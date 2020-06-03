Более половины торговых сетей в России закроют часть своих магазинов в 2020 году из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

с чего всё началось

Свыше половины торговых сетей в России закроют часть своих магазинов в 2020 году из-за вызванного пандемией коронавируса кризиса. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источники. Так, 65% всех сетей в России планируют закрыть в среднем по 15 торговых точек.

Игры Resident Evil 4 Remake: дата релиза на ПК и PS4, новости, системные требования По сведениям издания Video Games Chronicle, творец франшизы Синдзи Миками хоть и не принимает участия в разработке, но одобряет перевыпуск Resident Evil 4. Будет ли Resident Evil 4 Remake в этом году или нет – узнавали специалисты Login Casino.

Общество Актер из рекламы за поправки в Конституцию решил голосовать против Что касается участия в съемках ролика, то Александр Филимоненко заявил, что его просто использовали и он вообще не знал, с какой целью снималось видео. 70

Общество Пенсионеров попросили вернуть выплаты к Дню Победы В апреле 50 участников пограничного конфликта на острове Даманский, которые по статусу были приравнены к участникам Великой Отечественной войны, получили единовременные выплаты в размере от 50 000 до 75 000 тысяч рублей в качестве поддержки, после праздников их ожидало неприятное письмо из Пенсионного фонда. 27

Общество Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров. 1,7K

Общество МЧС проверит системы оповещения с включением сирен по всей России На октябрь 2020 года запланированы комплексные проверки готовности систем оповещения населения с запуском сирен.

Авто В России введут штраф за брошенные автомобили Согласно статье 16.10 проекта нового КоАП, размер штрафа за оставление разукомплектованных и (или) брошенных транспортных средств в нарушение установленных требований благоустройства территории составит от 1 до 3 тысяч рублей. 392

Политика Крымские пограничники задержали украинского военнослужащего Симферополь, 2 июня 2020, 12:45 — REGNUM За нарушение государственной границы России в Крыму задержали пьяного украинского военнослужащего. 188

Шоу-бизнес Галкин показал домашний обед с огорода Пугачевой В одном из роликов Галкин похвастался салатом из свежих овощей с огорода. Блюдо, по традиции, приготовила для него Пугачева. 19

Происшествия Бойцов спецназа ФСБ уволили за разбой В Москве семь бойцов спецназа «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России уволили за разбойное нападение на бизнесмена. 72

Общество В Москве опубликовали график отключения горячей воды Жители Москвы смогут узнать график отключения горячей воды с помощью информационного центра, который начал работать на официальном сайте правительства города и на сайте "МОЭК Онлайн". 803

Игры Dead Cells для Android оказалась почти вдвое дешевле iOS-версии Dead Cells вышла 7 августа 2018 года на PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch, а в августе 2019-го добралась до гаджетов под управлением iOS.

Общество Италия ждет первых туристов из Европы после снятия ограничений В последних интервью Ди Майо говорил, что "Италия требует уважения" и не хочет, чтобы с ней "обращались как с лепрозорием", а также грозил ответными мерами против стран, которые откажутся открыть границы для итальянских туристов.

Футбол Сегодня состоится матч «Вердера» против «Айнтрахта» В матче первого круга, который состоялся во Франкфурте, эти команды разошлись миром: 2:2. Отметим, что обе команды одержали победы в прошлом туре чемпионата Германии.

Политика В России объявят 1 июля выходным днем Завершающий день голосования по поправкам в Конституцию РФ — 1 июля — может быть объявлен нерабочим. 571

Авто АвтоВАЗ создаст новые двигатели для Lada Как утверждает источник, в приказе проект разработки новой линейки двигателей обозначается как New PWT range Development Line-Up и Non-Line-Up. 65