Общество
АБНБолее половины трудовых мигрантов заявили о желании остаться в России
Безработные мигранты, которые не смогли после потери трудоустройства уехать на родину, решили осесть в России. Как передают «Ведомости» со ссылкой на исследование ВШЭ, треть мигрантов (33,8%) на пике безработицы, в апреле, лишились трудоустройства.
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с чего всё началось
На основании онлайн- и телефонных опросов трудовых мигрантов, находящихся в России и за пределами нашей страны, исследователи выяснили, что пик безработицы трудовых мигрантов пришелся на апрель, когда без работы осталось 33,8% из числа занятых до эпидемии мигрантов (по сравнению с 3% в марте и 28,8% в мае).Ведомостивчера в 17:35
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Коммерсантъ 08:46
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КМВ Новости 04:19
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На границе России и Казахстана произошли стычки с участием мигрантов
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РБК 12:09
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Власти Чечни вернули в республику из Москвы более 100 молодых людей, которые пристрастились к наркотикам и нарушали общественный порядок.
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Общество
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Известия 10:39
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Российская газета 02:42
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Девять человек, пятеро из которых дети, получили травмы при падении грузовика с обрыва в Цунтинском районе Дагестана, сообщил республиканский Минздрав.
РИА Новости 14:02
Культура
В Москве стартовали съёмки первого российского сериала о киберспорте
«Эра медведей» станет первым российским сериалом о киберспорте.
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Lenta.ru 14:01
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Общество
В Коми продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса
Власти Коми продлили режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса до 30 сентября.
Парламентская газета 10:35
Футбол
Испанский вратарь Икер Касильяс завершил игровую карьеру
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Российская газета 08:48
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Госпитализированная с инсультом Елена Кондулайнен сломала руку
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