Общество

Вести.RuВести.RuСвыше половины трудовых мигрантов намерены остаться в России

Более половины трудовых мигрантов, работающих в России, или планирующих приезд на заработки, заявили о решимости остаться в России навсегда, – сообщается в исследовании НИУ Высшей школы экономики. Российский рынок труда по-прежнему выглядит лучше остальных соседей по СНГ.
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с чего всё началось

Трудовые мигранты хотят стать россиянами

На основании онлайн- и телефонных опросов трудовых мигрантов, находящихся в России и за пределами нашей страны, исследователи выяснили, что пик безработицы трудовых мигрантов пришелся на апрель, когда без работы осталось 33,8% из числа занятых до эпидемии мигрантов (по сравнению с 3% в марте и 28,8% в мае).
Ведомостивчера в 17:35

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Свыше половины трудовых мигрантов намерены остаться в России

Вести.Ru05:01

Более половины мигрантов хотят остаться в РФ навсегда

Росбалт04:36

Большинство безработных мигрантов решили навсегда остаться в России

ИА Красная Весна03:07

Безработные мигранты решили остаться в России навсегда

Piter.tv03:43

Больше половины трудовых мигрантов заявили о планах осесть в России

Интерфакс03:54

Безработные мигранты решили остаться в России навсегда

Lenta.ru02:32

Трудовые мигранты хотят стать россиянами

Ведомостивчера в 17:35
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия поменяла братские отношения с республикой на партнерские.
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RT на русском 05:07
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Решение о смягчении правил строительства Nord Stream 2 не обжаловали

В Апелляционный совет по энергетике (Energiklagenævnet) при Министерстве окружающей среды Дании не поступило ни одной жалобы на принятое в начале июля Датским энергетическим агентством (DEA, Danish Energy Agency) решение о смягчении требований к судам, ведущим строительство газопровода «Северный поток-2».
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Общество

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РБК вчера в 12:59
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В Германии заявили о начале второй волны коронавируса

Глава союза врачей Marburger Bund Зузанне Йона считает, что вторая волна эпидемии коронавируса в Германии уже началась, но она слабее первой.
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РИА Новости 03:23
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Часть россиян в августе получит субсидию в размере 15 тысяч рублей

Россиянам напомнили, что до 15 августа текущего года необходимо подать заявку на получение субсидии, минимальный размер которой составит 15 тысяч рублей.
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Политика

Лукашенко рассказал о признаниях задержанных в Белоруссии россиян

Граждане России, задержанные на территории Белоруссии, дали показания следствию.
Известия 06:26
Происшествия

Толпа мигрантов напала на полицейского и охранника на юге Москвы

Вести.Ru 05:24
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Общество

Суточный прирост случаев COVID-19 в РФ стал наименьшим с апреля

Новые эпизоды регистрировались в 83 регионах РФ,в Москве зарегистрирован 691 новый случай COVID-19 за сутки, 12 смертей и 1456 выздоровевших.
Интерфакс 03:32
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Политика

Лукашенко предложил на референдуме изменить конституцию страны

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Авто

Самый дешевый электромобиль выходит на рынок США

Первый получит ценник в 13 тысяч долларов и станет самым дешевым электрокаром в США, но купить транспортные средства можно будет только в Техасе.
Car.ru 01 августа в 06:55
Авто

«АвтоВАЗ» в июле увеличил продажи в России на 7,54%

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Политика

В Китае назвали покупку Microsoft видеосервиса TikTok кражей

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Футбол

«Химки» объявили о расторжении контракта с Юраном по соглашению сторон

"Химки" объявили о расторжении контракта с главным тренером Сергеем Юраном.
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Политика

Лукашенко заявил о попытке организовать бойню в центре Минска

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему очевидна попытка организовать "бойню" в центре Минска.
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Политика

В Белоруссии объявлена срочная 25-дневная мобилизация

Белорусские мужчины стали получать повестки о призыве на срочную мобилизацию.
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Происшествия

Опубликованы новые записи задержания Джорджа Флойда

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Религия

Шнуров высмеял опровержение слухов о богатстве патриарха Кирилла

Музыкант и политик Сергей Шнуров опубликовал стихотворение в ответ на опровержение слухов о богатстве патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
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Футбол

Медведев назвал бредом информацию о желании Малкома покинуть Россию

По информации Estadio Deportivo, хавбек недоволен своей карьерой в России и намерен продолжить ее в одном из ведущих европейских чемпионатов.
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Общество

Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа

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Вика Цыганова в открытом купальнике поразила своих поклонников

Поклонники 56-летней певицы были поражены внешним видом Цыгановой.
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Политика

В ОАК анонсировали первый полёт МС-21 с российскими двигателями

Генеральный директор Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») Юрий Слюсарь в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным заявил, что новый российский самолёт МС-21 совершит первый полёт с произведёнными в России двигателями ПД-14 до конца 2020 года.
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Блогер обнаружил, что ЧАЭС в Microsoft Flight Simulator изображена неверно

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Более 100 родственников чиновников поступили в вузы РФ без конкурса

Более ста родственников российских чиновников поступили в вузы вне конкурса – через процедуру так называемого целевого набора.
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«По итогам проверки Счетная палата предложила правительству пересмотреть нормативы финансовых затрат на содержание автомобильных дорог федерального значения», — отмечается в сообщении.
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