По словам Фридмана-младшего, отец всегда говорил ему, что планирует передать все свое богатство на благотворительность. «Я жил с пониманием, что я не унаследую никакого состояния», — пояснил Александр Фридман.

Сын Фридмана напомнил о словах отца о наследстве

Политика Эрдоган обвинил Москву в нарушении договора по Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Москву в несоблюдении договоренностей в рамках сочинского и астанинского форматов по Сирии.

Политика Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера Бывший президент Украины Леонид Кравчук признался, что его заявление о встрече Сталина и Гитлера в начале Второй мировой войны не подкреплено никакими документальными свидетельствами.

Политика Врио главы Чувашии стал Олег Николаев Временно исполнять обязанности главы Чувашии после отставки Михаила Игнатьева будет глава думского комитета по делам национальностей, уроженец республики Олег Николаев, следует из указа президента.

Происшествия Пять полицейских задержали по делу журналиста Ивана Голунова Пять сотрудников полиции были задержаны по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.

Энергетика Минэнерго США допускает цену нефти марки Brent выше $180 за баррель Цена нефти марки Brent может достигнуть $183 за баррель к 2050 году в случае высоких издержек добычи и низкой доступности ресурсов, говорится в ежегодном долгосрочном прогнозе Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Политика США расширили санкции против России В Вашингтоне принято решение о введении новых односторонних санкций в отношении России.

Общество В МВД рассказали о новых паспортах россиян В настоящее время сотрудники МВД работают на созданием нового типа паспорта россиян, поэтому назвать сроки замены старых документов на новые – невозможно.

Происшествия Тягач «снес» микроавтобус в Макарове Идущий на обгон автомобиль столкнулся с Деликой . Водитель тягача, следовавшего за Mitsubishi, чтобы избежать столкновения, съехал в кювет.

Технологии В приложении Google Phone нашли функцию записи разговора В последней версии приложения для набора номеров Google Phone была обнаружена функция, которая может поддерживать транскрипцию вызовов, что напоминает приложение Recorder для Pixel 4, передает The Verge.

Общество СВР рассекретила имена семерых разведчиков-нелегалов Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин раскрыл имена семерых разведчиков-нелегалов, которые «внесли большой вклад в обеспечение безопасности страны», передает «РИА Новости».

Происшествия В Новокузнецке после оглашения приговора из суда сбежал осужденный Осужденный за тяжкое преступление совершил побег из здания суда в Новокузнецке после оглашения приговора, суд приговорил его к 15 годам заключения в колонии.