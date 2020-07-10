В-четвертых, Вашингтону стоит ужесточить санкции против России, причем как ограничения против конкретных лиц, так и против секторов экономики. Владимир Путин — прагматичный политик и изменит свое поведение под натиском новой волны ограничительных мер, заверил Бжезинский членов палаты представителей.

с чего всё началось

Владимир Путин — прагматичный политик и изменит свое поведение под натиском новой волны ограничительных мер, заверил Бжезинский членов палаты представителей. В отсутствие давления российский лидер будет только принимать все более рискованные действия, уверен бывший чиновник.

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