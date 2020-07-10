Политика

РБКРБКСын Бжезинского назвал способы заставить Путина изменить политику

Владимир Путин — прагматичный политик и изменит свое поведение под натиском новой волны ограничительных мер, заверил Бжезинский членов палаты представителей. В отсутствие давления российский лидер будет только принимать все более рискованные действия, уверен бывший чиновник.
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Сын Бжезинского назвал способы заставить Путина изменить политику

В-четвертых, Вашингтону стоит ужесточить санкции против России, причем как ограничения против конкретных лиц, так и против секторов экономики. Владимир Путин — прагматичный политик и изменит свое поведение под натиском новой волны ограничительных мер, заверил Бжезинский членов палаты представителей.
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В США назвали способ «заставить Путина изменить политику»

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Американский политолог, социолог и государственный деятель польского происхождения. Советник по национальной безопасности 39-го президента США Джимми Картера. Один из основателей Трёхсторонней комиссии, её директор в 1973-1976 годах. Сотрудник Центра стратегических и международных исследований при Университете Джонса Хопкинса и профессор в Школе передовых международных исследований при том же университете. Автор многих работ, в том числе книги «Великая шахматная доска: господство Америки и её геостратегические императивы». Долгое время являлся одним из ведущих идеологов внешней политики США. «Один из самых известных и влиятельных ветеранов внешней политики Вашингтона», - представляет его Евроньюс в 2013 году...
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Ян Бжезинский
Переведено с английского языка. Американский эксперт по внешней политике и военным вопросам.
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