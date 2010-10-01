Футбол
Sport.ruСычёв рассказал, почему возобновил карьеру в «Пюнике»
Бывший форвард "Спартака" и "Локомотива" Дмитрий Сычёв рассказал, что ещё не готов завершить карьеру. Ранее стало известно, что нападающий подписал контракт с армянским клубом "Пюник" .
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Кино
Финальный сезон «Игры престолов» получил премию «Эмми»
RuNews24.ru вчера в 04:13
Общество
Британский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации
Совет директоров британского туроператора Thomas Cook пришел к выводу о необходимости объявить "о принудительной ликвидации компании с немедленным вступлением решения в силу", сообщает The Mirror.
Интерфакс 22 сентября в 23:20
Шоу-бизнес
Елена Малышева: зря Заворотнюк лечилась за границей
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Глава Нацполиции Украины подал в отставку
Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев сообщил, что подал в отставку. Об этом информирует «Громадське».
RT на русском 10:06
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Появилось видео первого пуска ракеты Х-35 с корабля «Смерч»
Министерство обороны РФ обнародовало видеозапись первого пуска ракеты Х-35 "Уран" с малого ракетного корабля "Смерч".
Российская газета 05:58
Происшествия
Назван мотив готовившего нападение на школу кировского школьника
В Кировской области подросток готовил массовое убийство в школе из-за проблем с другими учениками, сообщил уполномоченный по правам ребенка в регионе Владимир Шабардин.
Взгляд.ру 07:05
Происшествия
В Подмосковье грузовик врезался в пешеходный мост
В Люберецком районе Подмосковья грузовик Scania врезался в пешеходный мост.
РИА Новости 09:20
Политика
Песков прокомментировал свои слова о расстреле за брошенный стаканчик
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал свое высказывание о том, что в Соединенных Штатах Америки за брошенный в полицейского стаканчик человеку выстрелили бы в голову.
Газета.Ru 08:28
Культура
«Национальная Медиа Группа» запускает сервис more.tv
Медиахолдинг "Национальная Медиа Группа" запускает онлайн-сервис more.tv. Об этом рассказали в пресс-службе компании.
РЕН ТВ вчера в 16:06
Политика
Зеленский не попал в список лидеров, выступающих на ГА ООН
Глава украинского государства Владимир Зеленский не включен в список мировых лидеров, выступающих на Генеральной ассамблее ООН.
Политика Сегодня 09:58
Происшествия
Сергей Гармаш экстренно госпитализирован
Газета.Ru 04:53
Общество
«Точки роста» открываются в сельских школах Томской области
В школах 17 районов Томской области 24 сентября одновременно откроются 29 центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».
Известия вчера в 02:10
Общество
Милонова возмутил новый слоган IKEA
Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал рекламный слоган одного из российских магазинов IKEA "Каждому свое", призвав компанию отказаться от его использования, сообщает Агентство городских новостей "Москва".
РИА Новости 07:24
Происшествия
Обвиняемый в краже картины Куинджи объяснил свои действия
RT на русском 09:48
Транспорт
По Крымскому мосту проехал тестовый поезд
По Крымскому мосту проехал дизель-вагон и мотриса с руководителями нескольких федеральных российских СМИ, которым показали готовящееся к вводу в эксплуатацию сооружение.
Российская газета 07:57
Политика
Жителям Донбасса с российскими паспортами дали визы в Германию
Жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) получают визы в Германию в свои новые российские паспорта.
Lenta.ru 09:06
Политика
Сенцов захотел пожать руку Путину
Напомним, Сенцов был освобождён и передан Украине в рамках обмена заключёнными между Москвой и Киевом 7 сентября.
DixiNews 06:04
Экономика
Медведев рассказал о будущем «Почты России» после реорганизации
После реорганизации в акционерное общество "Почта России" должна превратиться в самодостаточное предприятие с сохранением своей социальной функции, считает премьер-министр Дмитрий Медведев.
Российская газета 09:10
Происшествия
Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ
В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".
Газета.Ru вчера в 05:16
Культура
Во Франции женщина обнаружила шедевр Ренессанса над кухонной плитой
Реальное время 08:48
Кино
Лидером российского проката стал фильм «Тайна печати дракона»
Ранее iReactor сообщал, что Джеки Чан принес свои извинения российским фанатам за то, что не смог приехать в Москву на премьеру российско-китайского фильма «Тайна печати дракона».
iReactor 22 сентября в 19:46
Политика
Трамп выдвинул Европе ультиматум по оказанию помощи Украине
Президент США Дональд Трамп сообщил журналистам, что будет блокировать выделение помощи Украине до тех пор, пока свою лепту не начнут вносить Европа и другие страны.
РИА Новости 10:30
Политика
В Крыму назвали условия для введения морской границы с Украиной
Накануне украинское госучреждение «Госгидрография» предложило начать переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией.
Известия 07:34
Политика
Госдума приняла закон, дающий полиции право объявлять предостережения
Законопроектом предлагается внести в статью 13 ФЗ "О полиции" изменение, предусматривающее наделение полиции правом объявлять обязательное для исполнения предостережение о недопустимости действий, создающих условия для преступлений и административных правонарушений, отнесённых законодательством РФ к подведомственности полиции, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения.
РИА Новости 06:21
Общество
Синоптик прогнозирует возвращение двадцатиградусного тепла в Москву
RT на русском 06:43
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Представлены беспроводные наушники Xiaomi Air 2
iXBT.com 05:12
Армия и оружие
Sina: С-500 станет самой эффективной системой ПВО в мире
Новые ракетные комплексы системы ПВО С-500 "Прометей" превзойдут аналогичные системы противовоздушной обороны.
Pravda.Ru вчера в 03:28
Кино
Ксения Собчак сыграет в новом сериале Богомолова про маньяка
Главного героя играет Никита Ефремов, в роли следователя снимется Юлия Снигирь.
Говорит Москва вчера в 10:00
Финансы
В ЦБ допустили введение отрицательных ставок по валютным вкладам
Центробанк изучает предложение предоставить банкам возможность устанавливать отрицательные процентные ставки по валютным вкладам.
RT на русском 10:05