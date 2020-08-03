Общество

Вести.RuВести.RuСвыше половины трудовых мигрантов намерены остаться в России

Более половины трудовых мигрантов, работающих в России, или планирующих приезд на заработки, заявили о решимости остаться в России навсегда, – сообщается в исследовании НИУ Высшей школы экономики. Российский рынок труда по-прежнему выглядит лучше остальных соседей по СНГ.
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с чего всё началось

Трудовые мигранты хотят стать россиянами

На основании онлайн- и телефонных опросов трудовых мигрантов, находящихся в России и за пределами нашей страны, исследователи выяснили, что пик безработицы трудовых мигрантов пришелся на апрель, когда без работы осталось 33,8% из числа занятых до эпидемии мигрантов (по сравнению с 3% в марте и 28,8% в мае).
Ведомостивчера в 17:35

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Свыше половины трудовых мигрантов намерены остаться в России

Вести.Ru05:01

Трудовые мигранты хотят стать россиянами

Ведомостивчера в 17:35

Больше половины трудовых мигрантов заявили о планах осесть в России

Интерфакс03:54

Безработные мигранты решили остаться в России навсегда

Piter.tv03:43

Большинство безработных мигрантов решили навсегда остаться в России

ИА Красная Весна03:07

Безработные мигранты решили остаться в России навсегда

Lenta.ru02:32

Более половины мигрантов хотят остаться в РФ навсегда

Росбалт04:36
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Экономика

Регионы массово снизили налоги для бизнеса

В антикризисном пакете большинства субъектов предусмотрело снижение ставок по упрощенной системе налогообложения и налогам на имущество, транспорт, земельный участок.
Известия вчера в 17:01
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Единоборства

Макгрегор высмеял Хабиба за слова о бое с Гэтжи и удалил комментарий

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор прокомментировал слова обладателя пояса в легком весе Хабиба Нурмагомедова о поединке против Джастина Гэтжи.
Газета.Ru 02:14
Общество

В штабе назвали недействительными слитые в даркнет данные избирателей

Ранее «Коммерсантъ» написал, что на тематических форумах в даркнете выставили на продажу более 1 млн номеров и серий паспортов избирателей по $1—1,5 за строку.
RT на русском 05:17
Политика

Объявленные в розыск 170 «российских боевиков» покинули Белоруссию

Порядка 170 россиян, которых власти Белоруссии отнесли к бойцам частной военной компании (ЧВК) и объявили в розыск, покинули республику.
Lenta.ru 04:49
1
Общество

Суточный прирост случаев COVID-19 в РФ стал наименьшим с апреля

Новые эпизоды регистрировались в 83 регионах РФ,в Москве зарегистрирован 691 новый случай COVID-19 за сутки, 12 смертей и 1456 выздоровевших.
Интерфакс 03:32
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Общество

Сергей Гармаш заработал 96 млн рублей за три рекламных заказа

Невские Новости вчера в 13:21
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Происшествия

Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде

На теплоходе "Александр Суворов" компании "Водоходъ", который остановился в Нижнем Новгороде, у девяти членов экипажа из 101 выявлено заражение коронавирусом, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
Интерфакс вчера в 08:32
103
Происшествия

На Кубани выявили 119 случаев коронавируса за сутки

На 4 августа на Кубани у 8 704 человек выявлен коронавирус. Показатель заболеваемости — 153,3 на 100 тысяч населения.
Kursk.com 03:58
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Общество

Результат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания

Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов.
Lenta.ru вчера в 11:07
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Происшествия

СК показал видео следственного эксперимента с женой убитого рэпера

РБК 04:05
3
Общество

В России запущен сервис для отказа от «зарплатного рабства»

Visa и "Яндекс.Касса" объявили о запуске проекта, позволяющего переводить зарплаты сотрудников в любой банк страны без формирования платежных поручений, сообщает пресс-служба платежной системы.
Российская газета 04:22
10
Происшествия

Неизвестный облил женщину кислотой в подмосковном Пушкино

В подмосковном городе Пушкино женщине плеснули кислотой в лицо.
РБК вчера в 16:34
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Политика

Белоруссия проведет военные сборы на границе с Россией

Газета.Ru 05:11
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Здоровье

Ученые нашли новый способ определить тяжесть COVID-19

РИА Новости 04:05
Политика

Лукашенко заявил о скатывающейся к пропасти планете

Россиян связывают с делом против несостоявшегося кандидата в президенты блогера Сергея Тихановского.
Lenta.ru 05:11
Армия и оружие

Шойгу ввел спецнадбавки к окладам военнослужащих

С 1 июля летчики, моряки, разведчики и ракетчики начали получать специальные надбавки к окладу, заявил на тематическом селекторном совещании министр обороны, генерал армии Сергей Шойгу.
РИА Новости 04:15
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Политика

Трамп назвал отправку войск на Ближний Восток величайшей ошибкой США

Президент США Дональд Трамп назвал решение Белого дома отправить американских военнослужащих на Ближний Восток величайшей ошибкой в истории страны.
Газета.Ru 01:30
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Шоу-бизнес

Навка опубликовала редкие кадры свадебного танца с Песковым

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка в день пятой годовщины свадьбы с пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым опубликовала архивные кадры традиционного танца жениха и невесты.
Народные новости вчера в 06:55
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Общество

Продажи GTA 5 превысили 135 млн копий

Продажи GTA 5 превысили 135 млн копий, Red Dead Redemption 2 – 32 млн копий, NBA 2K20 – 14 млн копий, а Borderlands 3 – 10,5 млн копий.
Cyber.sports.ru 03:54
3
Общество

Дания разрешила достраивать «Северный поток-2»

Дания разрешила «Газпрому» достраивать газопровод «Северный поток-2».
Lenta.ru 04:50
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Армия и оружие

Сатановский считает, что Запад намерен развязать войну против России

Запад намерен развязать войну против Российской Федерации.
NewInform вчера в 02:18
122
Общество

Власти Черногории разрешили россиянам въезд в страну

Национальный координационный совет при правительстве Черногории (NKT) постановил включить Россию в «зеленый список» эпидемиологически безопасных стран, тем самым разрешая въезд в страну без дополнительных условий.
Известия 04:59
208
Политика

В Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста

REGNUM вчера в 07:31
635
Политика

Лукашенко предложил на референдуме изменить конституцию страны

Президент Белоруссии считает необходимым в ближайшие пять лет провести республиканский референдум по изменению конституции страны.
BFM.ru 03:10
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Происшествия

СК завел дело на жителя Якутии за фото Гитлера в «Бессмертном полку»

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 28-летнего жителя Нюрбинского района Якутии о публичном осквернении символов воинской славы России (часть третья статьи 354.1 УК РФ).
Российская газета 03:45
10
Происшествия

Суд приговорил к колонии напавшего на школьницу в Вольске подростка

Газета.Ru 03:45
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Общество

Продолжительность рабочего дня увеличилась на фоне пандемии

В ходе подсчетов эксперты пришли к выводу, что рабочий день стал длиннее почти на 49 минут. В основном, это касается европейских городов.
ФАН 05:09
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Здоровье

Эндокринолог перечислила напитки, от которых полнеют

Например, пояснила врач, многие люди привыкли утолять жажду покупными соками, квасом, газировкой, полагая, что напитки никак не могут повлиять на вес.
News.ru 03:11
Фигурное катание

ISU намерен сохранить Гран-при по фигурному катанию в календаре сезона

Международный союз конькобежцев (ISU) намерен сохранить Гран-при по фигурному катанию в календаре сезона-2020/21, сообщает агентство Kyodo.
Газета.Ru 03:31
Общество

Выглядящий на 25 лет мужчина за 50 раскрыл секрет «вечной молодости»

Эдсон Брандао (Edson Brandão) из Нидерландов рассказал, как в 53 года он выглядит на несколько десятков лет моложе и чувствует себя при этом хорошо.
Общественная служба новостей вчера в 10:02
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Как работают Яндекс.Новости?
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