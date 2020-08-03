Общество
Вести.RuСвыше половины трудовых мигрантов намерены остаться в России
Более половины трудовых мигрантов, работающих в России, или планирующих приезд на заработки, заявили о решимости остаться в России навсегда, – сообщается в исследовании НИУ Высшей школы экономики. Российский рынок труда по-прежнему выглядит лучше остальных соседей по СНГ.
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с чего всё началось
На основании онлайн- и телефонных опросов трудовых мигрантов, находящихся в России и за пределами нашей страны, исследователи выяснили, что пик безработицы трудовых мигрантов пришелся на апрель, когда без работы осталось 33,8% из числа занятых до эпидемии мигрантов (по сравнению с 3% в марте и 28,8% в мае).Ведомостивчера в 17:35
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Регионы массово снизили налоги для бизнеса
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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор прокомментировал слова обладателя пояса в легком весе Хабиба Нурмагомедова о поединке против Джастина Гэтжи.
Газета.Ru 02:14
Общество
В штабе назвали недействительными слитые в даркнет данные избирателей
Ранее «Коммерсантъ» написал, что на тематических форумах в даркнете выставили на продажу более 1 млн номеров и серий паспортов избирателей по $1—1,5 за строку.
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Политика
Объявленные в розыск 170 «российских боевиков» покинули Белоруссию
Порядка 170 россиян, которых власти Белоруссии отнесли к бойцам частной военной компании (ЧВК) и объявили в розыск, покинули республику.
Lenta.ru 04:49
Общество
Суточный прирост случаев COVID-19 в РФ стал наименьшим с апреля
Новые эпизоды регистрировались в 83 регионах РФ,в Москве зарегистрирован 691 новый случай COVID-19 за сутки, 12 смертей и 1456 выздоровевших.
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Общество
Сергей Гармаш заработал 96 млн рублей за три рекламных заказа
Невские Новости вчера в 13:21
Происшествия
Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде
На теплоходе "Александр Суворов" компании "Водоходъ", который остановился в Нижнем Новгороде, у девяти членов экипажа из 101 выявлено заражение коронавирусом, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
Интерфакс вчера в 08:32
Происшествия
На Кубани выявили 119 случаев коронавируса за сутки
На 4 августа на Кубани у 8 704 человек выявлен коронавирус. Показатель заболеваемости — 153,3 на 100 тысяч населения.
Kursk.com 03:58
Общество
Результат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания
Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов.
Lenta.ru вчера в 11:07
Общество
В России запущен сервис для отказа от «зарплатного рабства»
Visa и "Яндекс.Касса" объявили о запуске проекта, позволяющего переводить зарплаты сотрудников в любой банк страны без формирования платежных поручений, сообщает пресс-служба платежной системы.
Российская газета 04:22
Происшествия
Неизвестный облил женщину кислотой в подмосковном Пушкино
В подмосковном городе Пушкино женщине плеснули кислотой в лицо.
РБК вчера в 16:34
Здоровье
Ученые нашли новый способ определить тяжесть COVID-19
РИА Новости 04:05
Политика
Лукашенко заявил о скатывающейся к пропасти планете
Россиян связывают с делом против несостоявшегося кандидата в президенты блогера Сергея Тихановского.
Lenta.ru 05:11
Армия и оружие
Шойгу ввел спецнадбавки к окладам военнослужащих
С 1 июля летчики, моряки, разведчики и ракетчики начали получать специальные надбавки к окладу, заявил на тематическом селекторном совещании министр обороны, генерал армии Сергей Шойгу.
РИА Новости 04:15
Политика
Трамп назвал отправку войск на Ближний Восток величайшей ошибкой США
Президент США Дональд Трамп назвал решение Белого дома отправить американских военнослужащих на Ближний Восток величайшей ошибкой в истории страны.
Газета.Ru 01:30
Шоу-бизнес
Навка опубликовала редкие кадры свадебного танца с Песковым
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка в день пятой годовщины свадьбы с пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым опубликовала архивные кадры традиционного танца жениха и невесты.
Народные новости вчера в 06:55
Общество
Продажи GTA 5 превысили 135 млн копий
Продажи GTA 5 превысили 135 млн копий, Red Dead Redemption 2 – 32 млн копий, NBA 2K20 – 14 млн копий, а Borderlands 3 – 10,5 млн копий.
Cyber.sports.ru 03:54
Общество
Дания разрешила достраивать «Северный поток-2»
Дания разрешила «Газпрому» достраивать газопровод «Северный поток-2».
Lenta.ru 04:50
Армия и оружие
Сатановский считает, что Запад намерен развязать войну против России
Запад намерен развязать войну против Российской Федерации.
NewInform вчера в 02:18
Общество
Власти Черногории разрешили россиянам въезд в страну
Национальный координационный совет при правительстве Черногории (NKT) постановил включить Россию в «зеленый список» эпидемиологически безопасных стран, тем самым разрешая въезд в страну без дополнительных условий.
Известия 04:59
Политика
В Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста
REGNUM вчера в 07:31
Политика
Лукашенко предложил на референдуме изменить конституцию страны
Президент Белоруссии считает необходимым в ближайшие пять лет провести республиканский референдум по изменению конституции страны.
BFM.ru 03:10
Происшествия
СК завел дело на жителя Якутии за фото Гитлера в «Бессмертном полку»
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 28-летнего жителя Нюрбинского района Якутии о публичном осквернении символов воинской славы России (часть третья статьи 354.1 УК РФ).
Российская газета 03:45
Общество
Продолжительность рабочего дня увеличилась на фоне пандемии
В ходе подсчетов эксперты пришли к выводу, что рабочий день стал длиннее почти на 49 минут. В основном, это касается европейских городов.
ФАН 05:09
Здоровье
Эндокринолог перечислила напитки, от которых полнеют
Например, пояснила врач, многие люди привыкли утолять жажду покупными соками, квасом, газировкой, полагая, что напитки никак не могут повлиять на вес.
News.ru 03:11
Фигурное катание
ISU намерен сохранить Гран-при по фигурному катанию в календаре сезона
Международный союз конькобежцев (ISU) намерен сохранить Гран-при по фигурному катанию в календаре сезона-2020/21, сообщает агентство Kyodo.
Газета.Ru 03:31
Общество
Выглядящий на 25 лет мужчина за 50 раскрыл секрет «вечной молодости»
Эдсон Брандао (Edson Brandão) из Нидерландов рассказал, как в 53 года он выглядит на несколько десятков лет моложе и чувствует себя при этом хорошо.
Общественная служба новостей вчера в 10:02