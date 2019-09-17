Футбол

ИА InterMediaИА InterMediaСын Филиппа Киркорова зачислен в академию ЦСКА

Сын Филиппа Киркорова Мартин прошёл отбор в академию московского футбольного клуба ЦСКА.
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Сын Киркорова сменил академию «Барселоны» на академию ЦСКА

Как стало известно «Чемпионату», Мартин, сын российского исполнителя Филиппа Киркорова 2012 года рождения, который занимался в академии «Барселоны», начал заниматься в академии московского ЦСКА. Напомним, Киркоров впервые стал отцом в 2011 году — тогда на свет появилась его дочь Алла-Виктория.
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