Коронавирус
ВедомостиСыгравшая девушку Бонда Ольга Куриленко заразилась коронавирусом
Сыгравшая девушку Джеймса Бонда в фильме «Квант милосердия» актриса и модель Ольга Куриленко заболела коронавирусной инфекцией. Об этом она сообщила в своем Instagram. Актриса из Украины рассказала, что уже неделю находится на лечении от коронавирусной инфекции.
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«Будьте осторожны!»: девушка Бонда Ольга Куриленко уже неделю болеет коронавирусом
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