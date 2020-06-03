Общество

Газета.RuГазета.RuСвыше половины торговых сетей в России могут закрыть часть магазинов

Свыше половины торговых сетей в России закроют часть своих магазинов в 2020 году из-за вызванного пандемией коронавируса кризиса. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источники. Так, 65% всех сетей в России планируют закрыть в среднем по 15 торговых точек.
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В торговых сетях сообщили о планах закрыть часть магазинов в 2020 году

RT на русском08:05

Свыше половины торговых сетей в России могут закрыть часть магазинов

Газета.Ru02:36

В России более половины ритейлеров закроют часть магазинов

РЕН ТВвчера в 18:08

Две трети ритейлеров планируют сократить число магазинов

Телеканал 360°вчера в 20:47

Более половины торговых сетей в РФ намерены закрыть часть магазинов

Известиявчера в 19:40

Коронавирус опустошит торговые центры. 65% сетей закроют магазины

URA.Ruвчера в 19:28

Более половины ретейлеров планируют закрывать часть своих магазинов

Комсомольская правда01:29
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Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 10:33, Ашберн
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В Петербурге объяснили подскочившее число умерших от коронавируса

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