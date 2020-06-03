Общество

Газета.RuГазета.RuСвыше половины торговых сетей в России могут закрыть часть магазинов

Свыше половины торговых сетей в России закроют часть своих магазинов в 2020 году из-за вызванного пандемией коронавируса кризиса. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источники. Так, 65% всех сетей в России планируют закрыть в среднем по 15 торговых точек.
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с чего всё началось

Больные точки: более половины ритейлеров будут закрывать магазины

Более половины торговых сетей в России закроют часть своих магазинов в 2020 году из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Известиявчера в 17:01

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СМИ: Более половины ритейлеров будут закрывать магазины в России

Московский Комсомолец03:20

Свыше половины торговых сетей в России могут закрыть часть магазинов

Газета.Ru02:36

В России более половины ритейлеров закроют часть магазинов

РЕН ТВвчера в 18:08

Две трети ритейлеров планируют сократить число магазинов

Телеканал 360°вчера в 20:47

Коронавирус опустошит торговые центры. 65% сетей закроют магазины

URA.Ruвчера в 19:28

Более половины торговых сетей в РФ намерены закрыть часть магазинов

Известиявчера в 19:40

Более половины ретейлеров планируют закрывать часть своих магазинов

Комсомольская правда01:29
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Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 03:57, Ашберн
Экономика

Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов

Россию в 2020-2021 годах могут покинуть 10-15 тыс. специалистов, работающих в IT-сфере, сообщили в письме премьер-министру Михаилу Мишустину глава правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров.
Известия 03:45
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Происшествия

ВС Башкирии оправдал двух экс-полицейских по делу об изнасиловании

RT на русском 03:17
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Экономика

Радаев: В крупных городах области число безработных выросло в 4 раза

В рамках областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений Валерий Радаев заявил, что задача сохранения стабильности на рынке труда, занятости, доходов семей входит в число приоритетных на протяжении всего периода борьбы с коронавирусом.
Четвертая Власть 03:36
Происшествия

На акции протеста в Париже полиция применила слезоточивый газ

По информации «РИА Новости», в Париже полицейские применили слезоточивый газ для разгона несогласованной акции протеста против полицейского насилия и расизма.
Моя Москва.онлайн 01:18
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Происшествия

В инфекционной больнице имени Боткина в Петербурге произошел пожар

ТАСС 03:38
Политика

МИД Украины раскритиковал идею Трампа пригласить Россию на саммит G7

Ранее пресс-служба Кремля заявила, что президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным сообщил о своём предложении провести в сентябре саммит G7 с возможным приглашением лидеров России, Индии, Австралии и Южной Кореи.
Московский Комсомолец 00:00
Общество

В России выявлено 8536 новых случаев коронавируса

Всего на сегодняшний день в России выявлено 432 277 случаев коронавируса в 85 регионах.
Эхо Москвы 03:35
Армия и оружие

ЗРК «Бук» защитят авиабазу Хафтара в Ливии от турецких F-16

Discover24 02:42
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Здоровье

В Петербурге назвали условие для госпитализации горожан с пневмонией

В комитете по здравоохранению Петербурга сообщили, при каких условиях горожане с пневмонией могут рассчитывать на госпитализацию.
РБК Санкт-Петербург 03:52
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Авто

Официально представили новое купе BMW 4-Series

Немецкая компания провела онлайн-презентацию своего купе следующего поколения, представив в том числе «заряженную» версию M440i с 382-сильным агрегатом.
32CARS.ru вчера в 15:31
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Армия и оружие

Военные помогут с восстановлением железной дороги под Мурманском

RT на русском 01:25
2
Технологии

Агрегаторам объявлений предложили идентификацию через портал госуслуг

Популярные сайты объявлений Avito, "Авто.ру", ЦИАН и другие агрегаторы с 1 июля смогут подключаться к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала госуслуг.
Piter.tv вчера в 01:29
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Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно сменило владельца

Судно-трубоукладчик "Академик Черский", главный претендент на завершение строительства "Северного потока-2", сменило владельца, сообщает РБК.
Российская газета 01 июня в 19:35
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Происшествия

В Екатеринбурге застрелили мужчину во время штурма квартиры

REGNUM 01 июня в 13:03
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Экономика

«Яндекс» и Сбербанк планируют разделить общие активы

В начале года аналитики оценили стоимость актива в 90 – 96 млрд руб. Сбербанк, в свою очередь, планирует получить полный контроль над активом "Яндекс.Деньги", где it-компании принадлежат 25% акций.
Adindex.ru вчера в 10:58
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Армия и оружие

Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России

RT на русском 03:34
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Общество

Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
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Культура

Юрий Лоза раскритиковал Киркорова за шутку про аппендицит

Российский музыкант Юрий Лоза ответил Филиппу Киркорову, назвавшему его никому не нужным аппендицитом.
iReactor 03:08
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Экономика

Дальневосточным авиакомпаниям отказали в дополнительной господдержке

Правительство России отказало авиакомпаниям Дальнего Востока и Крайнего Севера в дополнительных мерах поддержки.
SakhalinMedia.ru 00:53
Экономика

Польша начала расследование против «Газпрома»

«Глава Управления по охране конкуренции и потребителей возбудил дело против «Газпрома» за отказ от сотрудничества в ходе антимонопольного расследования», — говорится в сообщении.
BFM.ru 03:11
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Общество

Пять тысяч россиян умерли от коронавируса

По данным на 2 июня, в стране коронавирус официально обнаружили ещё у 8863 жителей. Таким образом, вирусом заболели уже 423 741 россиян.
Гудвилл.онлайн вчера в 04:12
Игры

Sony убрала с сайта надпись о выходе PlayStation 5 в 2020 году

С официального сайта PlayStation, а именно со странички посвящённой PlayStation 5, пропал текст с датой выхода консоли.
The GEEK вчера в 13:57
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Происшествия

АР сообщило об 11 погибших в ходе протестов в США

РБК вчера в 21:59
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Игры

Sega анонсировала миниатюрную консоль Game Gear Micro

Компания представила Game Gear Micro – миниатюрную версию своей консоли, которая вышла в 1990 году.
Cyber.sports.ru 03:21
Общество

За сутки в России выявили 8 536 заболевших коронавирусом

За время пандемии в России умерли 5 215 человек. Отмечается, что число вылечившихся от COVID-19 за сутки превысило количество заболевших.
RuNews24.ru 03:43
Общество

Минобороны отобрало добровольцев для испытания вакцины от коронавируса

Для проведения исследований вакцины от коронавирусной инфекции отобрали 50 добровольцев военнослужащих со всей страны, 5 из них — женщины.
NashGorod.ru вчера в 02:29
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Космос

Немецкая газета нашла заимствования у России в кораблях Маска

Американская компания SpaceX Илона Маска заимствовала у России концепцию раздельной доставки людей и грузов на околоземную орбиту.
РБК вчера в 22:02
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Авто

В России введут штраф за брошенные автомобили

Согласно статье 16.10 проекта нового КоАП, размер штрафа за оставление разукомплектованных и (или) брошенных транспортных средств в нарушение установленных требований благоустройства территории составит от 1 до 3 тысяч рублей.
Автоновости дня 31 мая в 02:46
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Здоровье

Вышедший из комы житель Москвы впервые узнал о пандемии коронавируса

Житель Москвы вышел из комы спустя несколько недель и впервые узнал о распространении коронавируса в России и введённых в стране ограничениях.
RT на русском 01:56
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Политика

Мантуров рассказал о преимуществах России перед другими странами

Россия имеет четыре конкурентных преимущества перед зарубежными странами. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.
RT на русском вчера в 22:32
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