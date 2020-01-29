Общество
РБКСын Фридмана напомнил о словах отца о наследстве
По словам Фридмана-младшего, отец всегда говорил ему, что планирует передать все свое богатство на благотворительность. «Я жил с пониманием, что я не унаследую никакого состояния», — пояснил Александр Фридман.
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Bloomberg: Сын российского миллиардера ездит на метро и снимает квартиру за $500
Национальная служба новостей15:45
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Гаджеты
Apple отчиталась о рекордной в истории выручке за квартал
Американская компания Apple рассказала о прибыли за квартал, который закончился 28 декабря прошлого года, составляющая 91,8 млрд долларов.
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Эксперт перечислил ошибки при торможении в гололед
Политика
Эрдоган обвинил Москву в нарушении договора по Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Москву в несоблюдении договоренностей в рамках сочинского и астанинского форматов по Сирии.
Общество
Гороскоп для избранных: кому повезет в любви и делах 30 января
Какие знаки зодиака 30 января ждет успех в делах, а какие преуспеют на любовном фронте, расскажем в нашем гороскопе.
Кино
Россиянка Юлия Чиркова стала обладательницей «Порно-Оскара»
За океаном, как сообщает «Московский комсомолец», объявили лауреатов кинопремии AVN Awards, более известной как «Порно-Оскар».
Здоровье
Школы Читы закрыли на карантин из-за гриппа и ОРВИ
Школы Читы с 30 января закрывают на карантин из-за эпидемии гриппа и ОРВИ. Для детей будет организовано дистанционное обучение.
Политика
Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера
Бывший президент Украины Леонид Кравчук признался, что его заявление о встрече Сталина и Гитлера в начале Второй мировой войны не подкреплено никакими документальными свидетельствами.
Политика
Врио главы Чувашии стал Олег Николаев
Временно исполнять обязанности главы Чувашии после отставки Михаила Игнатьева будет глава думского комитета по делам национальностей, уроженец республики Олег Николаев, следует из указа президента.
Космос
На картах Google обнаружено загадочное здание в Антарктиде
29.01.2020 В сети активно обсуждают загадочный объект в Антарктиде.
Происшествия
Пять полицейских задержали по делу журналиста Ивана Голунова
Пять сотрудников полиции были задержаны по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.
Энергетика
Минэнерго США допускает цену нефти марки Brent выше $180 за баррель
Цена нефти марки Brent может достигнуть $183 за баррель к 2050 году в случае высоких издержек добычи и низкой доступности ресурсов, говорится в ежегодном долгосрочном прогнозе Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.
Шоу-бизнес
Футболист Аршавин выгоняет из квартиры бывшую жену с дочкой
Бывшая жена российского футболиста Андрея Аршавина рассказала, что экс-супруг и его мама собираются выселить ее из квартиры вместе с дочкой.
Общество
США обвинены в замалчивании столкновения субмарины с «Титаником»
Политика
США расширили санкции против России
В Вашингтоне принято решение о введении новых односторонних санкций в отношении России.
Общество
В России вступил в силу разрешающий охоту с луком и арбалетом закон
Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий россиянам использовать луки и арбалеты на охоте, передает РИА "Новости".
Общество
В МВД рассказали о новых паспортах россиян
В настоящее время сотрудники МВД работают на созданием нового типа паспорта россиян, поэтому назвать сроки замены старых документов на новые – невозможно.
Хоккей
Овечкин вышел на девятое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нэшвилл Предаторз».
Происшествия
Тягач «снес» микроавтобус в Макарове
Идущий на обгон автомобиль столкнулся с Деликой . Водитель тягача, следовавшего за Mitsubishi, чтобы избежать столкновения, съехал в кювет.
Технологии
В приложении Google Phone нашли функцию записи разговора
В последней версии приложения для набора номеров Google Phone была обнаружена функция, которая может поддерживать транскрипцию вызовов, что напоминает приложение Recorder для Pixel 4, передает The Verge.
Общество
«Ведомости»: Шадаев предложил дать силовикам доступ к данным россиян
Глава Минкомсвязи Максут Шадаев предложил предоставить онлайн-доступ к различным данным российских граждан сотрудникам правоохранительных органов, которые ведут оперативно-разыскную деятельность.
Футбол
Роналду первым в мире достиг отметки 200 млн подписчиков в Instagram
Пятикратному обладателю "Золотого мяча" покорилась отметка в 200 млн подписчиков в Instagram, что позволило ему стать первым пользователем социальной сети со столь значительной аудиторией.
Здоровье
Щелканов назвал медицинскую маску эффективной защитой от вируса
Медицинские маски являются качественным способом защиты от возбудителя респираторных заболеваний.
Спорт
WADA сообщает об изменениях в данных о допинг-пробах 145 россиян
Руководитель отдела расследований Всемирного антидопингового агентств Гюнтер Юнгер сообщил журналистам, что его структура обнаружила изменения в данных 145 допинг-проб российских спортсменов.
Общество
СВР рассекретила имена семерых разведчиков-нелегалов
Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин раскрыл имена семерых разведчиков-нелегалов, которые «внесли большой вклад в обеспечение безопасности страны», передает «РИА Новости».
Происшествия
В Новокузнецке после оглашения приговора из суда сбежал осужденный
Осужденный за тяжкое преступление совершил побег из здания суда в Новокузнецке после оглашения приговора, суд приговорил его к 15 годам заключения в колонии.
Футбол
Соболев поблагодарил «Крылья Советов» после перехода в «Спартак»
Здоровье
Минздрав РФ вернет пункт о ВМП в порядок оказания медпомощи пожилым
Минздрав России намерен вернуть пункт об оказании высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) в порядок оказания медицинской помощи по профилю "гериатрия", уточнив критерии ее оказания.
Авто
Новый Seat Leon получил гибридные силовые установки
Испанский автобренд представил хэтчбек и универсал Leon четвертой генерации, которые значительно обновились внешне и впервые стали гибридными.