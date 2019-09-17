Футбол
ИА InterMediaСын Филиппа Киркорова зачислен в академию ЦСКА
Сын Филиппа Киркорова Мартин прошёл отбор в академию московского футбольного клуба ЦСКА.
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с чего всё началось
Как стало известно «Чемпионату», Мартин, сын российского исполнителя Филиппа Киркорова 2012 года рождения, который занимался в академии «Барселоны», начал заниматься в академии московского ЦСКА. Напомним, Киркоров впервые стал отцом в 2011 году — тогда на свет появилась его дочь Алла-Виктория.Чемпионатвчера в 12:32
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