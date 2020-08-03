Общество
Вести.RuСвыше половины трудовых мигрантов намерены остаться в России
Более половины трудовых мигрантов, работающих в России, или планирующих приезд на заработки, заявили о решимости остаться в России навсегда, – сообщается в исследовании НИУ Высшей школы экономики. Российский рынок труда по-прежнему выглядит лучше остальных соседей по СНГ.
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с чего всё началось
На основании онлайн- и телефонных опросов трудовых мигрантов, находящихся в России и за пределами нашей страны, исследователи выяснили, что пик безработицы трудовых мигрантов пришелся на апрель, когда без работы осталось 33,8% из числа занятых до эпидемии мигрантов (по сравнению с 3% в марте и 28,8% в мае).Ведомостивчера в 17:35
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Общество
Власти Чечни вернули из Москвы более 100 человек за недостойное поведение
Власти Чечни вернули из Москвы в республику более 100 молодых людей, которые недостойно себя вели, сообщает РИА "Новости".
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Ранее Лукашенко высказался про взаимоотношения с Россией. Он считает, что Москва напрасно поменяла братские отношения на партнерские.
Общественная служба новостей 05:30
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В своем Instagram актриса сообщила о начале съемок продолжения ситкома, однако не стала раскрывать тайну выхода картины на экраны.
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Общество
Решение о смягчении правил строительства Nord Stream 2 не обжаловали
В Апелляционный совет по энергетике (Energiklagenævnet) при Министерстве окружающей среды Дании не поступило ни одной жалобы на принятое в начале июля Датским энергетическим агентством (DEA, Danish Energy Agency) решение о смягчении требований к судам, ведущим строительство газопровода «Северный поток-2».
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Хакеры продают данные россиян после голосования по Конституции
Хакеры продают на черных рынках даркнета личные данные участников электронного голосования по поправкам в Конституцию, сообщает "Коммерсантъ".
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РИА Новости 05:19
Политика
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему очевидна попытка организовать "бойню" в центре Минска.
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Украинская топ-модель Дарья Кирилюк пожаловалась, что ее, а также ее парня и друзей избили охранники на пляже в Турции.
РИА Новости вчера в 17:48
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Google представила недорогой смартфон Pixel 4a
Discover24 03:18
Общество
ТАСС сообщил о массовых штрафах за отсутствие масок в московском метро
Московская полиция начала массово штрафовать пассажиров метрополитена за отсутствие медицинских масок, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РБК вчера в 14:38
Кино
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Киноафиша России 03:23
Общество
Жители пяти регионов России получают повышенные дозы облучения радоном
Роспотребнадзор назвал регионы России, жители которых получают повышенные средние дозы радона природными источниками.
Коммерсантъ 05:01
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Комсомольская правда вчера в 16:30
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Блогер обнаружил, что ЧАЭС в Microsoft Flight Simulator изображена неверно
ИА Красная Весна 05:27
Общество
В России вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров
В России с 4 августа вступил в силу новый стандарт для номеров автомобилей и мотоциклов.
Ведомости 02:15
Политика
Лукашенко призвал своих оппонентов по выборам «не путаться под ногами»
Минск, 4 августа 2020, 13:31 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал своих оппонентов по президентской гонке не «путать под ногами» и не мешать спасать страну.
REGNUM 06:31
Шоу-бизнес
Королева Елизавета II публично поздравила Меган Маркл с 39-летием
«Поздравляю герцогиню Сассексую с днем рождения!» — гласит лаконичная подпись под общим фото экс-актрисы и королевы, сделанным во время первого общего выхода родственниц в свет летом 2018 года.
Woman.ru 04:07
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Глава отдела визуальных эффектов Marvel Studios Энди Парк поделился официальным концепт-артом грядущего мини-сериала Disney+ «Соколиный глаз».
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Галкин ответил на слухи о разводе с Пугачевой
Несколько дней назад в Сети заговорили о возможном разводе Аллы Пугачевой и Максима Галкина.
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Первый заместитель начальника ГУП «Петербургский метрополитен» Евгений Козин назначен врио главы предприятия.
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Москва, 3 августа 2020, 14:31 — REGNUM Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста, передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа.
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С 1 июля летчики, моряки, разведчики и ракетчики начали получать специальные надбавки к окладу, заявил на тематическом селекторном совещании министр обороны, генерал армии Сергей Шойгу.
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«Пятилетний мальчик Арсений из Когалыма (Ханты-Мансийский АО) катался на самокате и упал в бассейн, семилетняя девочка Дарья из города-героя Тула ни секунды не раздумывая, как была в платье - бросилась в бассейн и спасла жизнь не умеющему плавать мальчишке», - рассказал Александр Кирьяков.
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Политика
33 задержанных в Минске россиянина направлялись через Стамбул за океан
В эфире телеканала "Россия 1" один из руководителей дипломатической миссии Российской Федерации в Республике Белоруссия Кирилл Плетнев, который встречался с арестованными в Минске 33 гражданами России, заявил, что конечной целью в их поездке являлась одна из стран Латинской Америки.
Комсомольская правда вчера в 07:53
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Опубликовано видео нападения на замдиректора хлебозавода в Подмосковье
Нападение на замдиректора хлебозавода Ивантеевки Светлану Войнову в подмосковном Пушкине попало на видео.
Известия 05:16
Политика
Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта.
РБК вчера в 12:59