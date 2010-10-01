Бывший форвард "Спартака" и "Локомотива" Дмитрий Сычёв рассказал, что ещё не готов завершить карьеру. Ранее стало известно, что нападающий подписал контракт с армянским клубом "Пюник" .

Сычёв рассказал, почему возобновил карьеру в «Пюнике»

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