Коронавирус

Газета.RuГазета.RuСыгравшая «девушку Бонда» Ольга Куриленко заразилась коронавирусом

Актриса и модель Ольга Куриленко сообщила поклонникам в Instagram о положительных результатах теста на выявление нового типа коронавируса COVID-19. Он отметила, что факт заболевания был установлен неделю назад. С тех пор, по словам актрисы, она сидит в изоляции.
Читать в источнике
Комментировать66

Подробнее о событии

Звезды поддержали зараженную коронавирусом Ольгу Куриленко

РЕН ТВвчера в 22:58

«Будьте осторожны!»: девушка Бонда Ольга Куриленко уже неделю болеет коронавирусом

Телепрограммавчера в 20:30

«Девушка Бонда» Ольга Куриленко заразилась коронавирусом

StarHit.ruвчера в 18:00

Актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом

Коммерсантъвчера в 18:44

Сыгравшая девушку Бонда актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом

РБКвчера в 18:30

Актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом

ТАССвчера в 19:12

Актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом

РИА Новостивчера в 17:44
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 02:19, Ашберн
Экономика

Промпроизводство Китая продемонстрировало худшие показатели за 30 лет

Промышленное производство Китая в январе-феврале обрушилось 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вопреки ожидаемому аналитиками среднему росту на 1,5%, сообщает Reuters.
Коммерсантъ вчера в 23:46
Экономика

Услуги сотовой связи в России могут подорожать на 20%

Тарифы на сотовую связь в России неизбежно подорожают, если власти не выплатят сотовым операторам компенсацию за бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам.
Газета.Ru 01:42
Происшествия

Из Коммунарки сбежала пациентка с коронавирусом

Из больницы в Коммунарке сбежала пациентка, зараженная коронавирусом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 01:25
Экономика

ФРС США понизила ставку почти до нуля на фоне коронавируса

Федеральная резервная служба США (ФРС) понизила порог базовой процентной ставки почти до нуля.
Газета.Ru вчера в 17:33
Общество

«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса

Компания "Яндекс" создала онлайн-карту распространения коронавируса нового типа в России и мире.
ТАСС вчера в 15:12
Общество

На матче РПЛ болельщики вывесили баннер, посвященный Терешковой

Фото: Кадр из трансляции телеканала "Матч Премьер" На матче 22-го тура РПЛ, в котором тульский "Арсенал" принимал казанский "Рубин", был вывешен баннер с обращением в адрес первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой.
Российская газета вчера в 07:34
Политика

Российские юристы, ученые, журналисты и писатели выступили против поправок к Конституции

Российские юристы, ученые, журналисты и писатели написали открытое обращение к депутатам, политикам, общественным деятелям и судьям Конституционного суда, оно опубликовано на сайте «Эха Москвы».
Коммерсантъ 00:57
Политика

Очереди из украинцев образовались на границе с Польшей

Газета.Ru вчера в 23:12
Здоровье

В Кемерово подтвердились два случая коронавируса

Красная весна 14 марта в 05:00
Киберспорт

Valve отменила EPICENTER Major 2020 из-за пандемии коронавируса

Valve отменила четвертую пару рейтинговых турниров сезона Dota Pro Circuit 2019/2020, в которую вошли OGA Dota PIT Minor 2020 и EPICENTER Major 2020.
CyberSport.ru вчера в 17:28
Общество

Экономист Дэвид Стаббс спрогнозировал череду дефолтов в мире

В ближайшее время сразу несколько стран могут объявить дефолт, как это недавно сделал Ливан.
Российская газета 14 марта в 23:53
Общество

Автоматическое начисление пенсий могут начать в России с 2021 года

Министерство труда России готовит законопроект о введении беззаявительного механизма назначения пенсий с 2021 года.
Газета.Ru вчера в 21:49
Происшествия

Жена подговорила любовника коварно убить мужа и попалась

В Сингапуре вынесли приговор мужчине и его любовнице, замышлявшим коварно убить ее мужа.
Lenta.ru 02:04
Экономика

Правительство подготовило план поддержки экономики из-за коронавируса

«Ведомости» ознакомились с проектом антикризисного плана правительства, который чиновники правительства готовят последние несколько дней.
Ведомости вчера в 16:52
Наука

Объем использованных иностранных инвестиций города Санья в 2019 году вырос в 2,5 раза

Объем фактического использования иностранных инвестиций в экономике города-курорта Санья (провинция Хайнань, Южный Китай) по итогам прошлого года вырос на 152%, до $260 млн.
ТАСС 14 марта в 09:09
Общество

В Башкирии из-за коронавируса срочно построят инфекционную больницу

Глава Башкирии Радий Хабиров завил, что власти региона за несколько месяцев построят новую инфекционную больницу на случай неблагоприятного развития эпидемиологической ситуации по коронавирусу.
РИА Новости 01:58
Общество

Психолог объяснил отсутствие паники у россиян из-за коронавируса

Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран, заявил клинический психолог Михаил Хорс, передает Nation News.
Газета.Ru вчера в 01:37
Общество

Из-за коронавируса россияне скупают крупы и консервы

Как сообщает корреспондент МТВ.ОНЛАЙН со ссылкой на ТАСС, на фоне распространения новой опасной инфекции и ослабления курса рубля отмечают увеличение спроса у покупателей и на средства гигиены.
МТВ онлайн вчера в 23:17
Общество

Новые меры повысят защиту москвичей от коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин внес сегодня изменения в Указ, которые вводят более строгие правила поведения для москвичей и их работодателей.
Российская газета 14 марта в 03:10
Авто

В Госдуме призвали АвтоВАЗ не повышать цены на автомобили

На фоне обвала курса рубля компании АвтоВАЗ и Renault рассматривают возможность повысить цены на свои автомобили.
Тарантас Ньюс вчера в 02:59
Наука

Стотысячелетние циклы оледенения связали с «качаниями» оси Земли

Изотопный анализ отложений на стенах пещер в Италии помог геологам доказать, что последние одиннадцать циклов наступления и отступления ледников, которые сменяли друг друга через каждые 100 тысяч лет, были связаны не с климатом, а с периодическими сдвигами в положении оси вращения Земли.
ТАСС Наука 13 марта в 09:26
Армия и оружие

Турция возобновила атаки в Идлибе вопреки договоренностям с Россией

Турецкая артиллерия нанесла удары по позициям сирийской армии в провинции Идлиб вопреки договоренностям достигнутым с Россией.
Недвижимость.RU вчера в 07:31
Общество

Минпросвещения рекомендует школам перейти на дистанционное обучение

Министерство просвещения рекомендует российским школам, детским садам и учреждениям среднего профессионального и дополнительного образования перейти на дистанционную форму обучения в связи с риском распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 14 марта в 06:44
Транспорт

РЖД отменили поезда на Украину и в Молдавию из-за коронавируса

В воскресенье, 15 марта, стало известно о том, что РЖД отменили поезда на Украину и в Молдавию из-за коронавируса.
Деловое.ТВ вчера в 05:50
Фигурное катание

Фигуристка из Ижевска Алина Загитова предстанет в образе Эсмеральды

Алина Загитова предстанет в образе Эсмеральды из мюзикла Notre Dame de Paris* на ледовом шоу Россия, вперед (6+) 29 марта.
Izhlife вчера в 02:13
Интернет

Названы способы обеспечить IT-безопасность при работе из дома

Еще специалисты советуют обязательно ввести двухфакторную аутентификацию, а самим сотрудникам нужно сменить пароль для роутера.
Astera 02:01
Музыка

«Болото с жабами»: Фадеев — о скандале со своими артистами

Знаменитый продюсер Максим Фадеев в эксклюзивном интервью программе НТВ «Новые русские сенсации» объяснил, зачем осенью прошлого года расторг контракты со всеми своими артистами.
НТВ вчера в 05:00
Хоккей

«Барыс» откажется от участия в плей-офф КХЛ

Как стало известно «Чемпионату», казахстанский «Барыс» откажется от участия в плей-офф Континентальной хоккейной лиги из-за коронавируса.
Чемпионат 02:02
Политика

Мишустин сформировал координационный совет по борьбе с коронавирусом

Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин сформировал координационный совет по противодействию коронавирусу COVID-19 и лично стал у его руля.
ФАН 14 марта в 15:21
Политика

Казахстан ограничит въезд и выезд на время режима ЧП

На время действия режима чрезвычайного положения в Казахстане, который введён из-за пандемии коронавируса, ограничат въезд и выезд из страны.
RT на русском вчера в 05:58
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ольга Куриленко
Французская актриса
Украинская и французская актриса кино и телевидения, модель.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное