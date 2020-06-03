Общество

Газета.RuГазета.RuСвыше половины торговых сетей в России могут закрыть часть магазинов

Свыше половины торговых сетей в России закроют часть своих магазинов в 2020 году из-за вызванного пандемией коронавируса кризиса. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источники. Так, 65% всех сетей в России планируют закрыть в среднем по 15 торговых точек.
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с чего всё началось

Больные точки: более половины ритейлеров будут закрывать магазины

Более половины торговых сетей в России закроют часть своих магазинов в 2020 году из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Известиявчера в 17:01

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СМИ: Более половины ритейлеров будут закрывать магазины в России

Московский Комсомолец03:20

Свыше половины торговых сетей в России могут закрыть часть магазинов

Газета.Ru02:36

Более половины торговых сетей в РФ намерены закрыть часть магазинов

Известиявчера в 19:40

Две трети ритейлеров планируют сократить число магазинов

Телеканал 360°вчера в 20:47

Коронавирус опустошит торговые центры. 65% сетей закроют магазины

URA.Ruвчера в 19:28

Более половины ретейлеров планируют закрывать часть своих магазинов

Комсомольская правда01:29

В России более половины ритейлеров закроют часть магазинов

РЕН ТВвчера в 18:08
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Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 03:30, Ашберн
Происшествия

ВС Башкирии оправдал двух экс-полицейских по делу об изнасиловании

RT на русском 03:17
55
Общество

Роскачество предупредило о содержании токсинов в овощах и фруктах

Эксперты Роскачества рассказали о содержании токсинов во фруктах и овощах.
ТАСС 01:06
203
Общество

Роскосмос начнет производить лифты

К 2025 году завод рассчитывает производить до 5 тыс. лифтов в год.
Газета.Ru вчера в 19:42
4
Здоровье

Главврач суругутской ОКБ оправдалась за 43 жалобы медиков на невыплаты

В настоящее время сургутская ОКБ считается самым большим госпиталем для больных с COVID-19. В лечении участвует 500 медиков.
Муксун.fm вчера в 07:53
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Армия и оружие

ВВС США пролетели над Вашингтоном для «демонстрации силы»

НТВ 02:49
Шоу-бизнес

Иван Охлобыстин назвал Пригожина защитником «артистов без трусов»

Культуромания 03:03
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Общество

Обездвиженная москвичка подала иск за штрафы на выход из дома

11 мая, указывается в заявлении в суд, она получила уведомление от Главконтроля о нарушении режима самоизоляции и штрафе в 4000 руб. В течение трех дней истица пыталась сообщить, что она "физически не могла выйти из дома", в департамент здравоохранения Москвы, Роспотребнадзор, Главконтроль и департамент информационных технологий Москвы.
Ведомости 00:08
Происшествия

Архиерей сообщил об убийстве священника в Ярославле

РИА Новости вчера в 16:59
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Финансы

Курс доллара опустился ниже 70 рублей впервые за три месяца

В ходе торгов Московской биржи курс доллара опускался до 69,89 рубля (-0,36%). Ранее американская валюта стоила менее 70 рублей 6 марта.
Давыдов.Индекс 01 июня в 07:26
696
Наука

Новый материал для электродов позволит создать портативное дезинфицирующее устройство для защиты от коронавируса

«Хотя нашей первой мотивацией при разработке УФ-проницаемых электродов было создание экономичного решения для дезинфекции воды, теперь мы понимаем, что это прорывное открытие дает потенциальное решение для дезактивации Covid-19», — объясняет Джозеф Рот.
Naked Science вчера в 11:37
Здоровье

Доктор Мясников рассказал, как бороться с резкими скачками давления

Российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал СМИ, как бороться с резкими скачками давления.
Evo-rus.com вчера в 12:10
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Общество

Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих

Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
1,8K
Армия и оружие

Украина заявила о горящем в Черном море российском ракетном корабле

Сообщается, что командир украинского катера вышел на связь и предложил российским коллегам помощь.
Военное дело 31 мая в 06:38
37
Наука

Создан «черный азот», который является аналогом графена

В лабораторных условиях ученые при высокой температуре и высоком давлении из азота создали такую структуру, которая характерна для черного фосфора.
Goroday.ru 02:52
1
Кино

Алексей Воробьев снялся в новом сериале Netflix «Космические войска»

Актер и певец Алексей Воробьев сыграл роль военного наблюдателя от России по имени Юрий Телатович в новом комедийном сериале Космические войска от стриминговой платформы Netflix.
iReactor 01 июня в 07:42
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Политика

Путин утвердил 1 июля как дату голосования по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин утвердил 1 июля как дату проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
ТК Звезда 01 июня в 09:47
10K
Энергетика

Стоимость нефти марки Brent выросла до $40 за баррель

Стоимость барреля марки Brent достигла психологической отметки в $40 за баррель и продолжает торговаться в плюсе.
Газета.Ru 01:53
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Происшествия

В инфекционной больнице имени Боткина произошел пожар

Возгорание произошло рано утром в среду в инфекционной больнице имени Боткина в Санкт-Петербурге, погиб один человек, сообщили ТАСС в городском главке МЧС.
ТАСС 03:21
Космос

В кораблях Маска нашли заимствование у России

"Русские же с самого начала делали ставку на раздельные старты космических грузовиков и пилотируемых кораблей", - говорится в публикации.
Газета.Ru вчера в 21:31
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Экономика

Минтруд: выплаты малоимущим семьям будут увеличены

Министерство труда намерено рассмотреть вопрос об увеличении выплат малоимущим семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет.
Вести.Ru вчера в 14:15
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Политика

Климкин заявил о конце «национальной идеи» об освобождении Крыма

Обсуждение украинскими политиками вопроса o поставках воды в Крым является концом "национальной идеи" об освобождении полуострова, заявил бывший глава МИД Украины Павел Климкин в эфире телеканала ICTV.
Известия вчера в 21:38
62
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно сменило владельца

Судно-трубоукладчик "Академик Черский", главный претендент на завершение строительства "Северного потока-2", сменило владельца, сообщает РБК.
Российская газета 01 июня в 19:35
1,1K
Общество

Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
1,4K
Гаджеты

Умные часы с Wear OS за 5800 долларов. Представлены Hublot Big Bang e

Компания Hublot решила выпустить модель Big Bang e стоимостью 5200 либо 5800 долларов.
iXBT.com 02:50
Путешествия

Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил

Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru 01:12
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Авто

Volvo Trucks поставила «Траско» 20 седельных тягачей

Компания Volvo Trucks объявила о поставке двадцати седельных тягачей Volvo FH транспортно-логистической компании «Траско».
Движок вчера в 09:04
Общество

Вакцину от коронавируса успешно испытали на животных в России

Об итогах доклинических проверок рассказал начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ Сергей Борисевич.
Российская газета вчера в 18:51
994
Культура

На телевидении появится «Детский КВН»

В понедельник, 15 июня, телеканал СТС покажет первый выпуск шоу талантов «Детский КВН».
RT на русском вчера в 04:47
16
Армия и оружие

Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России

РБК 03:28
306
Экономика

Польша начала расследование против «Газпрома»

«Глава Управления по охране конкуренции и потребителей возбудил дело против «Газпрома» за отказ от сотрудничества в ходе антимонопольного расследования», — говорится в сообщении.
BFM.ru 03:11
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