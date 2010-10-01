Футбол

ЧемпионатЧемпионатСычёв: намеренно не говорил об окончании карьеры

Честно – не знаю, что должно произойти, чтобы я смог убить в себе футболиста. Я намеренно не говорил о конце карьеры, хотя вопросов на эту тему было очень много, и часто с провокацией.
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Дмитрий Сычёв возобновил карьеру и перешёл в «Пюник», интервью, фото, видео

Чемпионат10:00

Футболист Сычев рассказал, зачем подписал контракт с «Пюником»

Pravda.Ru07:56

Сычёв рассказал, почему возобновил карьеру в «Пюнике»

Sport.ru07:14
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