Коронавирус
Газета.RuСыгравшая «девушку Бонда» Ольга Куриленко заразилась коронавирусом
Актриса и модель Ольга Куриленко сообщила поклонникам в Instagram о положительных результатах теста на выявление нового типа коронавируса COVID-19. Он отметила, что факт заболевания был установлен неделю назад. С тех пор, по словам актрисы, она сидит в изоляции.
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«Будьте осторожны!»: девушка Бонда Ольга Куриленко уже неделю болеет коронавирусом
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На время действия режима чрезвычайного положения в Казахстане, который введён из-за пандемии коронавируса, ограничат въезд и выезд из страны.