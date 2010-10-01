Футбол
ЧемпионатСычёв: намеренно не говорил об окончании карьеры
Честно – не знаю, что должно произойти, чтобы я смог убить в себе футболиста. Я намеренно не говорил о конце карьеры, хотя вопросов на эту тему было очень много, и часто с провокацией.
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 14:21, Вашингтон
Политика
Российскую делегацию не пустили на сессию Генассамблеи ООН
Российским политикам в последний момент не дали визы Десять членов российской делегации, которая собиралась участвовать в ежегодной сессии Генассамблеи ООН, не получили американские визы.
Lenta.ru 05:26
Здоровье
Девочка с четырьмя руками и тремя ногами родилась в Индии
Врачи планируют удалить ребенку лишние конечности Ребенок с четырьмя руками и тремя ногами родился в индийском штате Раджастан, сообщает РИА "Новости".
АМИТЕЛ 22 сентября в 23:46
Политика
Госдепартамент США сформулировал мирный способ вернуть Крым Украине
Украина сможет вернуть Крым и самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики, если станет успешным государством.
News.ru 07:00
Общество
Пилот аварийно севшего А321 отказался переезжать в подаренную квартиру
Семья командира экипажа аварийно севшего в Подмосковье А321 "Уральских авиалиний" Дамира Юсупова не будет переезжать в подаренную губернатором Свердловской области квартиру, сообщает издание URA.RU.
РИА Новости вчера в 08:23
Политика
Верховный суд Великобритании признал решение Джонсона незаконным
Верховный суд Великобритании принял уникальное решение, возложив вину за остановку работы парламента на премьер-министра Бориса Джонсона, передает BBC.
BFM.ru 06:49
Общество
В Канаде на видео попали дерущиеся на шоссе медведи
В канадской провинции Британская Колумбия в объектив попали два медведя гризли, которые решили выяснить отношения прямо на шоссе, предает телеканал NDTV.
МИР 24 вчера в 15:30
Политика
Трамп поставил ультиматум по помощи Украине
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не будет выделять деньги Украине пока европейские страны не выполнят его условия, передает Reuters.
Газета.Ru 09:52
Политика
В ФРГ возмущены выдачей виз жителям Донбасса с российскими паспортами
Немецкий депутат от Свободной демократической партии Рената Альт возмутилась тем, что власти ставят визы в российских паспортах, полученных жителями Донбасса, пишет Bild.
RT на русском 11:21
Путешествия
Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село
Для китайских туристов, которые планируют организованно посещать музей-заповедник "Царское село", может быть ограничен.
Российская газета 12:08
Наука
Короткий шаг может быть признаком эректильной дисфункции
Результаты измерений показали, что у мужчин с коротким относительно роста шагом на 40% выше риск развития дисфункции половой системы.
Naked Science вчера в 08:59
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая вернулась в Россию из-за финансовых проблем
News.ru вчера в 08:20
Культура
Минкульт назвал ошибкой «Культурный норматив» с хитами Beatles и Queen
Ранее на сайте Минкультуры появился список песен популярных российских и зарубежных исполнителей – Владимира Высоцкого, Виктора Цоя, групп «Машина времени», The Beatles, Nirvana, ABBA, Queen и других – которые Минкульт предлагает для ознакомления школьникам в рамках программы «Культурный норматив».
Культуромания 12:15
Энергетика
Новак объяснил суть предложения РФ по мировой «Газпрома» и «Нафтогаза»
Новак отметил, что суть соглашения "Газпрома" и "Нафтогаза" состоит из взаимного отсутствия финансовых претензии.
Газета.Ru 13:00
Общество
Пресс-секретарь Медведева прокомментировал письмо от актеров
Пресс-секретарь премьер-министра Дмитрия Медведева Олег Осипов сообщил РБК, что письмо актеров с просьбой освободить участников «московского дела» поступило в аппарат премьера.
РБК 12:02
Футбол
По версии ФИФА Лионель Месси признан лучшим футболистом года
В понедельник вечером, 23 сентября, все поклонники футбола с большим замиранием сердца ожидали новость, кого же назовут лучшим в мире футболистом по версии ФИФА.
В городе R 00:17
Общество
Магазин IKEA отказался от напоминающей о холокосте рекламе
Магазин товаров для дома IKEA заявил о прекращении рекламной кампании со слоганом «Каждому свое», который у некоторых людей вызвал ассоциации с нацистами.
Lenta.ru 12:23
Общество
Меган Маркл нарушила королевский протокол во время турне
Меган Маркл и принц Гарри обрадовали фанатов из ЮАР, когда встретились с местными жителями в Кейптауне 23 сентября, в первый день своего королевского тура.
Газета.Ru 11:21
Наука
Кошки оказались сильно привязаны к хозяевам, даже больше, чем собаки
Научными сотрудниками при Университете из штата Орегон (США) под руководством Кристин Витале выяснено, что котята в аналогичной степени способны привязываться к своим хозяевам, так же, как и собаки.
Ugpressa.ru 05:41
Происшествия
В Кирове предотвратили массовое убийство в школе
Детский омбудсмен в регионе Владимир Шабардин рассказал РИА Новости, что у подростка был конфликт с другими детьми, а о его намерениях стало известно благодаря соцсетям.
РИА Новости 05:21
Экономика
Внедрение эскроу-счетов идёт не без проблем — Набиуллина
Процесс внедрения эскроу-счетов идет непросто, не без проблем.
REGNUM 08:28
Футбол
Клопп: Я похож на серийного убийцу, когда кричу
Немецкий футбольный тренер, наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением по поводу своей излишней эмоциональности во время матчей.
Нева Спорт 13:18
Экономика
Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих
Первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко подтвердила, что с 2020 года в России начнется масштабная реформа в сфере государственного управления.
Газета.Ru вчера в 08:51
Экономика
Представители Москвы рассказали о «российском сэндвиче» в деле ЮКОСа
Представитель России на процессе в Гааге по делу ЮКОСа рассказал об одной из схем, которую руководство компании использовало для отмывания денег.
РИА Новости 05:09
Транспорт
По Крымскому мосту проехал тестовый поезд
После завершения укладки рельсов на Крымском мосту начался монтаж систем автоматического контроля и управления движением поездов, который должен завершиться к концу октября.
Российская газета 07:57
Происшествия
Суд рассмотрит ходатайство об УДО друга Кокорина и Мамаева в колонии
Клинцовский городской суд Брянской области рассмотрит ходатайство об условно-досрочном освобождении Александра Протасовицкого, осужденного вместе с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым за драки, в ходе выездного заседания в исправительной колонии, сообщили РИА Новости в суде.
РИА Новости вчера в 08:25