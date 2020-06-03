Более половины торговых сетей в России закроют часть своих магазинов в 2020 году из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

с чего всё началось

Свыше половины торговых сетей в России закроют часть своих магазинов в 2020 году из-за вызванного пандемией коронавируса кризиса. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источники. Так, 65% всех сетей в России планируют закрыть в среднем по 15 торговых точек.

Свыше половины торговых сетей в России могут закрыть часть магазинов

Экономика Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов Россию в 2020-2021 годах могут покинуть 10-15 тыс. специалистов, работающих в IT-сфере, сообщили в письме премьер-министру Михаилу Мишустину глава правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров. 664

Экономика Радаев: В крупных городах области число безработных выросло в 4 раза В рамках областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений Валерий Радаев заявил, что задача сохранения стабильности на рынке труда, занятости, доходов семей входит в число приоритетных на протяжении всего периода борьбы с коронавирусом.

Происшествия На акции протеста в Париже полиция применила слезоточивый газ По информации «РИА Новости», в Париже полицейские применили слезоточивый газ для разгона несогласованной акции протеста против полицейского насилия и расизма. 58

Политика МИД Украины раскритиковал идею Трампа пригласить Россию на саммит G7 Ранее пресс-служба Кремля заявила, что президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным сообщил о своём предложении провести в сентябре саммит G7 с возможным приглашением лидеров России, Индии, Австралии и Южной Кореи.

Общество В России выявлено 8536 новых случаев коронавируса Всего на сегодняшний день в России выявлено 432 277 случаев коронавируса в 85 регионах.

Авто Официально представили новое купе BMW 4-Series Немецкая компания провела онлайн-презентацию своего купе следующего поколения, представив в том числе «заряженную» версию M440i с 382-сильным агрегатом. 14

Технологии Агрегаторам объявлений предложили идентификацию через портал госуслуг Популярные сайты объявлений Avito, "Авто.ру", ЦИАН и другие агрегаторы с 1 июля смогут подключаться к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала госуслуг. 120

Экономика «Яндекс» и Сбербанк планируют разделить общие активы В начале года аналитики оценили стоимость актива в 90 – 96 млрд руб. Сбербанк, в свою очередь, планирует получить полный контроль над активом "Яндекс.Деньги", где it-компании принадлежат 25% акций. 239

Общество Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. 1,6K

Экономика Дальневосточным авиакомпаниям отказали в дополнительной господдержке Правительство России отказало авиакомпаниям Дальнего Востока и Крайнего Севера в дополнительных мерах поддержки.

Экономика Польша начала расследование против «Газпрома» «Глава Управления по охране конкуренции и потребителей возбудил дело против «Газпрома» за отказ от сотрудничества в ходе антимонопольного расследования», — говорится в сообщении. 40

Общество Пять тысяч россиян умерли от коронавируса По данным на 2 июня, в стране коронавирус официально обнаружили ещё у 8863 жителей. Таким образом, вирусом заболели уже 423 741 россиян.

Игры Sega анонсировала миниатюрную консоль Game Gear Micro Компания представила Game Gear Micro – миниатюрную версию своей консоли, которая вышла в 1990 году.

Общество За сутки в России выявили 8 536 заболевших коронавирусом За время пандемии в России умерли 5 215 человек. Отмечается, что число вылечившихся от COVID-19 за сутки превысило количество заболевших.

Общество Минобороны отобрало добровольцев для испытания вакцины от коронавируса Для проведения исследований вакцины от коронавирусной инфекции отобрали 50 добровольцев военнослужащих со всей страны, 5 из них — женщины. 1,6K

Авто В России введут штраф за брошенные автомобили Согласно статье 16.10 проекта нового КоАП, размер штрафа за оставление разукомплектованных и (или) брошенных транспортных средств в нарушение установленных требований благоустройства территории составит от 1 до 3 тысяч рублей. 395