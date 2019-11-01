Сын Андрея Аршавина Арсений стал игроком недели в московском отделении академии «Барселоны». 6-летний спортсмен, выступающий за команду «Месси», попал в число лучших игроков недели.

Сын Аршавина стал игроком недели в академии «Барселоны» в Москве

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