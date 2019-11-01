Футбол
Матч ТВСын Аршавина стал игроком недели в академии «Барселоны» в Москве
Сын Андрея Аршавина Арсений стал игроком недели в московском отделении академии «Барселоны». 6-летний спортсмен, выступающий за команду «Месси», попал в число лучших игроков недели.
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 04:24, Ашберн
Политика
«Нафтогаз» не отказывается от претензий к «Газпрому»
Кроме того, обсуждение транзитного контракта должно быть увязано с вопросом возобновления прямых поставок газа на Украину (не покупает российский газ напрямую с 2015 г. – «Ведомости») и формированием конкурентных тарифов на транзит, подчеркивала российская сторона.
Ведомости вчера в 11:03
Происшествия
Дочь и зятя известного оренбургского священника оставили в СИЗО
Добавим, 25 сентября суд заключил дочь и зятя священника под стражу на месяц и 19 дней.
REGNUM вчера в 01:45
Общество
Российский ВМФ может получить на вооружение новые «стелс-корветы»
Российский военно-морской форт в будущем может получить на вооружение корветы с корпусом из радиопоглощающих композитных материалов.
Военное обозрение 02:35
Общество
Путин поздравил композитора Александру Пахмутову с 90-летием
Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку СССР и композитора Александру Пахмутову с 90-летием.
RT на русском 03:13
Политика
Новые власти Армении настроены укреплять отношения с Россией, заявил Лавров
Новые власти Армении во главе с премьер-министром страны Николом Пашиняном продемонстрировали настрой на укрепление российско-армянских отношений, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью армянскому информагентству "Медиамакс".
РИА Новости 04:03
Общество
Игоря Верника госпитализировали
Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».
Lenta.ru вчера в 13:39
Политика
Президент Сирии обвинил Европу в поддержке террористов
Президент Сирии Башар Асад в интервью телеканалу RT обвинил Европу в поддержке террористов и страхе перед беженцами, назвав такую позицию лицемерной.
РИА Новости 03:24
Происшествия
СК нашел тайник после обыска по делу об убийстве экс-мэра Киселевска
Следователи в Кемеровской области в рамках расследования убийства бывшего мэра города Киселевска Сергея Лаврентьева обнаружили тайник с оружием, золотом и боеприпасами.
Известия 02:05
Здоровье
Названы 9 противораковых принципов, чтобы снизить риск онкологии
Как сообщает ToDay News Ufa, есть 9 простых принципов, соблюдение которых поможет избежать онкологии: Держать вес в норме.
ToDay News Ufa 02:21
Политика
Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить «язык силы»
Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европейский союз "учиться говорить на языке силы".
РИА Новости вчера в 14:33
Технологии
Google обновляет интерфейс YouTube
Обновлённый интерфейс YouTube для десктопов и мобильных устройств на базе Android и iOS уже доступен всем пользователям.
3DNews вчера в 06:44
Политика
Цемах решился дать показания по делу MH17 голландским следователям
Как заявил ТАСС адвокат Владимир Цемаха Анатолий Кучерена, его подзащитный готов дать показания по делу разбившегося в Донецкой области в июле 2014 года рейса МН17.
Военное дело 07 ноября в 10:45
Общество
Роспотребнадзор рассказал об опасности кухонных губок
Кухонная губка для мытья посуды может содержать более 350 видов бактерий, вызывающих различные опасные инфекционные заболевания.
Известия 00:15
Политика
Бундестаг заткнул «Северный поток-2» в угоду Киеву
В ночь на 8 ноября Бундестаг не принял закон, по которому газопровод «Северный поток-2» мог быть защищен от ужесточенных правил газовой директивы ЕС.
Свободная Пресса вчера в 05:36
Армия и оружие
Госдеп не получал указаний от Трампа о нефтяных месторождениях в Сирии
Госдепартамент не получал указаний от президента США Дональда Трампа относительно нефтяных месторождений на северо-востоке Сирии.
РБК 06 ноября в 20:55
Кино
Шесть российских фильмов претендуют на «Золотой глобус»
Коммерсантъ вчера в 21:15
Авто
АвтоВАЗ запатентовал интерьер преемника Lada 4x4
Lada Vision 4x4 считается прообразом следующего поколения внедорожника Lada 4x4, хотя в интервью корреспонденту "РГ" Стив Маттин (главный дизайнер АвтоВАЗа) утверждал, что Vision 4x4 отражает лишь поиск стиля будущего преемника классической "Нивы" - и не факт, что серийная машина экстерьером и интерьером воспроизведет концепт.
Российская газета 07 ноября в 09:48
Общество
Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке
Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.
REGNUM вчера в 09:40
Общество
Кабмин установил размеры пособий по безработице на 2020 год
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении размеров пособий по безработице на 2020 год - максимальный и минимальный размеры пособий составят 8 тыс. рублей и 1,5 тыс. рублей соответственно.
ТАСС вчера в 13:09
Общество
Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине
Японскую туристку удивили вывески на русском языке на Сахалине. Об этом пишет издание Асахи симбун.
РИА Новости вчера в 20:17
Общество
Организатор побегов из ГДР рассказал, как переправлял людей на Запад
Берлинская стена не только разделяла западную и восточную части города, но и отделяла Западный Берлин от территории ГДР.
РИА Новости 07 ноября в 02:09
Армия и оружие
Массу первого опытного образца Ил-112В снизили на тонну
8 октября министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что опытный образец легкого военно-транспортного самолета Ил-112В находится на комплексной доработке, в том числе с целью снижения массы.
ТАСС 02:19
Общество
Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2»
Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.
Известия вчера в 06:15
Футбол
Зелимхан Бакаев — о «Спартаке», сборной России, Роналду и Хабибе
На презентации новой формы сборной России от аdіdаs Зелимхан Бакаев ударил себя в грудь и сказал: "Главное, что на сердце есть герб".
Чемпионат 02:00
Технологии
В США научились делать водку из воды и воздуха
Профиль вчера в 12:42
Общество
«Росатом» рассекретил приказ, запрещавший ученым водить автомобили
Известия вчера в 23:23
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов объяснил отказ выносить флаг России на бои
Лезги газет вчера в 14:29
Политика
Зеленский назвал украинцев создателями первого спутника и вертолета
РИА Новости вчера в 20:07