Общество
Вести.RuСвыше половины трудовых мигрантов намерены остаться в России
Более половины трудовых мигрантов, работающих в России, или планирующих приезд на заработки, заявили о решимости остаться в России навсегда, – сообщается в исследовании НИУ Высшей школы экономики. Российский рынок труда по-прежнему выглядит лучше остальных соседей по СНГ.
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с чего всё началось
На основании онлайн- и телефонных опросов трудовых мигрантов, находящихся в России и за пределами нашей страны, исследователи выяснили, что пик безработицы трудовых мигрантов пришелся на апрель, когда без работы осталось 33,8% из числа занятых до эпидемии мигрантов (по сравнению с 3% в марте и 28,8% в мае).Ведомостивчера в 17:35
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Политика
Лукашенко заявил о смене братских отношений с Россией на партнерские
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия поменяла братские отношения с республикой на партнерские.
Известия 05:58
Здоровье
В Польше зафиксирован антирекорд по числу новых случаев коронавируса
В Польше за сутки выявили 680 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, что стало наибольшим суточным приростом заболеваемости с начала пандемии.
RT на русском 05:07
Общество
Решение о смягчении правил строительства Nord Stream 2 не обжаловали
В Апелляционный совет по энергетике (Energiklagenævnet) при Министерстве окружающей среды Дании не поступило ни одной жалобы на принятое в начале июля Датским энергетическим агентством (DEA, Danish Energy Agency) решение о смягчении требований к судам, ведущим строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 06:23
Общество
Александра Друзя обвинили в домогательствах к школьницам
Александра Друзя обвинили в непристойном поведении по отношению к несовершеннолетним девушкам в прошлом.
ФАН вчера в 17:38
Здоровье
ККБ №1 в Краснодаре получила свыше 600 единиц нового оборудования
Краевая клиническая больница № 1 получила более 600 единиц нового оборудования на сумму более 132 млн рублей из федерального бюджета.
ЮГ Times 04:21
Политика
Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта.
РБК вчера в 12:59
Общество
В Германии заявили о начале второй волны коронавируса
Глава союза врачей Marburger Bund Зузанне Йона считает, что вторая волна эпидемии коронавируса в Германии уже началась, но она слабее первой.
РИА Новости 04:07
Единоборства
Макгрегор высмеял Нурмагомедова за слова о бое с Гэтжи
Ирландский боец Конор Макгрегор резко отреагировал на высказывание российского представителя смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова о его следующем поединке.
РИА Новости 03:23
Экономика
Часть россиян в августе получит субсидию в размере 15 тысяч рублей
Россиянам напомнили, что до 15 августа текущего года необходимо подать заявку на получение субсидии, минимальный размер которой составит 15 тысяч рублей.
NewInform 04:54
Политика
Лукашенко рассказал о признаниях задержанных в Белоруссии россиян
Граждане России, задержанные на территории Белоруссии, дали показания следствию.
Известия 06:26
Общество
Суточный прирост случаев COVID-19 в РФ стал наименьшим с апреля
Новые эпизоды регистрировались в 83 регионах РФ,в Москве зарегистрирован 691 новый случай COVID-19 за сутки, 12 смертей и 1456 выздоровевших.
Интерфакс 03:32
Политика
Лукашенко предложил на референдуме изменить конституцию страны
Обновлено в 12:30 Президент Белоруссии считает необходимым в ближайшие пять лет провести республиканский референдум по изменению конституции страны.
BFM.ru 03:10
Авто
Самый дешевый электромобиль выходит на рынок США
Первый получит ценник в 13 тысяч долларов и станет самым дешевым электрокаром в США, но купить транспортные средства можно будет только в Техасе.
Car.ru 01 августа в 06:55
Политика
В Китае назвали покупку Microsoft видеосервиса TikTok кражей
Китайская газета China Daily, в свою очередь, опубликовала новый материал, в котором назвала покупку американской корпорацией Microsoft популярного видеосервиса TikTok кражей.
Ferra 02:48
Футбол
«Химки» объявили о расторжении контракта с Юраном по соглашению сторон
"Химки" объявили о расторжении контракта с главным тренером Сергеем Юраном.
Газета.Ru 05:48
Политика
Лукашенко заявил о попытке организовать бойню в центре Минска
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему очевидна попытка организовать "бойню" в центре Минска.
РИА Новости 06:32
Политика
В Белоруссии объявлена срочная 25-дневная мобилизация
Белорусские мужчины стали получать повестки о призыве на срочную мобилизацию.
Цензуры.Нет 04:55
Религия
Шнуров высмеял опровержение слухов о богатстве патриарха Кирилла
Музыкант и политик Сергей Шнуров опубликовал стихотворение в ответ на опровержение слухов о богатстве патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Lenta.ru вчера в 20:21
Футбол
Медведев назвал бредом информацию о желании Малкома покинуть Россию
По информации Estadio Deportivo, хавбек недоволен своей карьерой в России и намерен продолжить ее в одном из ведущих европейских чемпионатов.
РИА Новости 05:19
Общество
Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа
К настоящему времени получателями выплат стали порядка 90% всех российских семей, в которых растут и воспитываются дети не младше 3 и не старше 16 лет.
Evo-rus.com 01:09
Шоу-бизнес
Вика Цыганова в открытом купальнике поразила своих поклонников
Поклонники 56-летней певицы были поражены внешним видом Цыгановой.
Экономика сегодня вчера в 20:06
Происшествия
Защита жены рэпера Энди Картрайта обжалует арест
Защита вдовы украинского рэпера Энди Картрайта Марины Кохал, арестованной на два месяца по подозрению в убийстве мужа, намерена обжаловать это решение.
РБК вчера в 18:16
Политика
В ОАК анонсировали первый полёт МС-21 с российскими двигателями
Генеральный директор Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») Юрий Слюсарь в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным заявил, что новый российский самолёт МС-21 совершит первый полёт с произведёнными в России двигателями ПД-14 до конца 2020 года.
RT на русском вчера в 06:30
Технологии
Блогер обнаружил, что ЧАЭС в Microsoft Flight Simulator изображена неверно
ИА Красная Весна 05:27
Общество
Более 100 родственников чиновников поступили в вузы РФ без конкурса
Более ста родственников российских чиновников поступили в вузы вне конкурса – через процедуру так называемого целевого набора.
9111.ru 06:24
Общество
Счетная палата предложила пересмотреть затраты на содержание автодорог
«По итогам проверки Счетная палата предложила правительству пересмотреть нормативы финансовых затрат на содержание автомобильных дорог федерального значения», — отмечается в сообщении.
Известия вчера в 22:17