На основании онлайн- и телефонных опросов трудовых мигрантов, находящихся в России и за пределами нашей страны, исследователи выяснили, что пик безработицы трудовых мигрантов пришелся на апрель, когда без работы осталось 33,8% из числа занятых до эпидемии мигрантов (по сравнению с 3% в марте и 28,8% в мае).

с чего всё началось

Безработные мигранты, которые не смогли после потери трудоустройства уехать на родину, решили осесть в России. Как передают «Ведомости» со ссылкой на исследование ВШЭ, треть мигрантов (33,8%) на пике безработицы, в апреле, лишились трудоустройства.

Более половины трудовых мигрантов заявили о желании остаться в России

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