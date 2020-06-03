Общество
Газета.RuСвыше половины торговых сетей в России могут закрыть часть магазинов
Свыше половины торговых сетей в России закроют часть своих магазинов в 2020 году из-за вызванного пандемией коронавируса кризиса. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источники. Так, 65% всех сетей в России планируют закрыть в среднем по 15 торговых точек.
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Более половины торговых сетей в России закроют часть своих магазинов в 2020 году из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.Известиявчера в 17:01
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Экономика
Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов
Россию в 2020-2021 годах могут покинуть 10-15 тыс. специалистов, работающих в IT-сфере, сообщили в письме премьер-министру Михаилу Мишустину глава правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров.
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Происшествия
ВС Башкирии оправдал двух экс-полицейских по делу об изнасиловании
RT на русском 03:17
Экономика
Радаев: В крупных городах области число безработных выросло в 4 раза
В рамках областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений Валерий Радаев заявил, что задача сохранения стабильности на рынке труда, занятости, доходов семей входит в число приоритетных на протяжении всего периода борьбы с коронавирусом.
Четвертая Власть 03:36
Происшествия
На акции протеста в Париже полиция применила слезоточивый газ
По информации «РИА Новости», в Париже полицейские применили слезоточивый газ для разгона несогласованной акции протеста против полицейского насилия и расизма.
Моя Москва.онлайн 01:18
Политика
МИД Украины раскритиковал идею Трампа пригласить Россию на саммит G7
Ранее пресс-служба Кремля заявила, что президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным сообщил о своём предложении провести в сентябре саммит G7 с возможным приглашением лидеров России, Индии, Австралии и Южной Кореи.
Московский Комсомолец 00:00
Общество
В России выявлено 8536 новых случаев коронавируса
Всего на сегодняшний день в России выявлено 432 277 случаев коронавируса в 85 регионах.
Эхо Москвы 03:35
Здоровье
В Петербурге назвали условие для госпитализации горожан с пневмонией
В комитете по здравоохранению Петербурга сообщили, при каких условиях горожане с пневмонией могут рассчитывать на госпитализацию.
РБК Санкт-Петербург 03:52
Авто
Официально представили новое купе BMW 4-Series
Немецкая компания провела онлайн-презентацию своего купе следующего поколения, представив в том числе «заряженную» версию M440i с 382-сильным агрегатом.
32CARS.ru вчера в 15:31
Армия и оружие
Военные помогут с восстановлением железной дороги под Мурманском
RT на русском 01:25
Технологии
Агрегаторам объявлений предложили идентификацию через портал госуслуг
Популярные сайты объявлений Avito, "Авто.ру", ЦИАН и другие агрегаторы с 1 июля смогут подключаться к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала госуслуг.
Piter.tv вчера в 01:29
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно сменило владельца
Судно-трубоукладчик "Академик Черский", главный претендент на завершение строительства "Северного потока-2", сменило владельца, сообщает РБК.
Российская газета 01 июня в 19:35
Происшествия
В Екатеринбурге застрелили мужчину во время штурма квартиры
REGNUM 01 июня в 13:03
Экономика
«Яндекс» и Сбербанк планируют разделить общие активы
В начале года аналитики оценили стоимость актива в 90 – 96 млрд руб. Сбербанк, в свою очередь, планирует получить полный контроль над активом "Яндекс.Деньги", где it-компании принадлежат 25% акций.
Adindex.ru вчера в 10:58
Армия и оружие
Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России
RT на русском 03:34
Общество
Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
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Юрий Лоза раскритиковал Киркорова за шутку про аппендицит
Российский музыкант Юрий Лоза ответил Филиппу Киркорову, назвавшему его никому не нужным аппендицитом.
iReactor 03:08
Экономика
Дальневосточным авиакомпаниям отказали в дополнительной господдержке
Правительство России отказало авиакомпаниям Дальнего Востока и Крайнего Севера в дополнительных мерах поддержки.
SakhalinMedia.ru 00:53
Экономика
Польша начала расследование против «Газпрома»
«Глава Управления по охране конкуренции и потребителей возбудил дело против «Газпрома» за отказ от сотрудничества в ходе антимонопольного расследования», — говорится в сообщении.
BFM.ru 03:11
Общество
Пять тысяч россиян умерли от коронавируса
По данным на 2 июня, в стране коронавирус официально обнаружили ещё у 8863 жителей. Таким образом, вирусом заболели уже 423 741 россиян.
Гудвилл.онлайн вчера в 04:12
Игры
Sony убрала с сайта надпись о выходе PlayStation 5 в 2020 году
С официального сайта PlayStation, а именно со странички посвящённой PlayStation 5, пропал текст с датой выхода консоли.
The GEEK вчера в 13:57
Происшествия
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РБК вчера в 21:59
Игры
Sega анонсировала миниатюрную консоль Game Gear Micro
Компания представила Game Gear Micro – миниатюрную версию своей консоли, которая вышла в 1990 году.
Cyber.sports.ru 03:21
Общество
За сутки в России выявили 8 536 заболевших коронавирусом
За время пандемии в России умерли 5 215 человек. Отмечается, что число вылечившихся от COVID-19 за сутки превысило количество заболевших.
RuNews24.ru 03:43
Общество
Минобороны отобрало добровольцев для испытания вакцины от коронавируса
Для проведения исследований вакцины от коронавирусной инфекции отобрали 50 добровольцев военнослужащих со всей страны, 5 из них — женщины.
NashGorod.ru вчера в 02:29
Космос
Немецкая газета нашла заимствования у России в кораблях Маска
Американская компания SpaceX Илона Маска заимствовала у России концепцию раздельной доставки людей и грузов на околоземную орбиту.
РБК вчера в 22:02
Авто
В России введут штраф за брошенные автомобили
Согласно статье 16.10 проекта нового КоАП, размер штрафа за оставление разукомплектованных и (или) брошенных транспортных средств в нарушение установленных требований благоустройства территории составит от 1 до 3 тысяч рублей.
Автоновости дня 31 мая в 02:46
Здоровье
Вышедший из комы житель Москвы впервые узнал о пандемии коронавируса
Житель Москвы вышел из комы спустя несколько недель и впервые узнал о распространении коронавируса в России и введённых в стране ограничениях.
RT на русском 01:56
Политика
Мантуров рассказал о преимуществах России перед другими странами
Россия имеет четыре конкурентных преимущества перед зарубежными странами. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.
RT на русском вчера в 22:32