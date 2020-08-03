На основании онлайн- и телефонных опросов трудовых мигрантов, находящихся в России и за пределами нашей страны, исследователи выяснили, что пик безработицы трудовых мигрантов пришелся на апрель, когда без работы осталось 33,8% из числа занятых до эпидемии мигрантов (по сравнению с 3% в марте и 28,8% в мае).

с чего всё началось

Более половины трудовых мигрантов, работающих в России, или планирующих приезд на заработки, заявили о решимости остаться в России навсегда, – сообщается в исследовании НИУ Высшей школы экономики. Российский рынок труда по-прежнему выглядит лучше остальных соседей по СНГ.

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