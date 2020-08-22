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Московский Комсомолец
Московский Комсомолец

Свыше трети россиян пожелали получать зарплату в валюте

Более трети (37%) трудоустроенных россиян хотели бы, чтобы зарплата выдавалась им в зарубежной валюте, или, по крайней мере, чтобы она была привязана к курсу доллара или евро. Об этом свидетельствуют результаты свежего опроса, проведенного популярным порталом по поиску работы.В источнике
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Московский Комсомолец

Свыше трети россиян пожелали получать зарплату в валюте

Московский Комсомолецвчера в 09:33
REGNUM

Более трети жителей РФ хотят получать зарплату по курсам валют

REGNUM21 августа в 05:18
Lenta.ru

Оценена перспектива выдачи зарплат россиянам в долларах

Lenta.ruвчера в 22:57
Национальная служба новостей

Экономист назвал фантастикой привязку зарплат к доллару

Национальная служба новостей21 августа в 12:06
Комсомольская правда

Экономист оценил перевод зарплаты россиян в доллары

Комсомольская правдавчера в 00:24
Мойка78

Почти 40% россиян не хотят, чтобы их зарплата зависела от курса иностранной валюты

Мойка7820 августа в 22:44
ТАСС

Опрос: почти 40% россиян не хотят, чтобы их зарплата зависела от курса иностранной валюты

ТАСС20 августа в 22:01

Зеленский посоветовал Лукашенко провести повторные выборы в Белоруссии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на месте белорусского лидера Александра Лукашенко провел бы в короткие сроки повторные президентские выборы, чтобы решить вопрос с протестами в республике.
Зеленский посоветовал Лукашенко провести повторные выборы в Белоруссии
Известия20:20
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Александр Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде

Оценки экспертов Поветкин очень жестким нокаутом наказал временного чемпиона мира WBC по боксу в тяжелом весе британца Диллиана Уайта, слишком рано уверовавшего в победу, сокрушительный удар россиянина был похож на выстрел, заявил РИА Новости бывший чемпион мира WBC Григорий Дрозд.
РИА Новости19:28

Жорин оценил отказ Ефремова от адвоката

Искать логику в действиях адвокатов на процессе по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова не стоит, заявил адвокат Сергей Жорин, комментируя отказ артиста от услуг своего защитника Эльмана Пашаева.
Известия19:53

Реаниматолог Навального рассказал, как всё было в Омске

Свою точку зрения на события, сопровождавшие 36 часов борьбы за жизнь российского несистемного оппозиционера Алексея Навального, опубликовал заведующий отделением анестезиологии–реанимации № 1 Пироговского центра Борис Теплых 22 августа на своей странице в Facebook.
ИА Красная Веснавчера в 08:08
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Уполномоченный приняла участие в обсуждении проблем редких заболеваний

19 августа Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семёнова приняла участие в расширенном заседании Комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики под председательством Андрея Голубева.
Уполномоченный по правам человека в Московской области21 августа в 02:48