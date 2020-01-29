с чего всё началось

По словам Фридмана-младшего, отец всегда говорил ему, что планирует передать все свое богатство на благотворительность. «Я жил с пониманием, что я не унаследую никакого состояния», — пояснил Александр Фридман.

Сын Фридмана напомнил о словах отца о наследстве

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