Общество

Газета.RuГазета.RuСвыше половины торговых сетей в России могут закрыть часть магазинов

Свыше половины торговых сетей в России закроют часть своих магазинов в 2020 году из-за вызванного пандемией коронавируса кризиса. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источники. Так, 65% всех сетей в России планируют закрыть в среднем по 15 торговых точек.
Читать в источнике
Комментировать260
с чего всё началось

Больные точки: более половины ритейлеров будут закрывать магазины

Более половины торговых сетей в России закроют часть своих магазинов в 2020 году из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

СМИ: Более половины ритейлеров будут закрывать магазины в России

Московский Комсомолец03:20

Свыше половины торговых сетей в России могут закрыть часть магазинов

Газета.Ru02:36

Две трети ритейлеров планируют сократить число магазинов

Телеканал 360°вчера в 20:47

Более половины ретейлеров планируют закрывать часть своих магазинов

Комсомольская правда01:29

Коронавирус опустошит торговые центры. 65% сетей закроют магазины

URA.Ruвчера в 19:28

Более половины торговых сетей в РФ намерены закрыть часть магазинов

Известиявчера в 19:40

В России более половины ритейлеров закроют часть магазинов

РЕН ТВвчера в 18:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 05:00, Ашберн
Происшествия

ВС Башкирии оправдал двух экс-полицейских по делу об изнасиловании

RT на русском 03:17
848
Игры

Презентацию Cyberpunk 2077 перенесли из-за беспорядков в США

Компания CD Projekt RED объявила о переносе презентации новой игры Cyberpunk 2077.
Чемпионат вчера в 14:51
2
Происшествия

На Кубани выявили еще 80 новых случаев коронавируса

В Краснодаре выявили 41 случай заражения, еще 11 человек инфицированы в Армавире, семеро заболели в Сочи, по три случая зафиксировали в Отрадненском и Кореновском районах, по два - в Тимашевском, Успенском, Новокубанском, Крымском и Белореченском районах.
Газета.Ru 31 мая в 06:38
1,2K
Здоровье

В Смоленской области выявлено 2536 больных коронавирусом

С начала пандемии к 3 июня в регионе обнаружили уже 2536 заражённых, сообщает московский оперативный штаб.
Readovka67.ru 03:37
Общество

Больше трети российских компаний планируют оптимизировать штат

Москва, 3 июня 2020, 07:38 — REGNUM Изменить численность сотрудников в ближайшие полгода планируют 36% российских компаний, показало исследование портала HeadHunter.
REGNUM 00:38
81
Экономика

Польша начала расследование против «Газпрома»

«Глава Управления по охране конкуренции и потребителей возбудил дело против «Газпрома» за отказ от сотрудничества в ходе антимонопольного расследования», — говорится в сообщении.
BFM.ru 03:11
273
Политика

МИД КНР прокомментировал новую стратегию ядерного сдерживания России

«Китай уважает и поддерживает усилия, которые прилагает Россия для обеспечения безопасности», — сказал официальный представитель, отметив, что власти Китая обратили внимание на данное событие.
REGNUM 04:38
Космос

К Земле подлетает потенциально опасный астероид

К Земле подлетает потенциально опасный астероид, сообщается на сайте одного из подразделений НАСА.
Моя Москва.онлайн 01 июня в 23:41
315
Общество

Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
1,8K
Гаджеты

Представлен список iPhone, которые получат iOS 14

Новая версия платформы iOS 14, которую представят этой осенью, будет доступна даже для устройств, выпущенных 5 лет назад, включая iPhone 6s.
Piter.tv 01:51
6
Происшествия

Создатель бренда «Довгань» объявлен в международный розыск

Следствие объявило в международный розыск создателя брендов «Довгань» и «Смак» Германа Лиллевяли, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.
RT на русском 04:51
Происшествия

В Екатеринбурге застрелили мужчину во время штурма квартиры

REGNUM 01 июня в 13:03
725
Экономика

Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов

Россию в 2020-2021 годах могут покинуть 10-15 тыс. специалистов, работающих в IT-сфере, сообщили в письме премьер-министру Михаилу Мишустину глава правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров.
Известия 03:45
1K
Происшествия

При пожаре в Боткинской больнице в Петербурге погиб пациент

При пожаре в инфекционной больнице имени Боткина в Санкт-Петербурге погиб пациент, сообщает городское управление МЧС.
РИА Новости 03:50
171
Армия и оружие

Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России

РБК 03:28
474
Политика

Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции

Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля.
РИА Новости 01 июня в 15:50
10K
Общество

Китай затягивал с предоставлением информации ВОЗ о коронавирусе

На другой встрече Гауден Галеа, представляющий ВОЗ в Китае, заявил, что организация получала информацию о коронавирусе за 15 минут до того, как она появлялась на китайском телевизионном канале.
Lenta.ru вчера в 15:08
29
Энергетика

Стоимость нефти марки Brent выросла до $40 за баррель

Стоимость барреля марки Brent достигла психологической отметки в $40 за баррель и продолжает торговаться в плюсе.
Газета.Ru 01:53
296
Авто

Названы автомобили, попадающие под льготные автокредиты в России

С 1 июня список моделей, которые можно приобрести по программам льготного кредитования «Первый/Семейный автомобиль» заметно расширился и теперь есть из чего выбирать.
SpeedMe вчера в 08:34
62
Гаджеты

Новый флагман прибыл. Представлен Honor Play4 Pro

Подшефный Huawei бренд Honor представил сегодня на презентации в Китае новый флагманский смартфон Honor Play4 Pro.
iXBT.com 04:25
Происшествия

В Красноярске обнаружили тело ребенка

Газета.Ru 01:44
35
Футбол

Опубликован календарь матчей ближайшего тура РПЛ

Замкнет игры 23-го тура матч между «Краснодаром» и «Динамо», который состоится 21 июня в 20:00 по времени Москвы.
Vprognoze.ru 03:46
Финансы

Экономисты оценили шансы на продолжительное укрепление рубля

Аналитики Райффайзенбанка ожидают в третьем квартале укрепление доллара до 74 руб. и восстановление до 72 руб. по итогам года при условии, что нефть будет торговаться на уровне $40.
РБК вчера в 01:00
35
Футбол

Игрока «Урала» Погребняка выписали из больницы

Игрока "Урала" из Екатеринбурга Павла Погребняка выписали из больницы, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:48
Общество

Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих

Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
1,8K
Кино

Крис Эванс больше не вернется к роли Капитана Америки

Крис Эванс с 2011 года играл роль Капитана Америки. Последнее его появление было в финале серии фильмов о Мстителях.
Слово и Дело вчера в 10:34
21
Авто

Lexus NX доступен в России в новой спецверсии Black Vision

Российские дилеры Lexus начали продажи новой специальной версии Lexus NX 200 AWD Black Vision.
Автостат 01 июня в 08:42
Общество

В России открылся первый мебельный магазин датского конкурента ИКЕА

РБК 04:50
Политика

Власти США расследуют, угрожает ли импорт ванадия нацбезопасности

Федеральное правительство США приступило к рассмотрению вопроса о том, угрожает ли закупка за рубежом ванадия в нынешних объемах национальной безопасности, в том числе в свете промышленной политики России и КНР.
ТАСС 01:15
97
Общество

Вице-премьер Чернышенко назвал дату открытия кинотеатров

Кинотеатры в России, возможно, откроются в середине июля, этого не исключил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
BFM.ru вчера в 06:40
170
Как работают Яндекс.Новости?
Главное