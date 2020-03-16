Коронавирус

ВедомостиВедомостиСыгравшая девушку Бонда Ольга Куриленко заразилась коронавирусом

Сыгравшая девушку Джеймса Бонда в фильме «Квант милосердия» актриса и модель Ольга Куриленко заболела коронавирусной инфекцией. Об этом она сообщила в своем Instagram. Актриса из Украины рассказала, что уже неделю находится на лечении от коронавирусной инфекции.
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Голливудская актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом

РЕН ТВвчера в 16:50

«Будьте осторожны!»: девушка Бонда Ольга Куриленко уже неделю болеет коронавирусом

Телепрограммавчера в 20:30

Актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом

ТАССвчера в 19:12

Сыгравшая девушку Бонда актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом

РБКвчера в 18:30

«Девушка Бонда» Ольга Куриленко заразилась коронавирусом

StarHit.ruвчера в 18:00

Актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом

РИА Новостивчера в 17:44

Ольга Куриленко заразилась коронавирусом

Газета.Ru02:43
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Зелёное купе стилизовано под классический Porsche 911 поколения 964 образца 1989-1994 годов, однако это как раз тот случай, когда внешность обманчива: монокок суперкара и все кузовные панели сделаны из углеродного волокна.
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