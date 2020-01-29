Общество

РБКРБКСын Фридмана напомнил о словах отца о наследстве

По словам Фридмана-младшего, отец всегда говорил ему, что планирует передать все свое богатство на благотворительность. «Я жил с пониманием, что я не унаследую никакого состояния», — пояснил Александр Фридман.
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Сын российского олигарха рассказал о съемной «двушке» и поездках на метро

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Bloomberg: Сын российского миллиардера ездит на метро и снимает квартиру за $500

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Сын миллионера из РФ живет в съемной квартире и ездит на метро

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Сын Фридмана напомнил о словах отца о наследстве

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Минздрав РФ вернет пункт о ВМП в порядок оказания медпомощи пожилым

Минздрав России намерен вернуть пункт об оказании высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) в порядок оказания медицинской помощи по профилю "гериатрия", уточнив критерии ее оказания.
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Новый Seat Leon получил гибридные силовые установки

Испанский автобренд представил хэтчбек и универсал Leon четвертой генерации, которые значительно обновились внешне и впервые стали гибридными.
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Родственники опознали обувь 16-летнего Бахова, найденную с останками

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