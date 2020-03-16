Сыгравшая девушку Джеймса Бонда в фильме «Квант милосердия» актриса и модель Ольга Куриленко заболела коронавирусной инфекцией. Об этом она сообщила в своем Instagram. Актриса из Украины рассказала, что уже неделю находится на лечении от коронавирусной инфекции.

Политика Россия закрывает границу с Белоруссией Как напомнил Мишустин, было ограничено авиасообщение со странами Евросоюза, приостановлен въезд иностранцев через границу с Польшей, Норвегией, отменено железнодорожное сообщение с Латвией, Молдавией, Украиной.

Экономика Промпроизводство Китая продемонстрировало худшие показатели за 30 лет Промышленное производство Китая в январе-феврале обрушилось на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вопреки ожидаемому аналитиками среднему росту на 1,5%, сообщает Reuters.

Армия и оружие Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма Корабли НАТО, приближающиеся к российским морским границам в Черном море в районе Крыма, практически не имеют возможности вести разведку из-за противодействия береговых средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), объяснил РИА "Новости" источник в силовых структурах региона.

Финансы Курс доллара превысил отметку в 74 рубля Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос на 2,06% к уровню закрытия предыдущих торгов, до 74,09 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки.

Интернет Microsoft создала карту с обновляющейся информацией о коронавирусе Компания создала интерактивную карту на основе поисковой системы Bing, которая позволяет узнать самую актуальную информацию о распространении заболевания.

Происшествия Из больницы в Коммунарке сбежала пациентка с подозрением на COVID-19 Больница в московской Коммунарке начала сотрудничать с полицией после того, как пациентка с подозрением на коронавирус сбежала из стационара, сообщил главврач медицинского учреждения Денис Проценко на Facebook.

Здоровье Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.

Авто АвтоВАЗ выпустит обновленный Lada Largus Cross Первые экземпляры обновленного Largus Cross сходят с линии ПАП B0 (производство автомобилей на платформе B0) главного конвейера АвтоВАЗа.

Общество Американский экономист предсказал череду дефолтов в мире В интервью украинскому порталу «Зеркало недели» аналитик J.P. Morgan подчеркнул, что сегодня штрафы за невыполнение обязательств перед кредиторами значительно уменьшились, а рынки через несколько лет снова открывают двери для дефолтных государств.

Авто Новый суперкар замаскировали под старый Porsche Зелёное купе стилизовано под классический Porsche 911 поколения 964 образца 1989-1994 годов, однако это как раз тот случай, когда внешность обманчива: монокок суперкара и все кузовные панели сделаны из углеродного волокна.

Общество Мишустин отменил ограничения логистики для транспорта торговых сетей Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отменил ограничения для транспорта, обеспечивающего поставки в торговые сети российских городов с 17 марта из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2.

Технологии В WhatsApp появилась функция удаления сообщений В популярном мессенджере WhatsApp появилась возможность настроить автоматическое удаление сообщений в любых беседах.