5 215 человек, у которых был диагностирован COVID-19. Выздоровели за сутки 8 972 человека.
Pravda.Ru 03:44
Как работают Яндекс.Новости?
Главное