Честно – не знаю, что должно произойти, чтобы я смог убить в себе футболиста. Я намеренно не говорил о конце карьеры, хотя вопросов на эту тему было очень много, и часто с провокацией.

Сычёв: намеренно не говорил об окончании карьеры

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