Общество

Вести.RuВести.RuСвыше половины трудовых мигрантов намерены остаться в России

Более половины трудовых мигрантов, работающих в России, или планирующих приезд на заработки, заявили о решимости остаться в России навсегда, – сообщается в исследовании НИУ Высшей школы экономики. Российский рынок труда по-прежнему выглядит лучше остальных соседей по СНГ.
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с чего всё началось

Трудовые мигранты хотят стать россиянами

На основании онлайн- и телефонных опросов трудовых мигрантов, находящихся в России и за пределами нашей страны, исследователи выяснили, что пик безработицы трудовых мигрантов пришелся на апрель, когда без работы осталось 33,8% из числа занятых до эпидемии мигрантов (по сравнению с 3% в марте и 28,8% в мае).
Ведомостивчера в 17:35

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Свыше половины трудовых мигрантов намерены остаться в России

Вести.Ru05:01

Безработные мигранты решили остаться в России навсегда

Piter.tv03:43

Больше половины трудовых мигрантов заявили о планах осесть в России

Интерфакс03:54

Более половины мигрантов хотят остаться в РФ навсегда

Росбалт04:36

Большинство безработных мигрантов решили навсегда остаться в России

ИА Красная Весна03:07

Безработные мигранты решили остаться в России навсегда

Lenta.ru02:32

Трудовые мигранты хотят стать россиянами

Ведомостивчера в 17:35
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Общество

Власти Чечни вернули из Москвы более 100 человек за недостойное поведение

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Газета.Ru 06:09
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Самбурская сообщила о начале съемок проекта «Универ. 10 лет спустя»

В своем Instagram актриса сообщила о начале съемок продолжения ситкома, однако не стала раскрывать тайну выхода картины на экраны.
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В Апелляционный совет по энергетике (Energiklagenævnet) при Министерстве окружающей среды Дании не поступило ни одной жалобы на принятое в начале июля Датским энергетическим агентством (DEA, Danish Energy Agency) решение о смягчении требований к судам, ведущим строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 06:23
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Общество

Хакеры продают данные россиян после голосования по Конституции

Хакеры продают на черных рынках даркнета личные данные участников электронного голосования по поправкам в Конституцию, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 02:38
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РИА Новости 06:32
Происшествия

Вдова погибшего пилота отсудила у «Аэрофлота» почти 30 млн рублей

ТАСС вчера в 06:44
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Происшествия

Украинскую топ-модель избили на пляже в Турции

Украинская топ-модель Дарья Кирилюк пожаловалась, что ее, а также ее парня и друзей избили охранники на пляже в Турции.
РИА Новости вчера в 17:48
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Гаджеты

Google представила недорогой смартфон Pixel 4a

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Общество

ТАСС сообщил о массовых штрафах за отсутствие масок в московском метро

Московская полиция начала массово штрафовать пассажиров метрополитена за отсутствие медицинских масок, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РБК вчера в 14:38
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Кино

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Общество

Жители пяти регионов России получают повышенные дозы облучения радоном

Роспотребнадзор назвал регионы России, жители которых получают повышенные средние дозы радона природными источниками.
Коммерсантъ 05:01
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Футбол

15-летний Пиняев вошел в символическую сборную 1-го тура ФНЛ

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Блогер обнаружил, что ЧАЭС в Microsoft Flight Simulator изображена неверно

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В России вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров

В России с 4 августа вступил в силу новый стандарт для номеров автомобилей и мотоциклов.
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Политика

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Королева Елизавета II публично поздравила Меган Маркл с 39-летием

«Поздравляю герцогиню Сассексую с днем рождения!» — гласит лаконичная подпись под общим фото экс-актрисы и королевы, сделанным во время первого общего выхода родственниц в свет летом 2018 года.
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Концепт-арт: Marvel впервые показала наследницу Соколиного глаза

Глава отдела визуальных эффектов Marvel Studios Энди Парк поделился официальным концепт-артом грядущего мини-сериала Disney+ «Соколиный глаз».
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Галкин ответил на слухи о разводе с Пугачевой

Несколько дней назад в Сети заговорили о возможном разводе Аллы Пугачевой и Максима Галкина.
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Фигурное катание

Трусова объяснила, почему ушла из группы Тутберидзе к Плющенко

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Евгений Козин назначен врио главы ГУП «Петербургский метрополитен»

Первый заместитель начальника ГУП «Петербургский метрополитен» Евгений Козин назначен врио главы предприятия.
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Политика

В Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста

Москва, 3 августа 2020, 14:31 — REGNUM Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста, передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа.
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Армия и оружие

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С 1 июля летчики, моряки, разведчики и ракетчики начали получать специальные надбавки к окладу, заявил на тематическом селекторном совещании министр обороны, генерал армии Сергей Шойгу.
РИА Новости 04:15
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Общество

Туристам в Турции запретили самим брать еду на шведских столах

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В Крыму семилетняя девочка спасла из воды пятилетнего мальчика

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33 задержанных в Минске россиянина направлялись через Стамбул за океан

В эфире телеканала "Россия 1" один из руководителей дипломатической миссии Российской Федерации в Республике Белоруссия Кирилл Плетнев, который встречался с арестованными в Минске 33 гражданами России, заявил, что конечной целью в их поездке являлась одна из стран Латинской Америки.
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Известия 05:16
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Политика

Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта.
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