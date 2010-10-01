Здоровье

Pro Город СыктывкарPro Город СыктывкарСыктывкарский нарколог: «Женщины быстрее становятся алкоголиками»

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Медицинский психолог Елена Трухина рассказала, почему женщины становятся алкоголиками: Не зря гласит народная мудрость: "Муж пьет - полдома горит, жена пьет - весь дом горит".
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Сыктывкарский нарколог: «Женщины быстрее становятся алкоголиками»

Pro Город Сыктывкар19 июня в 06:13

Как группа крови связана с алкоголизмом?

Аргументы и Факты18 июня в 05:47
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Общество

В Сети сообщили о смерти блогера Насти Тропицель

Известия 10:54
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Происшествия

Найден второй погибший при взрыве газа в жилом доме в Киеве

Тело второго погибшего найдено после взрыва газа в многоэтажном жилом доме в Киеве.
Lenta.ru 05:52
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Политика

На Украине обнаружили тайник бандеровцев 70-летней давности

Львов, Украина, 21 июня 2020, 11:16 — REGNUM Тайник, в котором находились документы «Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии» (ОУН-УПА — организация, деятельность которой запрещена в РФ) 70-летней давности, обнаружили на территории Львовской области Украины.
REGNUM 04:16
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Армия и оружие

На Украине заявили о возможности удара новой ракетой по Новороссийску

«Теоретически дистанция поражения ракет комплекса позволяет ему дотянуться до целей вокруг оккупированного Крыма, а с побережья Азовского моря — до кораблей в районе порта Новороссийск», — говорит эксперт.
РБК вчера в 23:33
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Футбол

«Локомотив» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ

Коммерсантъ 12:41
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Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына

РИА Новости 07:40
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Общество

Путин наградил медиков за вклад в борьбу с коронавирусом

В день медицинского работника пяти россиянам присвоены звания Героев Труда — соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Вести.Ru 03:39
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Армия и оружие

Как Россия стала лидером в разработке снайперского оружия

Один из самых известных российских оружейников в сфере высокоточных винтовок Вячеслав Евгеньевич Лобаев заявил, что его компания Lobaev Arms в очень скором времени покажет миру новую снайперскую оружейную систему «пуля – патрон – оружие», которая сможет поражать мишень на предельной дальности в семь тысяч метров.
Взгляд.ру 11:45
Происшествия

Активиста Петра Верзилова задержали в Москве

Участник арт-проекта «Война» Петр Верзилов задержан в Москве. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ в воскресенье, 21 июня.
Известия 07:48
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Культура

Федор Добронравов уволился из Театра сатиры

Газета.Ru вчера в 13:10
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Футбол

РФС и РПЛ сделали заявление по ситуации с чемпионатом

РФС, РПЛ и клубы заявляют о готовности обеспечить безопасность в ходе оставшихся матчей сезона, который был возобновлен 19 июня после паузы из-за коронавируса.
BFM.ru 12:48
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Происшествия

Умер мужчина, устроивший стрельбу по полицейским в Москве

Мужчина, открывший огонь по двум полицейским на Ленинском проспекте в Москве, умер в больнице.
ТАСС 10:06
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Политика

Путин допустил, что будет баллотироваться на новый президентский срок

Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если соответствующая поправка в Конституцию страны будет принята.
Известия 12:31
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Армия и оружие

Минобороны рассекретило архивные документы о первых днях ВОВ

Архивные документы свидетельствуют о том, что, несмотря на тяжелейшее положение, на отдельных участках фронта Красной армии удавалось не только наносить урон противнику, но и одерживать первые победы, а также отбрасывать наступающих обратно за государственную границу СССР, отметили в Минобороны.
РБК 18 июня в 18:49
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Политика

Премьер Японии намерен провести референдум по конституции

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен провести референдум по пересмотру конституции, пока действуют его полномочия, срок которых истекает в сентябре 2021 года.
BFM.ru 08:00
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Здоровье

Найден простой продукт, спасающий от смертельной гипертонии

Специалисты заявляют, что речь идет о простом йогурте, передает Express.
Профиль 03:53
Общество

Глава Калуги заступился за девушек, станцевавших у мемориала Победы

РИА Новости 11:17
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Общество

Работающим пенсионерам продлят больничные

Работающие пенсионеры, которые продолжают соблюдать режим самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса, смогут продлить электронные больничные.
RT на русском вчера в 17:16
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Происшествия

Экспертиза признала Михаила Ефремова вменяемым

Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков.
РИА Новости вчера в 05:23
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Политика

Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»

У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК вчера в 02:38
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Общество

В США заменят название эскимо из-за толерантности

Американский производитель мороженого решил отказаться от названия «эскимо».
BFM.ru вчера в 03:25
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Общество

«Мосводосток» назвал причину подтопления Варшавского шоссе

Ведомости 11:20
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Общество

Россияне поделились в соцсетях снимками солнечного затмения

Отмечается, что на территории России видны частные фазы этого затмения (в основном от 0,1 до 0,4). А наибольшая фаза солнечного затмения, видимая россиянами, оценивается в 0,45.
Российская газета 07:37
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Армия и оружие

Президент Египта заявил о готовности к военному вторжению в Ливию

По словам Фаттаха ас-Сиси, Египет намерен вооружать и тренировать ливийские племена, оказывать им военную поддержку, если те попросят.
RuNews24.ru 03:21
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Единоборства

Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC

REGNUM 00:54
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Общество

Путин предложил сохранить дополнительные выплаты медикам

Владимир Путин призвал сохранить дополнительные выплаты для медиков, борющихся с коронавирусом, до конца лета.
RT на русском вчера в 10:49
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Космос

На карту нанесли одну пятую часть океанского дна Земли

Ученые-исследователи в рамках проекта Nippon Foundation-GEBCO Seabed 2030 нанесли на карту одну пятую часть океанского дна планеты Земля, сообщает Газета.ru.
РИАМО 12:34
Технологии

Microsoft внезапно обновила Windows 7

Обновление вышло несмотря на то, что компания прекратила официальную поддержку этой операционной системы еще в начале текущего года.
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Происшествия

Российские подростки избили беременную женщину за пение под гитару

Lenta.ru 06:30
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Жители Чувашии простились с экс-главой республики Михаилом Игнатьевым

ТАСС 08:42
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