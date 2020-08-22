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Московский Комсомолец
Московский Комсомолец

Свыше трети россиян пожелали получать зарплату в валюте

Более трети (37%) трудоустроенных россиян хотели бы, чтобы зарплата выдавалась им в зарубежной валюте, или, по крайней мере, чтобы она была привязана к курсу доллара или евро. Об этом свидетельствуют результаты свежего опроса, проведенного популярным порталом по поиску работы.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Опрос: почти 40% россиян не хотят, чтобы их зарплата зависела от курса иностранной валюты

По данным исследования, всего у 1% работников в России зарплата зависит от иностранной валюты. В то же время 37% хотели бы, чтобы выплаты были привязаны к курсу доллара или евро. Желающих закрепить заработок в валюте среди мужчин больше, чем среди женщин: 46% против 26%.
ТАССвчера в 22:01
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

Свыше трети россиян пожелали получать зарплату в валюте

Московский Комсомолец09:33
Комсомольская правда

Экономист оценил перевод зарплаты россиян в доллары

Комсомольская правда00:24
Мойка78

Почти 40% россиян не хотят, чтобы их зарплата зависела от курса иностранной валюты

Мойка78вчера в 22:44
Национальная служба новостей

Экономист назвал фантастикой привязку зарплат к доллару

Национальная служба новостейвчера в 12:06
REGNUM

Более трети жителей РФ хотят получать зарплату по курсам валют

REGNUMвчера в 05:18
Lenta.ru

Оценена перспектива выдачи зарплат россиянам в долларах

Lenta.ru22:57
ТАСС

Опрос: почти 40% россиян не хотят, чтобы их зарплата зависела от курса иностранной валюты

ТАССвчера в 22:01

Минздрав сообщил об алкоголе и кофеине в анализах Навального

Анализы Алексея Навального показали содержание алкоголя и кофеина в моче, при этом оксибутираты, барбитураты, стрихнин, судорожные или синтетические яды не обнаружены, заявили в Минздраве Омской области.
RT на русском10:06
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В Хабаровске начался седьмой субботний митинг в поддержку Фургала

В Хабаровске вновь прошла не согласованная с властями акция в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах, сообщил портал dvhab.ru.
РБК22:45
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США отказались от запрошенного Россией заседания СБ ООН по Ирану

Инициатива со стороны Москвы была связана с заявлением Соединенных Штатов о восстановлении санкций в отношении Ирана, сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Газета.Ruвчера в 06:06
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