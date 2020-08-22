Свыше трети россиян пожелали получать зарплату в валюте
Более трети (37%) трудоустроенных россиян хотели бы, чтобы зарплата выдавалась им в зарубежной валюте, или, по крайней мере, чтобы она была привязана к курсу доллара или евро. Об этом свидетельствуют результаты свежего опроса, проведенного популярным порталом по поиску работы.В источнике
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